ГИМАР ЭКТОР

ГИМАР ЭКТОР - французский архитектор, дизайнер .

Один из ве­ду­щих мас­те­ров ар ну­во во Фран­ции. Учил­ся в Па­ри­же - в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и в Шко­ле изящ­ных ис­кусств. В ран­них ра­бо­тах за­мет­но влия­ние нео­го­ти­ки Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка (шко­ла Сак­ре-Кёр в Па­ри­же, 1895; Па­виль­он элек­три­че­ст­ва на Все­мир­ной выстав­ке 1889 года в Па­ри­же и др.). В 1895 году по­се­тил Брюс­сель, где по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом В. Ор­та , под влия­ни­ем ко­то­ро­го пе­ре­шёл к но­во­му сти­лю (дом Кас­тель-Бе­ран­же, 1894-1898 годы; кон­церт­ный зал «Юм­бер-де-Ро­манс», 1897-1901 годы, ра­зо­бран в 1905 году; оба - в Па­ри­же; Кас­тель-Ан­ри­ет в Сев­ре, 1899, и др.). С 1896 года за­ни­мал­ся оформ­ле­ни­ем вхо­дов на стан­ции па­риж­ско­го мет­ро­по­ли­те­на (раз­ра­бо­тал стан­дарт­ные мо­дуль­ные эле­мен­ты, про­из­вод­ст­во ко­то­рых про­дол­жа­лось до 1913 года). Со­хра­ни­лись ва­ри­ан­ты с от­кры­ты­ми ле­ст­ни­ца­ми, в т. ч. оформ­лен­ные ар­кой из ме­тал­лич. «стеб­лей» (стан­ция «Си­те» и др.), так­же в фор­ме стек­лян­но­го на­ве­са («Аб­бес» на Мон­мар­тре и др.) и па­виль­о­на («Порт До­фин»).

В сво­их про­ек­тах Гимар стре­мил­ся к сти­ли­стическому един­ст­ву ар­хи­тек­ту­ры и об­ста­нов­ки (собственный дом на аве­ню Мо­царт в Па­ри­же, 1909), стро­ил вил­лы и до­ход­ные до­ма (на улице Ан­ри Эн в Па­ри­же, 1925, и др.). По­сле 1939 года жил в Нью-Йор­ке с же­ной, американской ху­дож­ни­цей Аде­лин Оп­пен­хейм (Oppenheim; 1872 или 1875-?).