ГИМАРАЙНС РОЗА ЖУАН

ГИМАРАЙНС РОЗА ЖУАН - бразильский писатель, дипломат.

Член Бразильской ака­де­мии литературы (1967). Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та, по об­ра­зо­ва­нию врач. В 1934-1945, 1947-1951 годах за­ни­мал различные ди­пло­ма­тические по­сты в стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки.

Сре­ди пер­вых литературных опы­тов - сборник сти­хов «Маг­ма» («Magma», 1936, опубликован в 1997 году), сборник «Рас­ска­зы» («Con­tos», 1937, не опубликован). В сборнике но­велл «Са­гара­на» («Sagarana», 1946) соз­дал ми­фо­по­этический об­раз ми­ра сер­та­нов (за­суш­ли­вых сте­пей се­ве­ро-вос­то­ка Бра­зи­лии), во­пло­тив его в син­те­тической язы­ко­вой тех­ни­ке, ос­но­ван­ной на со­че­та­нии ар­ха­из­мов и не­оло­гиз­мов. В по­вес­тях цик­ла «Кор­де­ба­лет» («Corpo de baile», 1956), от­ра­зив­ших влия­ние идей эк­зи­стен­циа­лиз­ма и не­оп­ла­то­низ­ма, Гимарайнс Роза раз­ви­вал кон­цеп­цию про­ти­во­стоя­ния «ис­то­рии и вы­мыс­ла», по­ла­гая, что ху­дожественный вы­мы­сел спо­со­бен вы­вес­ти бы­то­вую ре­аль­ность к бо­же­ст­вен­ной сущ­но­сти. Про­бле­мы национальной са­мо­быт­но­сти бразильской куль­ту­ры, ди­на­мического един­ст­ва уни­вер­саль­но­го и ре­гио­наль­но­го, ор­га­нического и мис­тического то­ж­де­ст­ва че­ло­ве­ка и ми­ра под­ня­ты в ро­ма­не «Пу­ти боль­шо­го сер­та­на» («Grande sertão: ve­redas», 1956), где ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны тех­ни­ки по­то­ка соз­на­ния, мон­та­жа, вре­менны́х сдви­гов. Ал­ле­го­ризм и прит­че­вое на­ча­ло ха­рак­тер­ны для рас­ска­зов Гимарайнса Розы: сборники «Пер­вые вы­мыс­лы» («Pri­meiras estó rias», 1962), «Ту­та­мейя. Тре­тьи вы­мыс­лы» («Tutameia. Terceiras estó­rias», 1965), «Эти вы­мыс­лы» («Estas estórias», опубликован в 1969 году).