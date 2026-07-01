ГИНЦБУРГИ
ГИНЦБУРГИ - российские банкиры и золотопромышленники, меценаты, общественные деятели.
Выходцы из Германии, на рубеже XIX века переселились в Российскую империю. Основатель семейного дела - Осип Гаврилович (Иосиф Евзель Габриэлович) (1812, Витебск - 1878, Париж), сын раввина, витебский купец 1-й гильдии (1833), потомственный почетный гражданин (1849; звание пожаловано по инициативе министра финансов Ф.П. Вронченко), петербургский купец 1-й гильдии (с конца 1850-х годов), коммерции советник, барон (1874; титул пожалован великим герцогом Гессенским Людвигом III, в 1875 году признан в Российской империи, в 1879 году право пользования титулом распространено на всех потомков О.Г. Гинцбурга), составил капитал на винных откупах. С 1860 года постоянно проживал в Париже. Дело в России продолжали его сыновья Урий Евзелевич (1840 - ?) и главным образом Гораций Осипович (Гораций Евзелевич) [2(14).1.1833 - 19.2(4.3).1909], действительный статский советник, потомственный почетный гражданин, петербургский купец 1-й гильдии, коммерции советник, в 1868-1872 годах - гессен-дармштадтский генеральный консул в Санкт-Петербурге, а также внуки Александр Горациевич (1863-?), Альфред Горациевич (1865-?), Владимир Горациевич (1873-1932 годы) и Давид Горациевич (1857-1910 годы).
В 1859 году основан банкирский дом «И.Е. Гинцбург» в Санкт-Петербурге с филиалом в Париже, ставший крупнейшим в то время частным финансовым учреждением в России, к нему перешли дела ликвидированного в 1860 году банкирского дома А.Л. Штиглица. Гинцбурги поддерживали тесные контакты с ведущими финансовыми фирмами Германии и Франции, имели тесные связи с российскими правительственными кругами, заинтересованными в их посредничестве по размещению российских государственных займов на западноевропейских денежных рынках. На рубеже 1870-х годов участвовали в создании более 10 коммерческих банков, 2 страховых обществ, 3 золотопромышленных компаний, финансировали железнодорожное строительство, владели рядом сахарных заводов со значительной земельной недвижимостью (свыше 54,6 тысяч га). В 1892 году банкирский дом Гинцбургов попал в кризисную полосу в связи с участием в реализации российского государственного займа, который из-за падения курсов государственных фондов остался у Гинцбургов на руках. По делам банкирского дома была назначена администрация, которая удовлетворила претензии кредиторов. Гинцбурги переключились на золотопромышленность, приняли участие в учреждённом по их инициативе в 1895 году Российском золотопромышленном обществе. Главным их предприятием в этой отрасли являлось «Ленское золотопромышленное товарищество», которое в 1896 году было акционировано (председатель правления - Г.О. Гинцбург), в 1908 году преобразовано в англо-русскую компанию «Лена-Голдфилдс», в 1910-х годах правление возглавляли Александр Горациевич и Альфред Горациевич Гинцбурги. После Ленского расстрела рабочих на приисках компании в 1912 году Гинцбурги вышли из числа участников «Лена-Голдфилдс», сохранив контроль в ряде других золотопромышленных предприятий.
Гинцбурги активно участвовали в движении за равноправие евреев в России. Осип Гаврилович и Гораций Осипович в 1860-х годах ходатайствовали о законодательном расширении круга лиц, которым разрешалось жить вне черты оседлости. В 1863 году по инициативе и под руководством Гинцбургов в Санкт-Петербурге основано Общество для распространения просвещения между евреями в России. Г.О. Гинцбург учредил стипендии в Санкт-Петербургской консерватории, финансировал обучение скульптора М.М. Антокольского и др., был одним из учредителей Санкт-Петербургского археологического института и Института экспериментальной медицины. В 1878-1892 годах на свои средства построил синагогу в Санкт-Петербурге. Один из инициаторов создания Санкт-Петербургской еврейской общины. Входил в состав нескольких правительственных комиссий. В 1887 году приглашён экспертом в комиссию для рассмотрения законодательства о евреях под председательством К.И. Палена. До 1892 года, когда было запрещено участие евреев в городском самоуправлении, состоял гласным Санкт-Петербургской городской думы. Возглавлял Центральный комитет «Еврейского колонизационного общества», созданного за границей в 1891 году для содействия переселению евреев из России, а также распространению среди них ремесленного и земледельческого труда. Давид Горациевич, учёный-востоковед, один из основателей Евреского историко-этнографического общества и инициаторов издания «Еврейской энциклопедии» (тома 1-16, 1908-1913 годы), автор работ «Об одной неисследованной рукописи 1001 ночи» (1890), «Основы арабского стихосложения. I-XIV» (1897) и др., и его брат Александр Горациевич входили в состав «Кружка 1905 года о равноправии национальностей» (встречи проходили у И.И. Толстого, участвовали П.П. Извольский, Ю.Н. Милютин, Э.Л. Радлов, Э.Э. Ухтомский).
Иллюстрации:
Фото. Г.О. Гинцбург. Архив БРЭ.