ГИМАРАЙНШ (Guimarães)

Город на северо-западе Португалии в округе Брага в исторической провинции Минью. Центр одноимённого муниципального округа. Население — 52 182 чел.; площадь 23,5 кв. км.

Основан в 10 в., исторический центр формирования португальской государственности и национальной идентичности.

Замок построен графиней Мумадоной для защиты от нападений мусульман. Гимарайншу в 1096 г. был дарован первый португальский форал (запись обычного права).

В Гимарайнше Афонсу Энрикеш провозгласил независимость португальского графства от королевства Леон (1128); здесь же он провозгласил себя королём Португалии под именем Афонсу I Энрикеша (1139).

Первая защитная стена вокруг города построена в нач. 13 в. В городе сохранился замок (с замковой церковью Сан-Мигел, в которой по преданию был крещён Афонсу Энрикеш).

Церковь Носса Сеньора да Оливейра (1400); готический монастырь Сан Франсишку (нач. 15 в.) и ратуша (начало 16 в.) в стиле «мануэлино»; барочные дворец Вилар Флор и церковь (оба – 18 в.).

В Гимарайнше находится Дворец герцогов Браганса, (построен в 15 в. Афонсу, первым герцогом Брагансским, реконструирован в 1930), выдающийся памятник гражданской архитектуры.

Со времён Средневековья городская структура Гимарайнша не претерпела сильных изменений.

Город включён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО (2001).

Иллюстрация:

Замок в Гимарайнше.

Автор статьи: А.П. Черных