ГИМН

ГИМН - хвалебная песнь, обращённая чаще всего к божеству, а также к царю, герою и т. п.

Древ­ней­шие Гимны - шу­ме­ро-ак­кад­ские (3-е тысячелетие до н. э.), древнееги­пет­ские («Гимн Ато­ну», при­пи­сы­вае­мый Эх­на­то­ну, XIV век до н. э.), древнеин­дий­ские (Риг­ве­да, X век до н. э.) и древнеев­рей­ские (гим­нический ха­рак­тер име­ют хва­леб­ные псал­мы Вет­хого За­ве­та). В Древ­ней Гре­ции раз­ли­ча­лись Гимны: по­свя­щён­ные Апол­ло­ну - пеа­ны; по­свя­щён­ные Дио­ни­су - ди­фи­рам­бы; ис­пол­няв­шие­ся во вре­мя ше­ст­вий - про­со­дии; для де­вичь­их хо­ров - пар­фе­нии; со­про­во­ж­дав­шие­ся пля­ской - ги­пор­хе­мы. Музыкально-по­этическая фор­ма ан­тич­но­го Гимна не рег­ла­мен­ти­ро­ва­на. Ри­ту­аль­ные Гимны не со­хра­ни­лись, ги­по­те­ти­че­ски ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся их трёх­ча­ст­ное строе­ние (по об­раз­цу мо­литв в «Илиа­де» Го­ме­ра): при­зы­ва­ние бо­же­ст­ва и/или об­ра­ще­ние к не­му; про­слав­ле­ние ве­ли­чия бо­же­ст­ва и из­ло­же­ние ми­фа о нём; прось­ба-мо­ле­ние о по­мо­щи. Т. н. Го­ме­ро­вы гим­ны (при­пи­сы­вав­шие­ся в древ­но­сти Го­ме­ру гек­са­мет­рические сти­хи), гим­ническая по­эзия Сте­си­хо­ра, Пин­да­ра, Кал­ли­ма­ха, Го­ра­ция, ор­фи­че­ские Гимны соз­да­ва­лись без рас­чё­та на ри­ту­аль­ное пе­ние, хо­тя мог­ли быть ис­поль­зо­ва­ны и в ри­туа­ле. Не­со­мнен­но, все Гимны рас­пе­ва­лись, од­на­ко со­хра­нив­шие­ся цель­ные об­раз­цы но­ти­ро­ван­ных Гимнов еди­нич­ны (2 дель­фий­ских Гимна II века до н. э., гим­ны Му­зе, Ге­лио­су и Не­ме­си­де кри­тя­ни­на Ме­со­ме­да, начало II века н. э.). Пер­вую по­пыт­ку клас­си­фи­ка­ции Гимнов предпринял ри­тор Ме­нандр (III-IV века н. э.), от­не­ся жанр к тор­же­ст­вен­но­му крас­но­ре­чию и оп­ре­де­лив его как ча­ст­ный слу­чай по­хваль­ных ре­чей.

2) Пес­но­пе­ние на не­биб­лей­ский текст в хри­сти­ан­ском бо­го­слу­же­нии. Не­ред­ко Гимн со­дер­жит па­ра­фра­зу биб­лей­ско­го тек­ста. Один из пер­вых со­хра­нив­ших­ся но­ти­ро­ван­ных хри­сти­ан­ских Гимнов - на па­пи­ру­се из Ок­си­рин­ха (III век н. э.). О Гимне в пра­во­слав­ной церк­ви смотри в статье Гим­но­гра­фия.

В прак­ти­ке ка­то­лического бо­го­слу­же­ния (ла­тин­ско­го об­ря­да; смотри Гри­го­ри­ан­ский хо­рал ) по­этические стро­фы Гимна рас­пе­ва­ют­ся на од­ну и ту же ме­ло­дию (обыч­но не­боль­шой про­тя­жён­но­сти и с ог­ра­ническим ко­ли­че­ст­вом рас­пе­ва - без юби­ля­ций, 1-2 то­на на слог тек­ста), стро­ки по­ют­ся по­оче­рёд­но дву­мя по­лу­хо­рия­ми (смотри Ан­ти­фон­ное пе­ние). Тек­сты и на­пе­вы со­дер­жат­ся в оби­ход­ных кни­гах (ан­ти­фо­на­ри­ях) в об­щем ря­ду пес­но­пе­ний оф­фи­ция, а так­же от­дель­но - в гим­на­ри­ях (но­ти­ро­ван­ные гим­на­рии из­вест­ны с X века). Современный «со­лем­ский» гим­на­рий (Liber hymnarius. Solesmes, 1983) вклю­ча­ет 418 гим­нов. Сре­ди са­мых по­пу­ляр­ных ка­то­лических Гимнов: Te Deum (тра­диция при­пи­сы­ва­ет его ав­тор­ст­во Ам­вро­сию Ме­дио­лан­ско­му), «Veni Creator Spi­ritus» («При­иди, Дух жи­во­тво­ря­щий»; ав­тор­ст­во тек­ста при­пи­сы­ва­ют Хра­ба­ну Мав­ру), «Pange lingua» («Хва­ли, язык»; 2 ва­ри­ан­та - на тек­сты Ве­нан­ция Фор­ту­на­та и Фо­мы Ак­вин­ско­го). В сред­ние ве­ка латинские Гимны (с IX века поч­ти ис­клю­чи­тель­но риф­мо­ван­ные) со­став­ля­ют об­шир­ную об­ласть ре­лигиозной ли­ри­ки. Гимны пи­са­ли Иси­дор Се­виль­ский, Бе­да Дос­то­поч­тен­ный, Па­вел Диа­кон, Ал­ку­ин, Ва­лаф­рид Стра­бон, Гер­ман из Рай­хе­нау и др. Ав­то­ры многих гим­нов [в т. ч. зна­ме­ни­то­го «Ave maris stella» («Ра­дуй­ся, Звез­да мор­ская»)] не­из­вест­ны. Близ­ки Гимнам (и хва­леб­ным псал­мам) не­ко­то­рые пес­ни биб­лей­ские, например маг­ни­фи­кат. Тен­ден­ция к соз­да­нию Гимнов на национальных язы­ках (Гимн святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го на итальянском языке - «Песнь о солн­це», па­ра­фра­за Пс. 148), ок­реп­шая в пе­ри­од Ре­фор­ма­ции (смотри Гу­сит­ские пес­ни, Про­тес­тант­ский хо­рал), при­во­дит к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию с XVI века по­этических пе­ре­ло­же­ний псал­мов .

3) Сти­хо­тво­ре­ние свет­ской те­ма­ти­ки, пред­став­ляю­щее со­бой вос­хва­ле­ние ко­го-ли­бо или че­го-ли­бо, серь­ёз­ное или шут­ли­вое (та­ко­вы, например, Гимн ва­ган­тов ви­ну и Ба­ху­су). К жан­ру Гимнов об­ра­ща­лись во Фран­ции по­эты «Плея­ды», Ф. Ма­лерб; в Гер­ма­нии - Ф.Г. Клоп­шток, Ф. Гёль­дер­лин, И.В. Гё­те , Но­ва­лис, А. фон Пла­тен, Ф. Ниц­ше, И.Р. Бе­хер; в Ав­ст­рии - Р.М. Риль­ке; в Анг­лии - Э. Спен­сер, Дж. Донн, Дж. Миль­тон, Дж. Том­сон, Дж. Китс, А.Ч. Су­ин­берн; в Ита­лии - А. Манд­зо­ни, Дж. Кар­дуч­чи и др. При­ме­ры свет­ских Гимнов в русской по­эзии - па­ро­дий­ный «Гимн бо­ро­де» М.В. Ло­мо­но­со­ва (1756-1757 годы), «Гимн в честь чу­мы» из «Пи­ра во вре­мя чу­мы» А.С. Пуш­ки­на (1830), «Гимн ог­ню» (1900) и «Гимн солн­цу» (1903) К.Д. Баль­мон­та, Гимны су­дье, обе­ду, учёно­му, кри­ти­ку В.В. Мая­ков­ско­го.

4) Пес­ня тор­же­ст­вен­но­го ха­рак­те­ра, слу­жа­щая музыкальным сим­во­лом го­су­дар­ст­ва (например, Государственный гимн РФ), со­ци­аль­ной груп­пы («Гау­деа­мус» - сту­денческий Гимн), по­в­стан­че­ско­го дви­же­ния, по­ли­тической пар­тии.

Издания тек­стов:

Analecta hymnica medii aevi / Hrsg. von C. Blume, G.M. Dreves. Lpz., 1886-1922. Bd 1-55.

Нот­ные издания:

Monumenta monodica medii aevi / Hrsg. von B. Stäblein. Kassel, 1956-. Bd 1-.

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