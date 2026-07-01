Гимарайнш

Гимара`йнш — город на северо-западе Португалии в округе Брага в исторической провинции Минью. Центр одноименного муниципального округа. Население — 52 182 человека (2015). Г. возник в X в. на отвоеванных в ходе Реконкисты землях. Постройка монастыря связана с именем графини Мумадоны Диаш (ей установлен памятник напротив здания Окружного суда ); впоследствии для защиты от нападений мусульман возведен замок . Замок имеет донжон 27 м, стены с 8 квадратными башнями, двое ворот. В замковой церкви Сан-Мигел по преданию был крещен Афонсу I Энрикеш. В XI в. Г. наряду с Порту и Коимброй представлял собой крупный городской центр севера долины Тежу, занимал площадь 3 га. Граф Энрике Бургундский (см. Бургундская династия) ок. 1096 даровал Г. первый португальский форал (запись обычного права). Предположительно в Г. родился первый король Португалии Афонсу I Энрикеш, провозгласивший независимость португальского графства от королевства Леон (1128); здесь же в 1139 он провозгласил себя королем Португалии. В связи с этим Г. считается историческим центром формирования португальской государственности и национальной идентичности, «колыбелью нации». Первая защитная стена вокруг города построена в XIII в., в царствование короля Диниша. В начале XV в. было уже два городских ядра, разделенных стеной. Историческим центром Г. наряду с замком является площадь с цер­ковью Носса-Сеньора-да-Оливейра (1400) и древней оливой, к которой совершил обетное паломничество Жоан I. В Г. созывались кортесы в 1256, 1261, 1288 и 1401. В XV в. Афонсу, первый герцог Браганский, выстроил Дворец герцогов Браганских, реконструированный в 1930, выдающийся памятник гражданской архитектуры. В XVI в. Мануэл I даровал Г. новый форал . В городе сохранились готический монастырь Сан-Франсишку (начало XV в.), ратуша в стиле «мануэлину» (начало XVI в.). Во 2-й половине XVI в. были построены монастырь Санта-Клара и Церковь Мизерикордия. Промышленное развитие Г. связано с производством тканей, кожевенным, слесарным производством, ювелирным делом. В XVII—XVIII вв. были по­строены многочисленные церкви, монастыри и дворцы. По декрету Марии II 23 июня 1853 Г. получил статус города (cidade). В конце XIX в. Г. испытал наибольшие перемены, были частично разрушены оборонительные стены. В то же время городская структура Г. не претерпела сильных изменений, и Г. представляет собой хорошо сохранившийся подлинный пример эволюции средневекового города в современный. Исторический центр Г. включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (2001); город является почетным членом Военного ордена Сантьяго (с 28 июня 2013). Лит.: Azeredo António Carlos de. Guimarães. Oporto, 2007; Guimarães: Património Cultural da Humanidade. Vol. I—II. Guimarães, 2002; Reis A. M. O Foral de Guimarães — primeiro foral português — o contributo dos burgueses para a fundação de Portugal // Revista de Guimarães. 1996. № 106. P. 55—77; Sereno I., Dordio P., Gonçalves J. Castelo de Guimarães. Lisboа, 2003.