ГИМАР ПОЛЬ ШАРЛЬ

ГИМАР ПОЛЬ ШАРЛЬ - французский писатель.

Из се­мьи мел­ко­го фаб­ри­кан­та. Учил­ся в кол­ле­же в Нан­те, во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны на­чал карь­е­ру жур­на­ли­ста. Ус­пех Гимару при­нес­ли ро­ма­ны «Лже­бра­тья» («Les faux frères», 1955), «Гавр­ская ули­ца» («Rue de Havre», 1957, русский перевод 1961), «Ме­ло­чи жиз­ни» («Les choses de la vie», 1967, эк­ра­ни­за­ция К. Со­те, 1969), в ко­то­рых со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка, по­дан­ная час­то весь­ма иро­нич­но, со­че­та­лась с глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом. Ав­тор ро­ма­на «Иро­ния судь­бы» («L’ironie du sort», 1961) о Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1970-1980-х годах Гимар ув­лёк­ся по­ли­ти­кой, ак­тив­но под­дер­жи­вал Ф. Мит­те­ра­на . В кон­це 1980-х годов Гимар вновь об­ра­тил­ся к твор­че­ст­ву; сре­ди позд­них про­из­ве­де­ний вы­де­ля­ет­ся ро­ман «Ка­мен­ный век» («L’Âge de pierre», 1992), в цен­тре ко­то­ро­го - те­ма ста­рос­ти и смер­ти.