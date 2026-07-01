ГИНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1978), профессор, главный научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 7 февраля 1932 года в Свердловске. В 1954 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1954–1957 годах преподавал историю в средней школе Министерства путей сообщения станции Троицк Южно-Уральской железной дороги.

В 1956–1959 годах обучался аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

С 1960 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1986 года – ведущий научный сотрудник. С 1997 по 2008 год заведовал Отделом источниковедения и архива.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Революционное народническое движение в Среднем Поволжье в 70-е гг. XIX в.».

В 1978 году защитил докторскую диссертацию на тему «Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г.».

В 1985–2013 годах – член Ученого совета СПбИИ РАН.

В 2001–2014 годах – член Диссертационного совета института.

В 1982–1984 годах – сотрудник кафедры истории КПСС Ленинградского Института инженеров водного транспорта.

В 1992–2012 годах – профессор кафедры истории России Орловского государственного университета.

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история освободительного движения и общественно-политической мысли в России XIX – начала ХХ века, история Октябрьской социалистической революции, история народничества и неонародничества, а также проблемы местного самоуправления конца XIX – начала ХХ века.

Сочинения

Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. Л., 1977;

Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. Л., 1983;

История российского народничества 60—80-х годов XIX в. Орел, 1995;

Крестьяне голосуют за Советскую власть. Л., 1978;

Народническое движение в среднем Поволжье. Л., 1966;

Волость: административная или земская единица? (Противоборство сторонников думского и правительственного законопроектов в III Государственной думе) // Актуальные проблемы истории парламентаризма в России в начале ХХ века. СПб., 2008;

Думские законопроекты о преобразовании сословной крестьянской волости во всесословную (1911 и 1916 гг.) и «Временное положение о волостном земском управлении» Временного правительства (21 мая 1917 г.). Последовательность разработки и сравнительная характеристика // Актуальные проблемы истории парламентаризма в России. СПб., 2010;

Земские начальники: объективная необходимость или реакционная контрреформа? // Петербургский исторический журнал. 2015. № 4. С. 47-64;

Из жизни ЛОИИ 1980-х гг.: «Библиотека революционных мемуаров». Идея и воплощение // Петербургский исторический журнал. 2016. № 1. С. 247-262;

Мажоритарные или пропорциональные? Полемика в связи с первыми в России выборами в волостное земство в 1917 г. // Петербургский исторический журнал. 2016, № 3. С. 80-92;

Отражение в либеральной печати взглядов кадетов на проекты закона о волостном земстве (1907—1917 гг.) // Российская история XIX—ХХ веков: государство и общество; события и люди. СПб., 2013;

Правительственные законопроекты о волостной реформе в оценке октябристско-кадетского большинства в III и IV Государственных дум // Революционный процесс и общественное сознание. СПб., 2009;

Проблема контроля за деятельностью проектируемой всесословной волости в правительстве и Государственных думах третьего и четвертого созывов (1907—1916 гг.) // Актуальные проблемы истории парламентаризма в России. СПб., 2009;

Фракционные разногласия в III Государственной думе при пленарном обсуждении реформы местного самоуправления на уровне волости // Российская действительность XIX—ХХ вв. и революционный процесс. СПб., 2012;

Эдуард Карлович Пекарский: от революции к этнографии // Деятели русской науки. Русская наука в биографических очерках. СПб., 2003.