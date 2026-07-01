ГИНЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ГИНЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (XXIII-XV века до н.э.) в гор­ном Да­ге­ста­не (бас­сейн реки Авар­ское Кой­су) и на юго-вос­то­ке Чеч­ни (Рос­сия).

Вы­де­ле­на М.Г. Гад­жие­вым к 1974 году, на­зва­на по мо­гиль­ни­ку Гин­чи у села Ти­диб в Ша­миль­ском районе Да­ге­ста­на . Воз­ник­ла на ба­зе ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры, ис­пы­та­ла влия­ние бе­ден­ской куль­ту­ры. Име­ла свя­зи с при­су­лак­ской, ма­нас­ской груп­па­ми, ве­ли­кент­ским ком­плек­сом, про­то­ко­бан­ски­ми па­мят­ни­ка­ми (смотри Ко­бан­ская куль­ту­ра ). Различа­ют­ся 2 эта­па (XXIII-XVIII и XVII-XV века), а так­же «ич­ке­рий­ский» и «кой­суг­ский» ло­каль­ные ва­ри­ан­ты, в рам­ках ко­то­рых выделяются груп­пы па­мят­ни­ков. Ха­рак­тер­ны пря­мо­уголь­ные ка­мен­ные скле­пы с кол­лек­тив­ны­ми по­гре­бе­ния­ми, грун­то­вые ямы (ино­гда об­ло­же­ны кам­нем) - с ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми или пар­ны­ми, ми­ниа­тюр­ные гроб­ни­цы и ка­мен­ные ящи­ки - с дет­ски­ми по­гре­бе­ния­ми. Зна­чительная часть ке­ра­ми­ки име­ет об­ма­зан­ную жид­кой гли­ной по­верх­ность, на­леп­ной де­кор. Крем­нё­вые вкла­ды­ши сер­пов и на­ко­неч­ни­ки стрел, брон­зо­вые бу­лав­ки с дис­ко­вид­ны­ми го­лов­ка­ми, спи­раль­ные брас­ле­ты, пла­стин­ча­тые ви­соч­ные под­вес­ки, че­реш­ко­вые кин­жа­лы и др., на позд­нем эта­пе - ук­ра­ше­ния из сурь­мы. Мно­го­ка­мер­ные пря­мо­уголь­ные до­ма из кам­ня на от­кры­тых по­се­ле­ни­ях . Гинчинская культура транс­фор­ми­ру­ет­ся в кая­кент­ско-ха­ра­чо­ев­скую куль­ту­ру.

Иллюстрации:

Гин­чин­ская куль­ту­ра. Брон­зовые украшения (1-5) и ке­ра­ми­чес­кие со­су­ды (6-8). По М.Г. Гад­жие­ву. Архив БРЭ.

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