Гинденбург (нем. Hindenburg) унд Бенекендорф, Пауль Людвиг Ганс Антон фон

Гинденбу`рг (нем. Hindenburg) унд Бенекендорф, Пауль Людвиг Ганс Антон фон (02.10.1847, Позен — 02.08.1934, Нойдек) — германский военачальник и государственный деятель. Родился в семье прусского офицера. Закончил кадетскую гимназию в Берлине (1866) и Военную академию (1876). Участник Австро-прусской (1866) и Франко-германской войн (1870—1871). В 1877—1911 — на различных штабных и командных должностях в армии, дослужился до звания генерала (1903). В начале Первой мировой войны вернулся в армию и был назначен командующим 8-й армией, действовавшей на Восточном фронте. Под его командованием были одержаны победы под Танненбергом и у Мазурских озер. В ноябре 1914 назначен командующим германскими войсками на Восточном фронте и произведен в генерал-фельдмаршалы. 26 августа 1916 возглавил Генеральный штаб (Высшее военное командование — Oberste Heeresleitung, OHL), сосредоточивший в своих руках высшую военную власть в стране и фактически отстранивший кайзера от принятия каких-либо решений. После провала весеннего наступления 1918 Г. приступил к демобилизации армии, а осенью потребовал немедленного заключения перемирия с Антантой и убедил Вильгельма II покинуть страну. Во время Ноябрьской революции 1918—1919 в Германии сотрудничал с Советом народных уполномоченных. После подписания Версальского мирного договора 1919 ушел в отставку. На заседании следственного комитета Национального собрания поддержал тезис об «ударе кинжалом в спину», в соответствии с которым вина за проигрыш Германии в войне возлагалась на немецкие революционные силы. 26 апреля 1925 избран президентом Германии. Несмотря на свои монархические взгляды, Г. был верен конституции Веймарской республики, чем снискал уважение демократических кругов и в 1932 был переизбран на эту должность. Однако в период Мирового экономического кризиса 1929–1933 пошел на ограничение демократии и управлял страной при опоре на «президентские кабинеты» (Г. Брюнинга, Ф. фон Паппена и К. фон Шляйхера), не имевшие поддержки большинства в рейхстаге. 30 января 1933 под давлением промышленных кругов назначил рейхс­канцлером А. Гитлера. Соч.: Воспоминания Гинденбурга. Петроград, 1922; Aus meinem Leben. Leipzig, 1920. Лит.: Раушер В. Гинденбург. Фельд­маршал и рейхспрезидент. М., 2003; Ruge W. Hindenburg. Berlin, 1980; Maser W. Hindenburg. Eine politische Biographie. Rastatt, 1989; Pyta W. Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler. München, 2007.