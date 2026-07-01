Гимнасий

Гимна`сий (греч. γυμνάσιον, от γυμνός — «обнаженный», «нагой», лат. gymnasium) — в Греции Древней вначале место для занятий гимнастикой, где знатные юноши упражнялись без одежды. Затем — учебное заведение во главе с гимнасиархом, куда юноши поступали в 16—18 лет после палестры. Г. представлял собой большой двор, окруженный колоннадами, портиками, бассейнами, баней, раздевалками и другими помещениями. Здесь под руководством учителей, которым платили жалованье, тренировались в беге, прыжках, борьбе, кулачном бое, панкратии, метании диска и др. После Пелопоннесской войны, с появлением профессионального спорта обучение гимнастике отошло на второй план, и Г. превратился в высшее учебное заведение. Там изучали философию, музыку, литературу, политику, риторику, выступали философы и ораторы. Г. имелся в каждом греческом городе, в Афинах их было несколько: в IV в. до н. э. Платон основал Академию, ученики которой собирались в Г. А в Г. недалеко от Афин (Ликее) преподавал Аристотель. После завоевания Греции римляне называли Г. свои школы. Лит.: Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998; Скржинская М. В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. СПб., 2010; Fisher N. Gymnasia and Democratic Values of Leisure // Kosmos: Essay in Order, Conflict and Community in Classical Athens / P. Cartledge, P. Millett, S. von Reden (eds). Cambridge, 1984. P. 84—104; Kyle D. G. Sport and Spectacle in the Ancient World. Se­cond Edition. Chichester — Malden, 2015; Pritchard D. Athletics, Education and Participation in Classical Athens // Sport and Festival in the Ancient Greek World / D. J. Phillips, D. Pritchard (eds). Swansea, 2003. P. 293—351.