ГИМНАЗИИ
ГИМНАЗИИ - средние общеобразовательные учебные заведения, характерные для системы классического образования.
Термин «Гимназия» употреблялся также в значении «место для упражнений». В этом значении Гимназии функционировали в древних городах Греции, Египта, Сирии, Малой Азии. С конца V века Гимназии стали образовательными учреждениями, в них вели свои беседы философы, риторы, учёные. Наиболее известны греческие Гимназии: Дромос в Спарте, три Гимназии в Афинах, Кранейон в Коринфе и др.
Становление европеских Гимназий Нового времени связано с возникновением в XV-XVI веках латинских школ (назывались также лицеями, учёными школами, педагогиумами и др.), готовивших к поступлению в университет. Первая такая школа возникла в Лондоне в 1510 году; в Германии первая попытка построения системы гимназического образования принадлежит Ф. Меланхтону, основавшему «высшую школу» в Нюрнберге (1526). Школа готовила учащихся к общественной службе и дальнейшим научным занятиям. С конца XVII - начала XVIII веков в программы Гимназий постепенно проникали элементы научного естествознания, повышался удельный вес новых языков. В XIX - начале XX веков Гимназии имелись в России, Австро-Венгрии, Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Сербии и немецких кантонах Швейцарии.
Во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков гимназическое образование дифференцируется. Появляются разновидности Гимназий: реальные, новых языков, естественно-математические (иногда существовали как соответствующие отделения Гимназий). В 1950-1970-х годах возникли экономические, технические, музыкальные, спортивные и др. Гимназии, осуществляющие подготовку в отраслевые вузы. Параллельно с дифференциацией оформились альтернативные тенденции к унификации гимназического образования: наряду с введением новых предметов (психологии, экономики, вычислительной техники и др.) определился круг обязательных предметов - художественно-языковый, политический, естественно-математический, религиозный и др. В начале XXI века Гимназии функционируют в большинстве европейских стран; во Франции им соответствуют лицеи и коллежи, в Великобритании - грамматические и высшие школы, в США - высшие школы, в Испании - институты и колледжи, в Италии - лицеи. Во многих странах Гимназии сохраняют значение единственного, необходимого для поступления в университет, звена среднего образования (часто без экзаменов - по конкурсу гимназических аттестатов).
Гимназии в России. В 1804-1872 годах Гимназия - основной, а в 1872-1918 годах - один из основных (наряду с реальными училищами) типов среднего учебного заведения. Первыми созданы мужские гимназии - Академическая гимназия, Гимназия при Московском университете (1755-1812 годы) и в Казани (основана в 1758 году). Устав учебных заведений, подведомственных университетам (1804), предписал создание Гимназий в каждом губернском городе (реализовано в 1820-х годах). Имели 4 класса. Изучались латинский, немецкий и франц.узский языки, история, география, статистика, естественная история, математика, физика (до 1819 года также ряд других предметов), а с 1819 года - Закон Божий и русский язык. В 1804-1828 годах при поступлении в Гимназию требовалось знание курса уездных училищ. В соответствии с Уставом гимназий, училищ уездных и приходских 1828 года (полностью введён в середине 1830-х годов) курс Гимназии увеличен до 7 лет, Гимназии стали фактически выполнять также функции начальной школы. Вводилось преподавание греческого языка (к 1851 году велось в 45 из 74 Гимназий). С 1849 года древние языки изучали только гимназисты, намеревавшиеся поступить в университеты. В 1851 году преподавание греческого языка в большинстве Гимназий прекращено. Устав гимназий и прогимназий 1864 года ввёл разделение Гимназий на реальные (в 1871 году переименованы в реальные училища, в 1872 году утверждён их устав) и классические, предусмотрел возможность создания прогимназий - неполных средних учебных заведений (имели 4х6 классов). Все учащиеся классических Гимназий изучали латинский язык; по мере возможности в них вводилось преподавание греческого языка. Согласно Уставу гимназий и прогимназий 1871 года (действовал до 1918 года) срок обучения в 7-м классе составлял 2 года (в 1875 году он разделён на 7-й и 8-й классы), расширены курсы древних языков (до 1890 года - около 40% учебного времени), при Гимназиях созданы приготовительные классы, выполнявшие функции начальной школы. В начале XX века изучение греческого языка в большинстве Гимназиий стало необязательным. В 1913 году существовали 441 мужская Гимназия (в 1855 году - 79, в 1886 году - 175), 14 шестиклассных (в 1886 году - 20) и 15 четырёхклассных (в 1886 году - 50) прогимназий, в них обучалось свыше 152 тысяч (в 1855 году - 18 тысяч, в 1886 - свыше 70 тысяч) гимназистов. Лица, имевшие свидетельства об окончании мужских Гимназий, имели привилегии при поступлении на государственную службу и производстве в 1-й чин, принимались в университеты без вступительных испытаний (в 1835-1863 годах они сдавали экзамены, но имели преимущества перед другими абитуриентами, в 1863-1884 годах иногда подвергались испытаниям по решению университета).
Женские гимназии и прогимназии имели 7 классов (большинство - также дополнительный 8-й педагогический класс), их курсы были близки к курсу мужских Гимназий, однако (за небольшим исключением) в них отсутствовали древние языки. Различались по ведомственной принадлежности. Гимназии Ведомства учреждений императрицы Марии (ВУИМ) существовали с 1858 года (до 1862 года именовались училищами для приходящих девиц), действовали на основе устава 1862 года. Первые женские Гимназии и прогимназии ведомства Министерства народного просвещения (МНП) созданы согласно Положению о женских гимназиях и прогимназиях 1870 года на основе существовавших с 1858 года женских училищ 1-го и 2-го разрядов. Выпускницы получали звания начальных учительниц и учительниц народных училищ, а окончившие педагогический класс - домашних наставниц и учительниц. В 1909 году МНП были подведомственны 590 женских Гимназий и 117 женских прогимназий (в них обучалось свыше 237 тысяч гимназисток), в ВУИМ состояли 33 Гимназии (свыше 15 тысяч гимназисток).
С 1868 года некоторые частные училища 1-го разряда получали наименование частных Гимназий; среди наиболее известных - мужская гимназия Л.И. Поливанова (позднее И.Л. Поливанова) и женская гимназия С.Н. Фишер в Москве. В мужских и женских Гимназиях обучались дети всех сословий и вероисповеданий. В 1827 года в них прекращён приём детей крепостных и дворовых, в 1887 году в мужские Гимназии ограничено поступление лиц иудейского вероисповедания, «детей лавочников и тому подобных людей». В 1828-1864 годах к гимназистам допускалось применение телесных наказаний. Обучение в Гимназиях было бесплатным в 1804-1819 годах, затем для большинства учащихся платным. После Февральской революции 1917 года стали открываться Гимназии и прогимназии с совместным обучением мальчиков и девочек. В 1918 году в соответствии с Положением ВЦИК «О единой трудовой школе» Гимназии в РСФСР преобразованы в школы 1-й и 2-й ступеней.
В 1863-1882 годах существовали военные гимназии (большая часть создана на основе общих классов кадетских корпусов). Являлись заведениями интернатного типа, с 1873 года принимали и приходящих учеников. Выпускники главным образом поступали в специальные военно-учебные заведения. В 1879 году было 18 военных Гимназий. Реорганизованы в кадетские корпуса.
Гимназии вновь стали создаваться в конце 1980-х годов. Согласно «Типовому положению об общеобразовательном учреждении» (2001), Гимназия реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и может также реализовывать программу начального общего образования. В 2004/2005 учебном году в РФ насчитывалось свыше 1,2 тысячи гимназий.
Иллюстрации:
Фото. Преподаватели частной гимназии И.Л. Поливанова. 1904. Архив БРЭ.