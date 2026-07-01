ГИНЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ГИНЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего бронзового века (XXIII-XV века до н.э.) в горном Дагестане (бассейн реки Аварское Койсу) и на юго-востоке Чечни (Россия).
Выделена М.Г. Гаджиевым к 1974 году, названа по могильнику Гинчи у села Тидиб в Шамильском районе Дагестана. Возникла на базе куро-араксской культуры, испытала влияние беденской культуры. Имела связи с присулакской, манасской группами, великентским комплексом, протокобанскими памятниками (смотри Кобанская культура). Различаются 2 этапа (XXIII-XVIII и XVII-XV века), а также «ичкерийский» и «койсугский» локальные варианты, в рамках которых выделяются группы памятников. Характерны прямоугольные каменные склепы с коллективными погребениями, грунтовые ямы (иногда обложены камнем) - с индивидуальными или парными, миниатюрные гробницы и каменные ящики - с детскими погребениями. Значительная часть керамики имеет обмазанную жидкой глиной поверхность, налепной декор. Кремнёвые вкладыши серпов и наконечники стрел, бронзовые булавки с дисковидными головками, спиральные браслеты, пластинчатые височные подвески, черешковые кинжалы и др., на позднем этапе - украшения из сурьмы. Многокамерные прямоугольные дома из камня на открытых поселениях. Гинчинская культура трансформируется в каякентско-харачоевскую культуру.
Иллюстрации:
Гинчинская культура. Бронзовые украшения (1-5) и керамические сосуды (6-8). По М.Г. Гаджиеву. Архив БРЭ.