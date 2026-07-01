ГИМАРАЙНШ

ГИМАРАЙНШ - город на севере Португалии, в округе Бра­га, в провинции Ми­нью.

Население 41,2 тысячи человек (2006). Ос­но­ван в X веке; ис­то­рический центр фор­ми­ро­ва­ния пор­тугальского го­су­дар­ст­вен­но­сти и национальной иден­тич­но­сти. Гимарайншу да­ро­ван пер­вый пор­тугальский фо­рал (за­пись обыч­но­го пра­ва) в 1096 году. В Гимарайнше Афон­су Эн­ри­киш про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость пор­тугальского граф­ст­ва от ко­ро­лев­ст­ва Ле­он (1128); здесь же он про­воз­гла­сил се­бя ко­ро­лём Пор­ту­га­лии под име­нем Афон­су I Эн­ри­ки­ша (1139).

Ис­то­рическая часть го­ро­да, вклю­чён­ная в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия, со­хра­ня­ет средневековую пла­ни­ров­ку улиц и пло­ща­дей, жи­лые до­ма XVI-XVIII веков с пор­та­ла­ми и де­ревянными бал­ко­на­ми. На вер­ши­не хол­ма - ро­ман­ская кре­пость Сан-Ми­гел (2-я половина X века) и од­но­неф­ная ро­ман­ская церковь Сан-Ми­гел-ду-Каш­те­лу (XII век). Сре­ди других по­ст­ро­ек: го­ти­че­ская церковь Но­са-Сень­о­ра-да-Оли­вей­ра (ос­но­ва­на в X веке, пе­ре­строе­на в 1387-1393 годах, ко­ло­коль­ня XVI века; в кры­тых га­ле­ре­ях клу­ат­ра середины XIII века - Му­зей А. Сам­паю, ос­но­ван в 1928 году, кол­лек­ция средневекового и ре­нес­сан­сно­го пор­тугальского искусства), монастырь Сан-До­мин­гуш (ос­но­ван в 1271 году, го­тическая цер­ковь XIV века; ны­не Ар­хео­ло­гический му­зей М. Сар­мен­ту, ос­но­ван в 1885 году), церковь Сан-Фран­сиш­ку (начало XV века, пе­ре­ст­рое­на в XVII веке), ук­ра­шен­ная в ал­тар­ной час­ти азу­ле­жуш (ке­ра­мическое пан­но), и дво­рец гер­цо­гов Бра­ган­са, в ар­хи­тек­ту­ре ко­то­ро­го за­мет­ны бур­гунд­ские влия­ния (стро­ил­ся с 1401 года, ны­не му­зей), пе­ред ним - брон­зо­вый па­мят­ник Афон­су I Эн­ри­ки­шу (конец XIX века). Ста­рая ра­ту­ша (Па­су-ду-Кон­се­лью) в сти­ле ма­нуэ­ли­но (начало XVI века), дво­рец Ви­лар-Флор (начало XVIII века) и церковь Сан­туш-Па­суш (стро­и­лась с 1769 года, архитектор А.Р. Суа­риш да Сил­ва) в сти­ле ба­рок­ко .

Тек­стиль­ные пред­прия­тия, про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Ту­ризм. Близ го­ро­да - сер­ные ис­точ­ни­ки.

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