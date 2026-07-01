ГИНЦБУРГ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ

ГИНЦБУРГ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ - российский скульптор, академик скульп­ту­ры пе­тербургской АХ (1911).

Учил­ся у М.М. Ан­то­коль­ско­го (1871-1878 годы) и в пе­тербургской АХ (1878-1886 годы). Был бли­зок к пе­ре­движ­ни­кам . Соз­да­вал жан­ро­вые фи­гур­ки («Маль­чик, со­би­раю­щий­ся ку­пать­ся», 1886; «Юный скульп­тор») и порт­рет­ные бюс­ты дея­телей русской куль­ту­ры - И.Н. Крам­ского (1886), Л.Н. Тол­сто­го (1891), И.И. Шиш­ки­на (1892), В.Г. Ко­ро­лен­ко (1912); так­же ста­ту­эт­ки («В.В. Ве­ре­ща­гин у моль­бер­та», «П.И. Чай­ков­ский», обе - 1892; «Ф. И. Ша­ля­пин», 1903, и др.; все - пре­им.ущественно брон­за, так­же гипс). Ав­тор па­мят­ни­ков (брон­за) М.Ю. Лер­мон­то­ву (1892, Пен­за), Н.В. Го­го­лю (1911, с. Ве­ли­кие Со­ро­чин­цы Пол­тав­ской губернии), И.К. Ай­ва­зов­ско­му (1914-1930 годы, Фео­до­сия); над­гро­бий М.П. Му­сорг­ско­го (ка­мень, 1884), А.П. Бо­ро­ди­на (брон­за, 1888), В.В. Ста­со­ва (брон­за, гра­нит, 1908, все - Нек­ро­поль мас­те­ров ис­кусств Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры, Санкт-Пе­тер­бург), М.М. Ан­то­коль­ско­го (брон­за, мра­мор, 1909, Пре­об­ра­жен­ское клад­би­ще, Санкт-Пе­тер­бург). По­сле 1917 года был членом АХРР (с 1923 года), Общества имени А.И. Ку­инд­жи (1929-1930 годы), соз­да­вал ком­по­зи­ции на ре­во­люционные те­мы («Фев­раль 1917 го­да», 1918), порт­ре­ты (Ф. Эн­гель­са, В.И. Ле­ни­на и др.), па­мят­ни­ки (Г.В. Пле­ха­но­ву, 1925, Д.И. Мен­де­лее­ву, от­крыт в 1932 году, оба - брон­за, Санкт-Пе­тер­бург). Пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се в Пет­ро­гра­де (1918-1923 годы; профессор с 1921 года).