ГИМНАЗИИ

ГИМНАЗИИ - средние общеобразовательные учебные заведения, характерные для системы классического образования.

Тер­мин «Гимназия» упот­реб­лял­ся так­же в зна­че­нии «ме­сто для уп­раж­не­ний». В этом зна­че­нии Гимназии функ­цио­ни­ро­ва­ли в древ­них го­ро­дах Гре­ции , Егип­та, Си­рии, Ма­лой Азии. С конца V века Гимназии ста­ли об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми, в них ве­ли свои бе­се­ды фи­ло­со­фы, ри­то­ры, учё­ные. Наи­бо­лее из­вест­ны греческие Гимназии: Дро­мос в Спар­те, три Гимназии в Афи­нах, Кра­ней­он в Ко­рин­фе и др.

Ста­нов­ле­ние ев­ропеских Гимназий Но­во­го вре­ме­ни свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем в XV-XVI веках ла­тин­ских школ (на­зы­ва­лись так­же ли­це­ями, учё­ны­ми шко­ла­ми, пе­да­го­гиу­ма­ми и др.), го­то­вив­ших к по­сту­п­ле­нию в уни­вер­си­тет. Пер­вая та­кая шко­ла воз­ник­ла в Лон­до­не в 1510 году; в Гер­ма­нии пер­вая по­пыт­ка по­строе­ния сис­те­мы гим­на­зического об­ра­зо­ва­ния при­над­ле­жит Ф. Ме­лан­хто­ну, ос­но­вав­ше­му «выс­шую шко­лу» в Нюрн­бер­ге (1526). Шко­ла го­тови­ла уча­щих­ся к об­щественной служ­бе и даль­ней­шим на­учным за­ня­ти­ям. С конца XVII - начала XVIII веков в про­грам­мы Гимназий по­сте­пен­но про­ни­ка­ли эле­мен­ты на­учного ес­те­ст­во­зна­ния, по­вы­шал­ся удель­ный вес но­вых язы­ков. В XIX - начале XX веков Гимназии име­лись в Рос­сии, Ав­ст­ро-Венг­рии, Бол­га­рии, Гер­ма­нии, Гол­лан­дии, Гре­ции, Да­нии, Сер­бии и немецких кан­то­нах Швей­ца­рии.

Во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков гим­на­зическое об­ра­зо­ва­ние диф­фе­рен­ци­ру­ет­ся. По­яв­ля­ют­ся раз­но­вид­но­сти Гимназий: ре­аль­ные, но­вых язы­ков, ес­те­ст­вен­но-ма­те­ма­ти­че­ские (ино­гда су­ще­ст­во­ва­ли как со­от­вет­ст­вую­щие от­де­ле­ния Гимназий). В 1950-1970-х годах воз­ник­ли эко­но­мические, тех­нические, музыкальные, спор­тив­ные и др. Гимназии, осу­ще­ст­в­ляю­щие под­го­тов­ку в от­рас­ле­вые ву­зы. Па­рал­лель­но с диф­фе­рен­циа­ци­ей офор­ми­лись аль­тер­на­тив­ные тен­ден­ции к уни­фи­ка­ции гим­на­зического об­ра­зо­ва­ния: на­ря­ду с вве­де­ни­ем но­вых пред­ме­тов (пси­хо­ло­гии, эко­но­ми­ки, вы­чис­лительной тех­ни­ки и др.) оп­ре­де­лил­ся круг обя­за­тель­ных пред­ме­тов - ху­дожественно-язы­ко­вый, по­ли­тический, ес­те­ст­вен­но-ма­те­ма­тический, ре­ли­ги­оз­ный и др. В начале XXI века Гимназии функ­цио­ни­руют в боль­шин­ст­ве ев­ропейских стран; во Фран­ции им со­от­вет­ст­ву­ют ли­цеи и кол­ле­жи, в Ве­ли­ко­бри­та­нии - грам­ма­ти­че­ские и выс­шие шко­лы, в США - выс­шие шко­лы, в Ис­па­нии - ин­сти­ту­ты и кол­лед­жи, в Ита­лии - ли­цеи. Во мно­гих стра­нах Гимназии со­хра­ня­ют зна­че­ние един­ст­вен­но­го, не­об­хо­ди­мо­го для по­сту­п­ле­ния в уни­вер­си­тет, зве­на сред­не­го об­разо­ва­ния (час­то без эк­за­ме­нов - по кон­кур­су гим­на­зических ат­те­ста­тов).

Гим­на­зии в Рос­сии. В 1804-1872 годах Гимназия - ос­нов­ной, а в 1872-1918 годах - один из ос­нов­ных (на­ря­ду с ре­аль­ны­ми учи­ли­ща­ми) ти­пов среднего учеб­но­го за­ве­де­ния. Пер­вы­ми соз­да­ны муж­ские гим­на­зии - Ака­де­ми­че­ская гим­на­зия, Гимназия при Московском университете (1755-1812 годы) и в Ка­за­ни (ос­но­вана в 1758 году). Ус­тав учеб­ных за­ве­де­ний, под­ве­дом­ст­вен­ных уни­вер­си­те­там (1804), пред­пи­сал соз­да­ние Гимназий в ка­ж­дом гу­берн­ском го­ро­де (реа­ли­зо­ва­но в 1820-х годах). Име­ли 4 клас­са. Изу­ча­лись латинский, немецкий и франц.узский язы­ки, ис­то­рия, гео­гра­фия, ста­ти­сти­ка, ес­тественная ис­то­рия, ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка (до 1819 года так­же ряд других пред­ме­тов), а с 1819 года - За­кон Бо­жий и русский язык. В 1804-1828 годах при по­сту­п­ле­нии в Гимназию тре­бо­ва­лось зна­ние кур­са уезд­ных учи­лищ. В со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом гим­на­зий, учи­лищ уезд­ных и при­ход­ских 1828 года (пол­но­стью вве­дён в середине 1830-х годов) курс Гимназии уве­ли­чен до 7 лет, Гимназии ста­ли фак­ти­че­ски вы­пол­нять так­же функ­ции на­чаль­ной шко­лы. Вво­ди­лось пре­по­да­ва­ние греческого языка (к 1851 году ве­лось в 45 из 74 Гимназий). С 1849 года древ­ние язы­ки изу­ча­ли толь­ко гим­на­зи­сты, на­ме­ре­вав­шие­ся по­сту­пить в уни­вер­си­те­ты. В 1851 году пре­по­да­ва­ние греческого языка в боль­шин­ст­ве Гимназий пре­кра­ще­но. Ус­тав гим­на­зий и про­гим­на­зий 1864 года ввёл раз­де­ле­ние Гимназий на ре­аль­ные (в 1871 году пе­ре­име­но­ва­ны в ре­аль­ные училища, в 1872 году ут­верж­дён их ус­тав) и клас­си­че­ские, пре­ду­смот­рел воз­мож­ность соз­да­ния про­гим­на­зий - не­пол­ных средних учеб­ных за­ве­де­ний (име­ли 4х6 клас­сов). Все уча­щие­ся клас­сических Гимназий изу­ча­ли латинский язык; по ме­ре воз­мож­но­сти в них вво­ди­лось пре­по­да­ва­ние греческого языка. Со­глас­но Ус­та­ву гим­на­зий и про­гим­на­зий 1871 года (дей­ст­во­вал до 1918 года) срок обу­че­ния в 7-м клас­се со­став­лял 2 го­да (в 1875 году он раз­де­лён на 7-й и 8-й клас­сы), рас­ши­ре­ны кур­сы древ­них язы­ков (до 1890 года - около 40% учеб­но­го вре­ме­ни), при Гимназиях соз­да­ны при­го­то­ви­тель­ные клас­сы, вы­пол­няв­шие функ­ции на­чаль­ной шко­лы. В начале XX века изу­че­ние греческого языка в боль­шин­ст­ве Гимназиий ста­ло не­обя­за­тель­ным. В 1913 году су­ще­ст­во­ва­ли 441 муж­ская Гимназия (в 1855 году - 79, в 1886 году - 175), 14 шес­ти­класс­ных (в 1886 году - 20) и 15 че­ты­рёх­класс­ных (в 1886 году - 50) про­гим­на­зий, в них обу­ча­лось свыше 152 тысяч (в 1855 году - 18 тысяч, в 1886 - свыше 70 тысяч) гим­на­зи­стов. Ли­ца, имев­шие сви­де­тель­ст­ва об окон­ча­нии муж­ских Гимназий, име­ли при­ви­ле­гии при по­сту­п­ле­нии на государственную служ­бу и про­из­вод­ст­ве в 1-й чин, при­ни­ма­лись в уни­вер­си­те­ты без всту­пи­тель­ных ис­пы­та­ний (в 1835-1863 годах они сда­ва­ли эк­за­ме­ны, но име­ли пре­иму­ще­ст­ва пе­ред дру­ги­ми аби­ту­ри­ен­та­ми, в 1863-1884 годах ино­гда под­вер­га­лись ис­пы­та­ни­ям по ре­ше­нию уни­вер­си­те­та).

Жен­ские гим­на­зии и про­гим­на­зии име­ли 7 клас­сов (боль­шин­ст­во - так­же до­пол­ни­тель­ный 8-й пе­да­гогический класс), их кур­сы бы­ли близ­ки к кур­су муж­ских Гимназий, од­на­ко (за не­боль­шим ис­клю­че­ни­ем) в них от­сут­ст­во­ва­ли древ­ние язы­ки. Раз­ли­ча­лись по ве­дом­ст­вен­ной при­над­леж­но­сти. Гимназии Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии (ВУИМ) су­ще­ст­во­ва­ли с 1858 года (до 1862 года име­но­ва­лись училища­ми для при­хо­дя­щих де­виц), дей­ст­во­ва­ли на ос­но­ве ус­та­ва 1862 года. Пер­вые жен­ские Гимназии и про­гим­на­зии ве­дом­ст­ва Министерства народного про­све­ще­ния (МНП) соз­да­ны со­глас­но По­ло­же­нию о жен­ских гим­на­зи­ях и про­гим­на­зи­ях 1870 года на ос­но­ве су­ще­ст­во­вав­ших с 1858 года жен­ских училищ 1-го и 2-го раз­ря­дов. Вы­пу­ск­ни­цы по­лу­ча­ли зва­ния на­чаль­ных учи­тель­ниц и учи­тель­ниц народных учи­лищ, а окон­чив­шие пе­да­го­гический класс - до­маш­них на­став­ниц и учи­тель­ниц. В 1909 году МНП бы­ли под­ве­дом­ст­вен­ны 590 жен­ских Гимназий и 117 жен­ских про­гим­на­зий (в них обу­ча­лось свыше 237 тысяч гим­на­зи­сток), в ВУИМ со­стоя­ли 33 Гимназии (свыше 15 тысяч гим­на­зи­сток).

С 1868 года не­ко­то­рые ча­ст­ные училища 1-го раз­ря­да по­лу­ча­ли на­име­но­ва­ние ча­ст­ных Гимназий; сре­ди наи­бо­лее из­ве­ст­ных - муж­ская гимназия Л.И. По­ли­ва­но­ва (позд­нее И.Л. По­ли­ва­но­ва) и жен­ская гим­на­зия С.Н. Фи­шер в Мо­ск­ве. В муж­ских и жен­ских Гимназиях обу­ча­лись де­ти всех со­сло­вий и ве­ро­ис­по­ве­да­ний. В 1827 года в них пре­кра­щён при­ём де­тей кре­по­ст­ных и дво­ро­вых, в 1887 году в муж­ские Гимназии ог­ра­ни­че­но по­сту­п­ле­ние лиц иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния, «де­тей ла­воч­ни­ков и то­му по­доб­ных лю­дей». В 1828-1864 годах к гим­на­зи­стам до­пус­ка­лось при­ме­не­ние те­лес­ных на­ка­за­ний. Обу­че­ние в Гимназиях бы­ло бес­плат­ным в 1804-1819 годах, за­тем для боль­шин­ст­ва уча­щих­ся плат­ным. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ста­ли от­кры­вать­ся Гимназии и про­гим­на­зии с со­вме­ст­ным обу­че­ни­ем маль­чи­ков и де­во­чек. В 1918 году в со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем ВЦИК «О еди­ной тру­до­вой шко­ле» Гимназии в РСФСР пре­об­ра­зо­ва­ны в шко­лы 1-й и 2-й сту­пе­ней.

В 1863-1882 годах су­ще­ст­во­ва­ли во­ен­ные гим­на­зии (большая часть соз­да­на на ос­но­ве об­щих клас­сов ка­дет­ских кор­пу­сов). Яв­ля­лись за­ве­де­ния­ми ин­тер­нат­но­го ти­па, с 1873 года при­ни­ма­ли и при­хо­дя­щих уче­ни­ков. Вы­пу­ск­ни­ки главным образом по­сту­па­ли в специальные во­ен­но-учеб­ные за­ве­де­ния. В 1879 году бы­ло 18 во­енных Гимназий. Ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в ка­дет­ские кор­пу­са.

Гимназии вновь ста­ли соз­да­вать­ся в конце 1980-х годов. Со­глас­но «Ти­по­во­му по­ло­жению об об­ще­об­ра­зо­вательном уч­ре­ж­де­нии» (2001), Гимназия реа­ли­зу­ет об­ще­об­ра­зо­вательные про­грам­мы ос­нов­но­го об­ще­го и сред­не­го (пол­но­го) об­ра­зо­ва­ния, обес­пе­чи­ваю­щие до­пол­ни­тель­ную (уг­луб­лён­ную) под­го­тов­ку обу­чаю­щих­ся по пред­ме­там гу­ма­ни­тар­но­го про­фи­ля, и мо­жет так­же реа­ли­зо­вы­вать про­грам­му на­чаль­но­го об­ще­го об­ра­зо­ва­ния. В 2004/2005 учеб­ном го­ду в РФ на­счи­ты­ва­лось свыше 1,2 тысячи гим­на­зий.

Иллюстрации:

Фо­то. Пре­по­да­ва­тели ча­ст­ной гим­на­зии И.Л. По­ли­ва­но­ва. 1904. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)