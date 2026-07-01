ГИЛЯРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Русский писатель, журналист.
Родился в семье помощника управляющего имением. За 10 лет переменил множество профессий (бурлак, рабочий, провинциальный актёр); был солдатом-добровольцем во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Печатался с 1873 года. С 1881года регулярно публиковал в периодике очерки и репортажи на злобу дня. Точность, оперативность, выверенность фактов сделали Гиляровского одним из лучших хроникёров своего времени. Ряд очерков и рассказов вошли в книгу «Трущобные люди» (1887), тираж которой по распоряжению цензуры был уничтожен. Поиску русской самобытности и теме войны посвящены сборники стихов «Забытая тетрадь» (1894), «Год войны. Думы и песни» (1915) и др.
Наибольшую известность получили написанные в жанре мемуаров книги «Москва и москвичи» (1926), «Записки москвича» (1931), «Друзья и встречи» (1934); посмертно опубликованные «Люди театра» (1941), «Москва газетная» (1960), содержащие сведения о писателях (Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, И.А. Бунине, А.А. Блоке, В.Я. Брюсове и др.), художниках, музыкантах, купцах, а также о жизни и быте Москвы конца XIX - начала XX веков. Автор автобиографической книги «Мои скитания» (1928).