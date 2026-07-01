ГИМАР ЭКТОР
ГИМАР ЭКТОР - французский архитектор, дизайнер.
Один из ведущих мастеров ар нуво во Франции. Учился в Париже - в Школе декоративных искусств и в Школе изящных искусств. В ранних работах заметно влияние неоготики Э. Виолле-ле-Дюка (школа Сакре-Кёр в Париже, 1895; Павильон электричества на Всемирной выставке 1889 года в Париже и др.). В 1895 году посетил Брюссель, где познакомился с творчеством В. Орта, под влиянием которого перешёл к новому стилю (дом Кастель-Беранже, 1894-1898 годы; концертный зал «Юмбер-де-Романс», 1897-1901 годы, разобран в 1905 году; оба - в Париже; Кастель-Анриет в Севре, 1899, и др.). С 1896 года занимался оформлением входов на станции парижского метрополитена (разработал стандартные модульные элементы, производство которых продолжалось до 1913 года). Сохранились варианты с открытыми лестницами, в т. ч. оформленные аркой из металлич. «стеблей» (станция «Сите» и др.), также в форме стеклянного навеса («Аббес» на Монмартре и др.) и павильона («Порт Дофин»).
В своих проектах Гимар стремился к стилистическому единству архитектуры и обстановки (собственный дом на авеню Моцарт в Париже, 1909), строил виллы и доходные дома (на улице Анри Эн в Париже, 1925, и др.). После 1939 года жил в Нью-Йорке с женой, американской художницей Аделин Оппенхейм (Oppenheim; 1872 или 1875-?).