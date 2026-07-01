ГИМАРАЙНШ
ГИМАРАЙНШ - город на севере Португалии, в округе Брага, в провинции Минью.
Население 41,2 тысячи человек (2006). Основан в X веке; исторический центр формирования португальского государственности и национальной идентичности. Гимарайншу дарован первый португальский форал (запись обычного права) в 1096 году. В Гимарайнше Афонсу Энрикиш провозгласил независимость португальского графства от королевства Леон (1128); здесь же он провозгласил себя королём Португалии под именем Афонсу I Энрикиша (1139).
Историческая часть города, включённая в список Всемирного наследия, сохраняет средневековую планировку улиц и площадей, жилые дома XVI-XVIII веков с порталами и деревянными балконами. На вершине холма - романская крепость Сан-Мигел (2-я половина X века) и однонефная романская церковь Сан-Мигел-ду-Каштелу (XII век). Среди других построек: готическая церковь Носа-Сеньора-да-Оливейра (основана в X веке, перестроена в 1387-1393 годах, колокольня XVI века; в крытых галереях клуатра середины XIII века - Музей А. Сампаю, основан в 1928 году, коллекция средневекового и ренессансного португальского искусства), монастырь Сан-Домингуш (основан в 1271 году, готическая церковь XIV века; ныне Археологический музей М. Сарменту, основан в 1885 году), церковь Сан-Франсишку (начало XV века, перестроена в XVII веке), украшенная в алтарной части азулежуш (керамическое панно), и дворец герцогов Браганса, в архитектуре которого заметны бургундские влияния (строился с 1401 года, ныне музей), перед ним - бронзовый памятник Афонсу I Энрикишу (конец XIX века). Старая ратуша (Пасу-ду-Конселью) в стиле мануэлино (начало XVI века), дворец Вилар-Флор (начало XVIII века) и церковь Сантуш-Пасуш (строилась с 1769 года, архитектор А.Р. Суариш да Силва) в стиле барокко.
Текстильные предприятия, производство стройматериалов. Туризм. Близ города - серные источники.