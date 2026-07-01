ГИМНAСИЙ (др.-греч. γυμνάσιον, лат. gymnasium)

В греческих городах первоначально место для занятий физическими упражнениями.

В гимнасии проводились тренировки с целью подготовки к военной службе (для эфебов), а также к спортивным состязаниям на общественных праздниках. Постепенно гимнасии превратились в своего рода учебные центры, где физическое воспитание сочеталось с образованием и интеллектуальным общением.

В гимнасиях занимались обнаженными (гимнасий – от др.-греч. γυμνός «нагой»,), что подчеркивало эстетическое восприятие мужского тела, свойственное древнегреческой культуре, и считалось угодным богам – гимнасии и палестры находились под покровительством Геракла , Гермеса , а также Тесея, который, по замечанию Павсания, дал начало гимнасиям в Афинах (Paus., I, 39, 3). Постепенно наряду с физическим воспитанием в гимнасии все большее значение приобретает образование и интеллектуального общение. Некоторые из гимнасиев, особенно в Афинах, под влиянием философских школ стали по сути университетами (гимнасий на Киносарге, где занимался со своими учениками основатель кинизма Антисфен, Академия Платона , перипатетическая школа Аристотеля в Ликее ).

В ранний период гимнасии, которые часто были расположены рядом со святилищем, представляли собою простой двор, окруженный портиками и до V в. до н.э. не имели особого архитектурного оформления. Позднее устройство гимнасия усложняется – теперь это комплекс крытых помещений (с раздевалками, банями и др.), которые объединяются внутренним двором. Частью гимнасия была палестра , где занимались борьбой, боксом, играми в мяч. Гимнасий, всегда игравший важную роль в греческих городах в воспроизведении греческого образа жизни, являлся общественным институтом, надзор за ним был поручен специальному должностному лицу – гимнасиарху.

В городах эллинистического времени гимнасии (например, открытые в Малой Азии – в Приене, в Пергаме, а также расположенный рядом с агорой в Александрии), как правило, выполняли образовательные функции и играли роль центров сохранения греческой идентичности перед лицом негреческого населения и в условиях римского политического контроля.

В качестве школ гимназии продолжали процветать в греческих городах и в течение римского периода.

В новое время гимназиями стали именовать средние школы гуманитарного профиля с обязательным преподаванием древних языков. Это были элитные учебные заведения, т.к. только их выпускники имело право поступать в университеты. В России классические гимназии появились в 20-е гг. XIX в.

Иллюстрация :

Гимнасий в Помпеях. I в. н.э.

Автор статьи: О.В. Кулишова