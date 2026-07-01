Гиндин, Леонид Александрович

Ги`ндин, Леонид Александрович (1928, Москва — 1994, Москва) — советский и российский индоевропеист, филолог-классик, лингвист, ученый с мировым именем, специалист широкого круга интересов. Г. занимался проблемами палеобалканистики, прародины и миграций индоевропейцев, этнокультурными процессами в древнем Вост. Средиземноморье, вопросами методики междисциплинарных исследований при реконструкции ранней этнической и языковой истории Балкан и Малой Азии. Важное место в научной деятельности Г. занимали разыскания в области этногенеза славян, а в последние годы жизни — анализ поэтики Гомера и гомеровских поэм как исторического источника. Г. внес существенный вклад в развитие фракологии, выявив фракийский пласт в догреческой ономастике Балкан и Зап. Анатолии, а также обосновав генетическую близость языка пеласгов античной традиции и фракийцев. Соч.: Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967; Древнейшая ономастика Восточных Балкан. Фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы. София, 1981; (В соавт. с В. Л. Цымбурским) Население гомеровской Трои. М., 1993; Troja, Thrakien und die Völker Altkleiasiens: Versuch einer historisch-philologischen Untersuchung. Innsbruck, 1999.