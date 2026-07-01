ГИНЗБУРГ ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ
ГИНЗБУРГ ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ - российский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).
С 6 лет (после смерти отца) воспитывался в семье А.Б. Гольденвейзера, по классу которого окончил Московскую консерваторию (1924) и аспирантуру (1928). Поездка на Международный конкурс пианистов имени Ф. Шопена в Варшаву в 1927 году (4-я премия) дала ему возможность начать активную концертную деятельность в СССР и за рубежом. Преподавал в Московской консерватории (1929-1959 годы, профессор с 1935 года). Среди учеников: Г.Б. Аксельрод, С.Л. Доренский, А.Г. Скавронский. Интеллектуальная и тонкая игра Гинзбурга отличалась выдающимся колористическим и виртуозным мастерством. В репертуаре выделялись трактовки произведений Ф. Листа (в т. ч. транскрипции) и В.А. Моцарта. Автор виртуозных транскрипций для фортепиано.
Государственная премия СССР (1949).