ГИНЗБУРГ ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ

ГИНЗБУРГ ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ - российский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).

С 6 лет (по­сле смер­ти от­ца) вос­пи­ты­вал­ся в се­мье А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра, по клас­су ко­то­ро­го окон­чил Московскую консерваторию (1924) и ас­пи­ран­ту­ру (1928). По­езд­ка на Ме­ж­ду­народный кон­курс пиа­ни­стов имени Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ву в 1927 году (4-я премия) да­ла ему возмож­ность на­чать ак­тив­ную кон­церт­ную дея­тель­ность в СССР и за ру­бе­жом. Пре­по­да­вал в Московской консерватории (1929-1959 годы, профессор с 1935 года). Сре­ди уче­ни­ков: Г.Б. Ак­сель­род, С.Л. До­рен­ский, А.Г. Скав­рон­ский. Ин­тел­лек­ту­аль­ная и тон­кая иг­ра Гинзбурга от­ли­ча­лась вы­даю­щим­ся ко­ло­ри­стическим и вир­ту­оз­ным мас­тер­ст­вом. В ре­пер­туа­ре вы­де­ля­лись трак­тов­ки про­из­ве­де­ний Ф. Лис­та (в т. ч. транс­крип­ции) и В.А. Мо­цар­та . Ав­тор вир­ту­оз­ных транс­крип­ций для фортепиано.

Государственная премия СССР (1949).