ГИНЦБУРГ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ
ГИНЦБУРГ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ - российский скульптор, академик скульптуры петербургской АХ (1911).
Учился у М.М. Антокольского (1871-1878 годы) и в петербургской АХ (1878-1886 годы). Был близок к передвижникам. Создавал жанровые фигурки («Мальчик, собирающийся купаться», 1886; «Юный скульптор») и портретные бюсты деятелей русской культуры - И.Н. Крамского (1886), Л.Н. Толстого (1891), И.И. Шишкина (1892), В.Г. Короленко (1912); также статуэтки («В.В. Верещагин у мольберта», «П.И. Чайковский», обе - 1892; «Ф. И. Шаляпин», 1903, и др.; все - преим.ущественно бронза, также гипс). Автор памятников (бронза) М.Ю. Лермонтову (1892, Пенза), Н.В. Гоголю (1911, с. Великие Сорочинцы Полтавской губернии), И.К. Айвазовскому (1914-1930 годы, Феодосия); надгробий М.П. Мусоргского (камень, 1884), А.П. Бородина (бронза, 1888), В.В. Стасова (бронза, гранит, 1908, все - Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург), М.М. Антокольского (бронза, мрамор, 1909, Преображенское кладбище, Санкт-Петербург). После 1917 года был членом АХРР (с 1923 года), Общества имени А.И. Куинджи (1929-1930 годы), создавал композиции на революционные темы («Февраль 1917 года», 1918), портреты (Ф. Энгельса, В.И. Ленина и др.), памятники (Г.В. Плеханову, 1925, Д.И. Менделееву, открыт в 1932 году, оба - бронза, Санкт-Петербург). Преподавал во Вхутемасе в Петрограде (1918-1923 годы; профессор с 1921 года).