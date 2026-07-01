ГИНЦБУРГИ

ГИНЦБУРГИ - российские банкиры и золотопромышленники, меценаты, общественные деятели.

Вы­ход­цы из Гер­ма­нии, на ру­бе­же XIX века пе­ре­се­ли­лись в Российскую им­пе­рию. Ос­но­ва­тель се­мей­но­го де­ла - Осип Гав­ри­ло­вич (Ио­сиф Ев­зель Габ­ри­эло­вич) (1812, Ви­тебск - 1878, Па­риж), сын рав­ви­на, ви­теб­ский ку­пец 1-й гиль­дии (1833), по­томственный почетный гра­ж­да­нин (1849; зва­ние по­жа­ло­ва­но по ини­циа­ти­ве министра фи­нан­сов Ф.П. Врон­чен­ко), пе­тербургский ку­пец 1-й гиль­дии (с конца 1850-х годов), коммер­ции со­вет­ник, ба­рон (1874; ти­тул по­жа­ло­ван великим гер­цо­гом Гес­сен­ским Люд­ви­гом III, в 1875 году при­знан в Российской им­пе­рии, в 1879 году пра­во поль­зо­ва­ния ти­ту­лом рас­про­стра­не­но на всех по­том­ков О.Г. Гинц­бур­га), со­ста­вил ка­пи­тал на вин­ных от­ку­пах. С 1860 года по­сто­ян­но про­жи­вал в Па­ри­же. Де­ло в Рос­сии про­дол­жа­ли его сы­но­вья Урий Ев­зе­ле­вич (1840 - ?) и главным образом Го­ра­ций Оси­по­вич (Го­ра­ций Ев­зе­ле­вич) [2(14).1.1833 - 19.2(4.3).1909], действительный статский советник, по­томственный почетный гра­ж­да­нин, пе­тербургский ку­пец 1-й гиль­дии, ком­мер­ции со­вет­ник, в 1868-1872 годах - гес­сен-дарм­штадт­ский ге­не­раль­ный кон­сул в Санкт-Пе­тер­бур­ге, а так­же вну­ки Алек­сандр Го­ра­цие­вич (1863-?), Альф­ред Го­ра­цие­вич (1865-?), Вла­ди­мир Го­ра­цие­вич (1873-1932 годы) и Да­вид Го­ра­цие­вич (1857-1910 годы).

В 1859 году ос­но­ван бан­кир­ский дом «И.Е. Гинц­бург» в Санкт-Пе­тер­бур­ге с фи­лиа­лом в Па­ри­же , став­ший круп­ней­шим в то вре­мя ча­ст­ным фи­нан­со­вым уч­ре­ж­де­ни­ем в Рос­сии, к не­му пе­ре­шли де­ла ли­к­ви­ди­ро­ван­но­го в 1860 году бан­кир­ско­го до­ма А.Л. Штиг­ли­ца. Гинцбурги под­дер­жи­ва­ли тес­ные кон­так­ты с ве­ду­щи­ми фи­нан­со­вы­ми фир­ма­ми Гер­ма­нии и Фран­ции, име­ли тес­ные свя­зи с российскими пра­ви­тельственными кру­га­ми, за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми в их по­сред­ни­че­ст­ве по раз­ме­ще­нию российских государственных зай­мов на западноевропейских де­неж­ных рын­ках. На ру­бе­же 1870-х годов уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии бо­лее 10 ком­мерческих бан­ков, 2 стра­хо­вых об­ществ, 3 зо­ло­то­про­мыш­лен­ных ком­па­ний, фи­нан­си­ро­ва­ли железнодорожное строи­тель­ст­во, вла­де­ли ря­дом са­хар­ных за­во­дов со зна­чительной зе­мель­ной не­дви­жи­мо­стью (свыше 54,6 тысяч га). В 1892 году бан­кир­ский дом Гинцбургов по­пал в кри­зис­ную по­ло­су в свя­зи с уча­сти­ем в реа­ли­за­ции российского государственного зай­ма, ко­то­рый из-за па­де­ния кур­сов государственных фон­дов ос­тал­ся у Гинцбургов на ру­ках. По де­лам бан­кир­ско­го до­ма бы­ла на­зна­че­на ад­ми­ни­ст­ра­ция, ко­то­рая удов­ле­тво­ри­ла пре­тен­зии кре­ди­то­ров. Гинцбурги пе­ре­клю­чи­лись на зо­ло­то­про­мыш­лен­ность, при­ня­ли уча­стие в уч­ре­ж­дён­ном по их ини­циа­ти­ве в 1895 году Российском зо­ло­то­про­мыш­лен­ном обществе. Главным их пред­при­яти­ем в этой от­рас­ли яв­ля­лось «Лен­ское зо­ло­то­про­мыш­лен­ное товарищество», ко­то­рое в 1896 году бы­ло ак­цио­ни­ро­ва­но (председатель прав­ле­ния - Г.О. Гинц­бург), в 1908 году пре­об­ра­зо­ва­но в анг­ло-русскую ком­па­нию «Ле­на-Голд­филдс», в 1910-х годах прав­ле­ние воз­глав­ля­ли Алек­сандр Го­ра­цие­вич и Альф­ред Го­ра­цие­вич Гинц­бур­ги. По­сле Лен­ско­го рас­стре­ла рабо­чих на при­ис­ках ком­па­нии в 1912 году Гинцбурги вы­шли из чис­ла уча­ст­ни­ков «Ле­на-Голд­филдс», со­хра­нив кон­троль в ря­де других зо­ло­то­про­мыш­лен­ных предпри­ятий.

Гинцбурги ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в дви­же­нии за рав­но­пра­вие ев­ре­ев в Рос­сии. Осип Гав­ри­ло­вич и Го­ра­ций Оси­по­вич в 1860-х годах хо­да­тай­ст­во­ва­ли о за­ко­но­дательном рас­ши­ре­нии кру­га лиц, ко­то­рым раз­ре­ша­лось жить вне чер­ты осед­ло­сти. В 1863 году по ини­циа­ти­ве и под руководством Гинцбургов в Санкт-Пе­тер­бур­ге ос­но­ва­но Общество для рас­про­стра­не­ния про­све­ще­ния ме­ж­ду ев­рея­ми в Рос­сии. Г.О. Гинц­бург уч­ре­дил сти­пен­дии в Санкт-Пе­тербургской консерватории, фи­нан­си­ро­вал обу­че­ние скульп­то­ра М.М. Ан­то­коль­ско­го и др., был од­ним из уч­ре­ди­те­лей Санкт-Пе­тербургского ар­хео­ло­гического института и Института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны. В 1878-1892 годах на свои сред­ст­ва по­стро­ил си­на­го­гу в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Санкт-Пе­тербургской еврейской об­щи­ны. Вхо­дил в со­став не­сколь­ких пра­ви­тельственных ко­мис­сий. В 1887 году при­глашён экс­пер­том в ко­мис­сию для рас­смот­ре­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва о ев­ре­ях под пред­се­да­тель­ст­вом К.И. Па­ле­на . До 1892 года, ко­гда бы­ло за­пре­ще­но уча­стие ев­ре­ев в городском са­мо­управ­ле­нии, со­сто­ял глас­ным Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы. Воз­глав­лял Центральный комитет «Ев­рей­ско­го ко­ло­ни­за­ци­он­но­го об­ще­ст­ва», соз­дан­но­го за гра­ни­цей в 1891 году для со­дей­ст­вия пе­ре­се­ле­нию ев­ре­ев из Рос­сии, а так­же рас­про­стра­не­нию сре­ди них ре­мес­лен­но­го и зем­ле­дельческого тру­да. Да­вид Го­ра­цие­вич, учё­ный-вос­то­ко­вед, один из ос­но­ва­те­лей Евреского ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фического общества и ини­циа­то­ров из­да­ния «Ев­рей­ской эн­цик­ло­пе­дии» (тома 1-16, 1908-1913 годы), ав­тор ра­бот «Об од­ной не­ис­сле­до­ван­ной ру­ко­пи­си 1001 но­чи» (1890), «Ос­но­вы араб­ско­го сти­хо­сло­же­ния. I-XIV» (1897) и др., и его брат Александр Го­ра­цие­вич вхо­ди­ли в со­став «Круж­ка 1905 года о рав­но­пра­вии на­цио­наль­но­стей» (встре­чи про­хо­ди­ли у И.И. Тол­сто­го, уча­ст­во­ва­ли П.П. Из­воль­ский, Ю.Н. Ми­лю­тин, Э.Л. Рад­лов, Э.Э. Ух­том­ский).

Иллюстрации:

Фото. Г.О. Гинц­бург. Архив БРЭ.

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