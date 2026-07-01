ГИНДЕНБУРГ ПАУЛЬ ФОН
ГИНДЕНБУРГ ПАУЛЬ ФОН (Бенеккендорф унд фон Хинденбург) - германский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1914), президент Германии (с 1925 года).
Из семьи прусского офицера и юнкера. С 1859 года учился в кадетских корпусах в Вальштадте (ныне Легницке-Поле, Польша), затем в Берлине. После 1863 года некоторое время выполнял обязанности пажа в свите Елизаветы Баварской, вдовы прусского короля Фридриха Вильгельма IV. В апреле 1866 года Гинденбургу присвоено офицерское звание. Участник крупнейших сражений австро-прусской войны 1866 года и франко-прусской войны 1870-1871 годов. Присутствовал при провозглашении Вильгельма I германским императором в Версале. В последующем занимал штабные и командные должности. В 1897 году присвоено звание генерал-майора, в 1900 году - генерал-лейтенанта, в 1903 году (по другим данным, в июне 1905 года) - генерал пехоты. В марте 1911 года вышел в отставку.
В начале 1-й мировой войны мобилизован и 22.8.1914 года назначен командующим 8-й армией, расквартированной в Восточной Пруссии. В конце августа - середине сентября войска под командованием Гинденбурга нанесли поражение 1-й и 2-й русским армиям, проводившим Восточно-Прусскую операцию 1914 года, что принесло Гинденбургу большую популярность в Германии. В конце августа 1914 года произведён в генерал-полковники, 27.11.1914 года присвоено звание генерал-фельдмаршала. 1.11.1914 года назначен главнокомандующим всеми германскими войсками на Восточном фронте, 29.8.1916 года возглавил генштаб, став фактически главнокомандующим германскими вооруженными силами. Оказывал решающее влияние на формирование военной стратегии германской армии, проводил политику мобилизации ресурсов страны на нужды войны, в июле 1917 года добился отставки рейхсканцлера Т. фон Бетман-Гольвега. С началом Ноябрьской революции 1918 года настоял на выезде кайзера Вильгельма II в Нидерланды и заключении перемирия с Антантой, после чего по договорённости с правыми социал-демократическими лидерами произвёл переброску надёжных частей с фронта для подавления революционного движения. После подписания Версальского мирного договора 1919 года оставил пост начальника генштаба и уволился из армии (июль 1919 года). В ноябре 1919 года на слушаниях в парламенте выступил с обоснованием тезиса об «ударе ножом в спину», нанесённым германской армии революционными силами, что якобы стало главной причиной её поражения. До весны 1925 года проживал в Ганновере.
В апреле 1925 года выдвинут консервативными партиями кандидатом в президенты страны. После победы на выборах находился под сильным влиянием командования рейхсвера и юнкерских кругов. К конца 1920-х годов всё больше склонялся к мысли о необходимости ограничения демократических институтов и полномочий парламента и перехода к президиальной форме правления как промежуточной ступени на пути к восстановлению монархии. В условиях мирового экономического кризиса конца 1920-х - начплп 1930-х годов и утраты традиционными партиями способности сформировать правительство, опирающееся на парламентское большинство, начал назначать кабинеты министров, дееспособность которых обеспечивалась президентскими указами. В апреле 1932 года голосами избирателей, поддерживавших консервативные партии и социал-демократов и рассматривавших Гинденбурга как альтернативу А. Гитлеру, повторно избран президентом. 30.1.1933 года по требованию ведущих германских промышленников назначил Гитлера рейхсканцлером. После поджога рейхстага издал «Указ о защите народа и государства» (28.2.1933 года), а затем закон о наделении Гитлера чрезвычайными полномочиями (24.3.1933 года), что открыло путь к установлению в Германии нацистской диктатуры.
Гинденбург скончался в подаренном ему на 80-летие Союзом ветеранов 1-й мировой войны имении Нойдек в Западной Пруссии и был похоронен в Танненбергском мемориале в Восточной Пруссии, сооружённом в честь его победы в 1914 году. В январе 1945 года при приближении Красной Армии прах Гинденбурга был перезахоронен в Марбурге.