ГИМЕЛЬ

ГИМЕЛЬ - форма многоголосного пения, получившая распространение в средние века.

В Гимеле но­ти­ро­вал­ся лишь один го­лос (верх­ний), к ко­то­ро­му во вре­мя ис­пол­не­ния при­сое­ди­нял­ся ниж­ний, об­ра­зую­щий с верх­ним па­рал­лель­ные тер­ции, сек­сты и де­ци­мы (в от­ли­чие от французского ор­га­ну­ма, для ко­то­ро­го ти­пич­но дви­же­ние па­рал­лель­ны­ми квар­та­ми и квин­та­ми). Гимель на­чи­нал­ся и за­кан­чи­вал­ся уни­со­ном. Для ран­не­го Гимеля ха­рак­тер­ны так­же про­ти­во­по­лож­ное дви­же­ние го­ло­сов, их пе­ре­кре­щи­ва­ние. В позд­нем Гимеле (XV век) ин­тер­валь­ные со­от­но­ше­ния час­то из­ме­ня­лись. Из­вест­ны трёх­го­лос­ные Гимели, в ко­то­рых к верх­не­му го­ло­су при­бав­лял­ся так­же кон­тра­те­нор. Гимель ис­поль­зо­вал­ся в не­боль­ших ли­тур­гических ком­по­зи­ци­ях и час­тях месс. По­доб­ное раз­де­ле­ние (divisi) од­но­го из го­ло­сов на два (име­нуе­мых Гимелями) со­хра­ня­лось в английской мно­го­го­лос­ной му­зы­ке XV-XVI веков (от­ме­на раз­де­ле­ния обо­зна­ча­лась латинским сло­вом semellus - один).

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