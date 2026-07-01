ГИМН
ГИМН - хвалебная песнь, обращённая чаще всего к божеству, а также к царю, герою и т. п.
Древнейшие Гимны - шумеро-аккадские (3-е тысячелетие до н. э.), древнеегипетские («Гимн Атону», приписываемый Эхнатону, XIV век до н. э.), древнеиндийские (Ригведа, X век до н. э.) и древнееврейские (гимнический характер имеют хвалебные псалмы Ветхого Завета). В Древней Греции различались Гимны: посвящённые Аполлону - пеаны; посвящённые Дионису - дифирамбы; исполнявшиеся во время шествий - просодии; для девичьих хоров - парфении; сопровождавшиеся пляской - гипорхемы. Музыкально-поэтическая форма античного Гимна не регламентирована. Ритуальные Гимны не сохранились, гипотетически реконструируется их трёхчастное строение (по образцу молитв в «Илиаде» Гомера): призывание божества и/или обращение к нему; прославление величия божества и изложение мифа о нём; просьба-моление о помощи. Т. н. Гомеровы гимны (приписывавшиеся в древности Гомеру гексаметрические стихи), гимническая поэзия Стесихора, Пиндара, Каллимаха, Горация, орфические Гимны создавались без расчёта на ритуальное пение, хотя могли быть использованы и в ритуале. Несомненно, все Гимны распевались, однако сохранившиеся цельные образцы нотированных Гимнов единичны (2 дельфийских Гимна II века до н. э., гимны Музе, Гелиосу и Немесиде критянина Месомеда, начало II века н. э.). Первую попытку классификации Гимнов предпринял ритор Менандр (III-IV века н. э.), отнеся жанр к торжественному красноречию и определив его как частный случай похвальных речей.
2) Песнопение на небиблейский текст в христианском богослужении. Нередко Гимн содержит парафразу библейского текста. Один из первых сохранившихся нотированных христианских Гимнов - на папирусе из Оксиринха (III век н. э.). О Гимне в православной церкви смотри в статье Гимнография.
В практике католического богослужения (латинского обряда; смотри Григорианский хорал) поэтические строфы Гимна распеваются на одну и ту же мелодию (обычно небольшой протяжённости и с ограническим количеством распева - без юбиляций, 1-2 тона на слог текста), строки поются поочерёдно двумя полухориями (смотри Антифонное пение). Тексты и напевы содержатся в обиходных книгах (антифонариях) в общем ряду песнопений оффиция, а также отдельно - в гимнариях (нотированные гимнарии известны с X века). Современный «солемский» гимнарий (Liber hymnarius. Solesmes, 1983) включает 418 гимнов. Среди самых популярных католических Гимнов: Te Deum (традиция приписывает его авторство Амвросию Медиоланскому), «Veni Creator Spiritus» («Прииди, Дух животворящий»; авторство текста приписывают Храбану Мавру), «Pange lingua» («Хвали, язык»; 2 варианта - на тексты Венанция Фортуната и Фомы Аквинского). В средние века латинские Гимны (с IX века почти исключительно рифмованные) составляют обширную область религиозной лирики. Гимны писали Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Павел Диакон, Алкуин, Валафрид Страбон, Герман из Райхенау и др. Авторы многих гимнов [в т. ч. знаменитого «Ave maris stella» («Радуйся, Звезда морская»)] неизвестны. Близки Гимнам (и хвалебным псалмам) некоторые песни библейские, например магнификат. Тенденция к созданию Гимнов на национальных языках (Гимн святого Франциска Ассизского на итальянском языке - «Песнь о солнце», парафраза Пс. 148), окрепшая в период Реформации (смотри Гуситские песни, Протестантский хорал), приводит к широкому распространению с XVI века поэтических переложений псалмов.
3) Стихотворение светской тематики, представляющее собой восхваление кого-либо или чего-либо, серьёзное или шутливое (таковы, например, Гимн вагантов вину и Бахусу). К жанру Гимнов обращались во Франции поэты «Плеяды», Ф. Малерб; в Германии - Ф.Г. Клопшток, Ф. Гёльдерлин, И.В. Гёте, Новалис, А. фон Платен, Ф. Ницше, И.Р. Бехер; в Австрии - Р.М. Рильке; в Англии - Э. Спенсер, Дж. Донн, Дж. Мильтон, Дж. Томсон, Дж. Китс, А.Ч. Суинберн; в Италии - А. Мандзони, Дж. Кардуччи и др. Примеры светских Гимнов в русской поэзии - пародийный «Гимн бороде» М.В. Ломоносова (1756-1757 годы), «Гимн в честь чумы» из «Пира во время чумы» А.С. Пушкина (1830), «Гимн огню» (1900) и «Гимн солнцу» (1903) К.Д. Бальмонта, Гимны судье, обеду, учёному, критику В.В. Маяковского.
4) Песня торжественного характера, служащая музыкальным символом государства (например, Государственный гимн РФ), социальной группы («Гаудеамус» - студенческий Гимн), повстанческого движения, политической партии.
Издания текстов:
Analecta hymnica medii aevi / Hrsg. von C. Blume, G.M. Dreves. Lpz., 1886-1922. Bd 1-55.
Нотные издания:
Monumenta monodica medii aevi / Hrsg. von B. Stäblein. Kassel, 1956-. Bd 1-.