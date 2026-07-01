ГИНДЕНБУРГ ПАУЛЬ ФОН

ГИНДЕНБУРГ ПАУЛЬ ФОН (Бенеккендорф унд фон Хинденбург) - германский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1914), пре­зи­дент Гер­ма­нии (с 1925 года).

Из семьи прусского офи­це­ра и юн­ке­ра. С 1859 года учил­ся в ка­дет­ских кор­пу­сах в Валь­штад­те (ны­не Лег­ниц­ке-По­ле, Поль­ша), за­тем в Бер­ли­не. По­сле 1863 года не­ко­то­рое вре­мя вы­пол­нял обя­зан­но­сти па­жа в сви­те Ели­за­ве­ты Ба­вар­ской, вдо­вы прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма IV. В апреле 1866 года Гинденбургу при­свое­но офи­цер­ское зва­ние. Уча­ст­ник круп­ней­ших сра­же­ний ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года и фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов. При­сут­ст­во­вал при про­воз­гла­ше­нии Виль­гель­ма I германским им­пе­ра­то­ром в Вер­са­ле. В по­сле­дую­щем за­ни­мал штаб­ные и ко­манд­ные долж­но­сти. В 1897 году при­свое­но зва­ние генерал-майора, в 1900 году - генерал-лейтенанта, в 1903 году (по другим дан­ным, в ию­не 1905 года) - генерал пе­хо­ты. В мар­те 1911 года вы­шел в от­став­ку.

В начале 1-й ми­ро­вой вой­ны мо­би­ли­зо­ван и 22.8.1914 года на­зна­чен ко­мандующим 8-й ар­ми­ей, рас­квар­ти­ро­ван­ной в Восточной Прус­сии. В кон­це ав­гу­ста - се­ре­ди­не сен­тяб­ря вой­ска под командованием Гинденбурга на­нес­ли по­ра­же­ние 1-й и 2-й русским ар­ми­ям, про­во­див­шим Вос­точ­но-Прус­скую опе­ра­цию 1914 года, что при­нес­ло Гинденбургу боль­шую по­пу­ляр­ность в Гер­ма­нии. В кон­це августа 1914 года про­из­ве­дён в генерал-полковники, 27.11.1914 года при­свое­но зва­ние генерал-фельдмаршала. 1.11.1914 года на­зна­чен глав­но­ко­мандующим все­ми германскими вой­ска­ми на Восточном фрон­те, 29.8.1916 года воз­гла­вил ген­штаб, став фак­ти­че­ски глав­но­ко­мандующим германскими во­о­руженными си­ла­ми. Ока­зы­вал ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние во­енной стра­те­гии германской ар­мии, про­во­дил по­ли­ти­ку мо­би­ли­за­ции ре­сур­сов стра­ны на ну­ж­ды вой­ны, в ию­ле 1917 года до­бил­ся от­став­ки рейхс­канц­ле­ра Т. фон Бет­ман-Голь­ве­га. С нача­лом Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года на­сто­ял на вы­ез­де кай­зе­ра Виль­гель­ма II в Ни­дер­лан­ды и за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия с Ан­тан­той, по­сле че­го по до­го­во­рён­но­сти с пра­вы­ми со­ци­ал-де­мо­кра­тическими ли­де­ра­ми про­из­вёл пе­ре­бро­ску на­дёж­ных час­тей с фрон­та для по­дав­ления ре­во­люционного дви­же­ния. По­сле под­пи­са­ния Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года ос­та­вил пост начальника ген­шта­ба и уво­лил­ся из ар­мии (июль 1919 года). В но­ябре 1919 года на слу­ша­ни­ях в пар­ла­мен­те вы­сту­пил с обос­но­ва­ни­ем те­зи­са об «уда­ре но­жом в спи­ну», на­не­сён­ным германской ар­мии ре­во­люционными си­ла­ми, что яко­бы ста­ло главной при­чи­ной её по­ра­же­ния. До вес­ны 1925 года про­жи­вал в Ган­но­ве­ре.

В апреле 1925 года вы­дви­нут кон­сер­ва­тив­ны­ми пар­тия­ми кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты стра­ны. По­сле по­бе­ды на вы­бо­рах на­хо­дил­ся под силь­ным влия­ни­ем ко­ман­до­ва­ния рейхс­ве­ра и юн­кер­ских кру­гов. К конца 1920-х годов всё боль­ше скло­нял­ся к мыс­ли о не­об­ходи­мо­сти ог­ра­ни­че­ния де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов и пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та и пе­ре­хо­да к пре­зи­ди­аль­ной фор­ме прав­ле­ния как про­ме­жу­точ­ной сту­пе­ни на пу­ти к вос­ста­нов­ле­нию мо­нар­хии. В ус­ло­виях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са конца 1920-х - начплп 1930-х годов и ут­ра­ты тра­диционными пар­тия­ми спо­соб­но­сти сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во, опи­раю­щее­ся на пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во, на­чал на­зна­чать ка­би­не­ты ми­ни­ст­ров, дее­спо­соб­ность ко­то­рых обес­пе­чи­ва­лась пре­зи­дент­ски­ми ука­за­ми. В апреле 1932 года го­ло­са­ми из­би­ра­те­лей, под­дер­жи­вав­ших кон­сер­ва­тив­ные пар­тии и со­ци­ал-де­мо­кра­тов и рас­смат­ри­вав­ших Гинденбурга как аль­тер­на­ти­ву А. Гит­ле­ру, по­втор­но из­бран пре­зи­ден­том. 30.1.1933 года по тре­бо­ва­нию ве­ду­щих германских про­мыш­лен­ни­ков на­зна­чил Гит­ле­ра рейхс­канц­ле­ром. По­сле под­жо­га рейхс­та­га из­дал «Указ о за­щи­те на­ро­да и го­су­дар­ст­ва» (28.2.1933 года), а за­тем за­кон о на­де­ле­нии Гит­ле­ра чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми (24.3.1933 года), что от­кры­ло путь к ус­та­нов­ле­нию в Гер­ма­нии на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры.

Гинденбург скон­чал­ся в по­да­рен­ном ему на 80-ле­тие Сою­зом ве­те­ра­нов 1-й ми­ро­вой вой­ны име­нии Ной­дек в Западной Прус­сии и был по­хо­ро­нен в Тан­нен­берг­ском ме­мо­риа­ле в Восточной Прус­сии, со­ору­жён­ном в честь его по­бе­ды в 1914 году. В январе 1945 года при при­бли­же­нии Крас­ной Ар­мии прах Гинденбурга был пе­ре­за­хо­ро­нен в Мар­бур­ге.