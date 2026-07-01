ГИМАР ПОЛЬ ШАРЛЬ
ГИМАР ПОЛЬ ШАРЛЬ - французский писатель.
Из семьи мелкого фабриканта. Учился в коллеже в Нанте, во время 2-й мировой войны начал карьеру журналиста. Успех Гимару принесли романы «Лжебратья» («Les faux frères», 1955), «Гаврская улица» («Rue de Havre», 1957, русский перевод 1961), «Мелочи жизни» («Les choses de la vie», 1967, экранизация К. Соте, 1969), в которых социальная тематика, поданная часто весьма иронично, сочеталась с глубоким психологизмом. Автор романа «Ирония судьбы» («L’ironie du sort», 1961) о Движении Сопротивления. В 1970-1980-х годах Гимар увлёкся политикой, активно поддерживал Ф. Миттерана. В конце 1980-х годов Гимар вновь обратился к творчеству; среди поздних произведений выделяется роман «Каменный век» («L’Âge de pierre», 1992), в центре которого - тема старости и смерти.