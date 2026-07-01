ГИМАТИЙ (др.-греч. ἱμάτιον )

У древних греков традиционная верхняя одежда, выполнявшая функции плаща.

Гиматий (букв. «накидка», «кусок ткани») представлял собой прямоугольный кусок ткани, в который можно было заворачиваться различным образом. Он вошел в употребление еще до VII в. до н.э.; его носили как женщины, так и мужчины. Гиматий обычно надевали на хитон – нижнюю одежду из более тонкой ткани, хотя он мог носиться и без хитона. В него заворачивались различными способами; как правило, он покрывал все тело, оставляя открытой только одну руку, женщины при этом покрывали им также голову. Римляне называли такой просторный греческий плащ паллием (лат. pallium), у римлян этот вид одежды стал популярен в III в до н.э. сначала у философов и любителей греческой культуры и образа жизни, но быстро распространился как повседневная одежда и за пределами этого круга из-за его простоты и удобства (он был гораздо меньше и легче римской тоги). Этот плащ изготавливали из шерсти, льна или даже шелка и окрашивали в разные цвета – белый, различные оттенки красного, желтый или черный. Кроме того, он мог быть украшен золотом или пурпурной полосой. Гиматий носили и в византийскую эпоху, он встречается в изображениях Христа и православных святых.

Иллюстрация :

Грек в гиматии. Реконструкция.

Автор статьи: О.В. Кулишова