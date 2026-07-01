ГИМОН Тимофей Валентинович

Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Институт всеобщей истории РАН . Окончил РГГУ (1998). Канд. дис.: Ведение погодных записей в средневековой анналистике (Срав-нительно-историческое исследование) (Москва, 2001).

В июне 2014 г. защитил докторскую диссертацию по теме "Новгородское летописание XI - середины XIV в. как социокультурное явление" .

С 2001 г. работает в Центре «Восточная Европа в античном и средневековом мире» Института всеобщей истории РАН.

С 2000 г. преподает на Историческом факультете ГУГН/ГАУГН (с 2014 г. - ст. науч. сотр. Исторического факультета ГАУГН). Научные интересы:

компаративное источниковедение средневековое историописание английские анналы древнерусские летописи текстология кодикология письменность в архаическом обществе ранние этапы развития документальной письменности методики источниковедческого исследования

Сочинения:

Монография Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: Сравнительное исследование. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского , 2012.

Ответственный редактор, составитель Древнейшие государства Восточной Европы, 2004 год: Политические институты Древней Руси / Отв. ред. тома Т.В. Гимон, Е.А. Мельникова. М., 2006. Источниковедческие исследования / Отв. ред. А.О. Чубарьян; сост. Т.В. Гимон. М., 2004. Вып. 1–2; 2006. Вып. 3; 2008. Вып. 4; 2012. Вып. 5; 2014. Вып. 6 (сост. совм. с С.Б. Вольфсоном).

Статьи, тезисы, рецензии Гимон Т.В. Для чего писались русские летописи? // Журнал «ФИПП». М., 1998. № 1 (2). С. 8–16. Гимон Т.В. Работа новгородского летописца XV в.: Комиссионный список Новгородской первой летописи // Историческая антропология: Место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. Тез. докл. и сообщ. науч. конф. (Москва, 4–6 февраля 1998 г.). М., 1998. С. 91–93. Гимон Т.В., Гиппиус А.А. Новые данные по истории текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб, 1999. Вып. 7 (17). С. 18–47. Гимон Т.В. Отражение в новгородском летописании XII–XIII вв. неновгородских событий // Восточная Европа в древности и средневековье: Контакты, зоны контактов и контактные зоны. XI чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 14–16 апреля 1999 г. Мат-лы конф. М., 1999. С. 139–144. Гимон Т.В. Приложение 5: Летописные записи на пасхальных таблицах в сборнике XIV в. // Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего извода. С. 569–589. Гимон Т.В. Указатели // Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего извода. С. 591–692. Гимон Т.В. Периодичность пополнения летописи: Англо-cаксонское и древнерусское летописание // Восточная Европа в древности и средневековье: Историческая память и формы ее воплощения. XII чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 18–20 апреля 2000 г. Мат-лы конф. М., 2000. С. 76–82. Гимон Т.В. Летописные данные о новгородском семействе Малышевичей: Конец XII – первая половина XIII в. // Столичные и периферийные города Руси и России в средние века и раннее новое время (XI–XVIII вв.). Докл. второй науч. конф. (Москва, 7–8 декабря 1999 г.). М., 2001. С. 187–196. Гимон Т.В. Перечни правителей как вид исторических источников: Англо-Саксонская Англия и Древняя Русь // Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти. XIII чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 11–13 апреля 2001 г. Мат-лы конф. М., 2001. С. 54–59. Гимон Т.В. Приписки на дополнительных листах в Синодальном списке Новгородской I летописи // Норна у источника Судьбы. Сб. ст. в честь Е.А. Мельниковой. М., 2001. С. 53–60. Гимон Т.В. Атрибуция и локализация летописных текстов при помощи формального анализа тематики сообщений (Англия и Русь) // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 15–17 апреля 2003 г. Мат-лы конф. М., 2003. С. 51–57. Гимон Т.В. Закономерности в освещении новгородскими летописцами XII–XIII вв. фактов церковного строительства // Древнейшие государства Восточной Европы, 2000 г.: Проблемы источниковедения. М., 2003. С. 326–345. Гимон Т.В. К генеалогии новгородских летописей XIII–XV вв. // Новгород и Новгородская земля: История и археология (Мат-лы науч. конф.: Новгород, 28–30 января 2003 г.). Великий Новгород, 2003. Вып. 17. С. 231–239. Гимон Т.В. К типологии жанров древнерусского историописания XI–XIV вв. // Ruthenica. Київ, 2003. Т. II. С. 172–180. Гимон Т.В. К характеристике летописного перечня новгородских посадников // Столичные и периферийные города Руси и России в средние века и раннее новое время (XI–XVIII вв.): Проблемы культуры и культурного наследия. Докл. Третьей науч. конф. (Муром, 17–20 мая 2000 г.). М., 2003. С. 128–136. Гимон Т.В. Новгородское летописание XII–XIII вв.: Проблема отбора событий для фиксации // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени. М., 2003. С. 334–348. Гимон Т.В. Сообщения древнерусских летописей XII в. о церковном строительстве: Южное и северное летописание // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. История. Чернівці, 2003. Ч. 1. С. 51–53. Гимон Т.В. Статья 1049 г. Англо-Саксонской хроники: Опыт “микротекстологии” // Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. М., 2003. Кн. 1. С. 385–395. Гимон Т.В. К вопросу o структуре текста русских летописей: Насколько дискретна погодная статья? // Восточная Европа в древности и средневековье: Время источника и время в источнике. XVI чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 14–16 апреля 2004 г. Мат-лы конф. М., 2004. С. 30–34. Гимон Т.В., Метлицкая З.Ю. Хронологические формулы англо-саксонских анналов // Восточная Европа в древности и средневековье: Время источника и время в источнике. XVI чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 14–16 апреля 2004 г. Мат-лы конф. М., 2004. С. 35–41. Гимон Т.В. Как велась новгородская погодная летопись в XII веке? // Древнейшие государства Восточной Европы, 2003 год: Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 316–352. Гимон Т.В. Опыт формулярного анализа летописных известий о церковном строительстве (Новгород, XII — начало XIII века) // Ad fontem – У источника: Сб. ст. в честь С.М. Каштанова. М., 2005. С. 187–204. Гимон Т.В., Гиппиус А.А. Русское летописание в свете типологических параллелей (к постановке проблемы) // Жанры и формы в письменной культуре средневековья. М., 2005. С. 174–200. Гимон Т.В. В каких случаях имена новгородцев попадали на страницы летописи (XII–XIII вв.)? // Древнейшие государства Восточной Европы, 2004 год: Политические институты Древней Руси. М., 2006. С. 291–333. Гимон Т.В. Новгородское летописание первой четверти XIII в.: хронология и процесс пополнения летописи // Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6. С. 80–118. Гимон Т.В. Редактирование летописей в XIII–XV вв.: Разночтения между списками Новгородской 1 летописи // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2006. Т. 57. С. 112–125. Timofey V. Guimon. The Writing of Annals in Eleventh-Century England: Palaeography and Textual History // Writing and Texts in Anglo-Saxon England / Ed. by A.R. Rumble. Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd, 2006. P. 137–145. Гимон Т.В. «Повесть временных лет» в свете англо-саксонских параллелей // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2008. № 3 (33). С. 18–19. Гимон Т.В., Метлицкая З.Ю. Сравнительное исследование раннесредневековых анналов (Англия, Ирландия, Русь) // Россия и Запад: Источники и методы их изучения. Тезисы науч. конф., Москва, 26–28 ноября 2008 г. М., 2008. С. 42–45. Гимон Т.В., Метлицкая З.Ю. Точные датировки в раннесредневековых анналах (Англия, Ирландия, Русь) // Время в координатах истории. Междунар. науч. конф. (29–30 октября 2008 г.). Тезисы. М., 2008. С. 89–92. Гимон Т.В. Упоминание неновгородских топонимов и описание путей в новгородском летописании XII в. // Восточная Европа в древности и средневековье: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. XX чтения памяти чл.-корр. РАН В.Т. Пашуто, Москва, 16–18 апреля 2007 г. Мат-лы конф. М., 2008. С. 38–43. Гимон Т.В. К вопросу о новгородском летописании XI – начала XII в. // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его источник: Восприятие, отношение, интерпретация. XXI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 14–17 апреля 2009 г. Мат-лы конф. М., 2009. С. 63–69. Гимон Т.В. Происхождение текста Синодального списка Новгородской I летописи за 1017–1115 гг. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2009. № 3 (37). С. 21–22. Гимон Т.В., Метлицкая З.Ю. Точные датировки в раннесредневековых анналах (Англия, Ирландия, Русь) // Формы и способы презентации времени в истории. М., 2009. С. 235–256. Гимон Т.В. Анналы на пасхальных таблицах как форма историописания (Англия, конец X – начало XII в.) // Средние века. М., 2010. Вып. 71 (1–2). С. 50–79. Гимон Т.В. Источниковедческое изучение мемуаристики в России во второй половине XX в. // Проблемы источниковедения. М., 2010. Вып. 2 (13). С. 393–412. Гимон Т.В., Орлова-Гимон Л.М. Летописные записи на пасхалии в древнерусской рукописи XV в. (РГБ. 304. I. 762) // Историческая память: Люди и эпохи. Тез. науч. конф., Москва, 25–27 ноября 2010 г. М., 2010. С. 62–64. Гимон Т.В. Упоминание неновгородских топонимов и описание путей в новгородском летописании XII–XIII вв. // Древнейшие государства Восточной Европы, 2009 год: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010. С. 412–434. (http://dgve.csu.ru/download/DGVE_2009_28.djvu) Гимон Т.В., Метлицкая З.Ю. Хронологические указания Англо-Саксонской хроники (конец IX – первая половина XII в.) // Древнейшие государства Восточной Европы, 2006 год: Пространство и время в средневековых текстах. М., 2010. С. 331–354. Гимон Т.В. Янь Вышатич и его предки: Новые соображения // Восточная Европа в древности и средневековье: Устная традиция в письменном тексте. XXII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 14–16 апреля 2010 г. Мат-лы конф. М., 2010. С. 60–66. (http://dgve.csu.ru/bibl/VEDS_2010.shtml) Гимон Т.В. Внешнее оформление списков Новгородской I летописи // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2011. № 3 (45). С. 29–30. Гимон Т.В. Военная история Балтийского региона в XII–XIII вв. и новгородская летопись // Висы дружбы. Сб. ст. в честь Т.Н. Джаксон. М., 2011. С. 74–82. Гимон Т.В. Зарождение историописания в недавно христианизированном государстве (пример Нортумбрии) // Восточная Европа в древности и средневековье: Ранние государства Европы и Азии: Проблемы политогенеза. XXIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 19–21 апреля 2011 г. Мат-лы конф. М., 2011. С. 44–49. Гимон Т.В. Новгородские перечни князей и архиепископов как исторический источник (сведения за XI в.) // Новгородика-2010: Вечевой Новгород. Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., 20–22 сентября 2010 г. В. Новгород, 2011. С. 65–77. Гимон Т.В. Пометы в рукописях Новгородской I летописи // Люди и тексты. Исторический источник в социальном измерении. М., 2011. С. 179–204. Гимон Т.В. Сообщение о походе Всеслава Полоцкого на Псков в 1065 г. в летописании XV в. // Псков, русские земли и Восточная Европа в XV–XVII вв. К 500-летию вхождения Пскова в состав единого Русского государства. Сб. тр. междунар. науч. конф., 19–21 мая 2010 г. Псков, 2011. С. 13–33. Timofey V. Guimon. Christian Identity in the Early Novgorodian Annalistic Writing // Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery: Early History Writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070–1200) / Ed. I.H. Garipzanov. Turnhout, 2011. P. 255–275. Гимон Т.В. Англо-Саксонская Англия и Древняя Русь: Перспективы компаративного источниковедения // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии. Мат-лы XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февраля 2012 г. В честь чл.-корр. РАН С.М. Каштанова. М., 2012. С. 51–64. Гимон Т.В. Для чего писались русские летописи? (вторая версия) // История: Электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 5 (13): Начала Древнерусского государства (http://history.jes.su/s207987840000431-3-1). Гимон Т.В. События XI – начала XII в. в новгородских летописях и перечнях // Древнейшие государства Восточной Европы, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 584–703. Гимон Т.В. Тематика сообщений Лаврентьевской летописи (текст за 1156–1263 гг.) // Вестн. Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6 (3). С. 42–47. Гимон Т.В. Член-корреспондент РАН Алексей Алексеевич Гиппиус: К 50-летию со дня рождения // Изв. Рос. Акад. наук. Сер. литературы и языка. М., 2013. Т. 72, № 6. С. 59–62. Гимон Т.В. Янь Вышатич и устные источники древнерусской Начальной летописи // Древнейшие государства Восточной Европы, 2011 год: Устная традиция в письменном тексте. М., 2013. С. 65–117. Гимон Т.В. Административная переписка в Англо-Саксонской Англии и Древней Руси // Письмо и повседневность. М., 2014. Вып. 1. С. 9–41. Гимон Т.В. Война и письменность: Два англо-саксонских документа // Война, власть и общество в истории цивилизаций: Междунар. заочн. конф. [Самара, 2014.] . Гимон Т.В. Кирик (1110 – после 1158 (?)), иером. // Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 34. С. 167–170. Гимон Т.В. Крещение Нортумбрии у Беды Достопочтенного и крещение Руси в «Повести временных лет» // Восточная Европа в древности и средневековье: Язычество и монотеизм в процессах политогенеза: XXVI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто: Мат-лы конф. М., 2014. С. 64–70. Гимон Т.В. Новгородский перечень русских епископий // Книга картины земли: Сб. ст. в честь И.Г. Коноваловой. М., 2014. С. 41–50. Гимон Т.В. Новгородское историописание в правление Василия Калики (1330–1352) // Историческое повествование в Средневековой России: К 450-летию Степенной книги: Мат-лы всерос. конф. М.; СПб., 2014. С. 36–70. Гимон Т.В., Метлицкая З.Ю. Границы ойкумены летописца: Сообщения англо-саксонских, ирландских и древнерусских анналов о событиях за пределами своих стран // Историческая география. М., 2014. Т. 2. С. 171–200. Гимон Т.В., Орлова-Гимон Л.М. Летописный источник исторических записей на пасхалии в рукописи РГБ. 304.I.762 (XV в.) // Источниковедческие исследования. М., 2014. Вып. 6. С. 54–79. Гимон Т.В. Древнерусские надписи на камне и пергамене, фиксирующие заслугу заказчика // Вопросы эпиграфики: II междунар. конф., 15-17 мая 2015 г.: [Тезисы. М., 2015.] Гимон Т.В. Не-Рюриковичи в «Повести временных лет» // История: Электронный научно-образовательный журнал. М., 2015. Вып. 11 (34) (http://history.jes.su/s207987840000950-4-1). Гимон Т.В. «Роспись племен» («Tribal Hidage») и территориальная структура англо-саксонских королевств // Восточная Европа в древности и средневековье: Государственная территория как фактор политогенеза: XXVII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто, 15–17 апреля 2015 г.: Мат-лы конф. М., 2015. С. 65–71 ). Guimon T.V. Estonia during the Eleventh and Twelfth Centuries in the Novgorodian Chronicles // Forschungen zur baltischen Geschichte. 2015. Bd. 10. S. 31–45. Guimon T.V. What Events Were Reported by the Old Rus’ Chroniclers? // COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences. Helsinki, 2015. Vol. 17: Past and Present in Medieval Chronicles / Ed. M. Isoaho. P. 92–117.