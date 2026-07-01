ГИЛЯРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский писатель, журналист.

Ро­дил­ся в се­мье по­мощ­ни­ка управ­ляю­ще­го име­ни­ем. За 10 лет пе­ре­ме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий (бур­лак, ра­бо­чий, про­вин­ци­аль­ный ак­тёр); был сол­да­том-доб­ро­воль­цем во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов. Пе­ча­тал­ся с 1873 года. С 1881года ре­гу­ляр­но пуб­ли­ко­вал в пе­рио­ди­ке очер­ки и ре­пор­та­жи на зло­бу дня. Точ­ность, опе­ра­тив­ность, вы­ве­рен­ность фак­тов сде­ла­ли Гиляровского од­ним из луч­ших хро­ни­кё­ров сво­его вре­ме­ни. Ряд очер­ков и рас­ска­зов во­шли в книгу «Тру­щоб­ные лю­ди» (1887), ти­раж ко­то­рой по рас­по­ря­же­нию цен­зуры был унич­то­жен. По­ис­ку русской са­мобыт­но­сти и те­ме вой­ны по­свя­ще­ны сборники сти­хов «За­бы­тая тет­радь» (1894), «Год вой­ны. Ду­мы и пес­ни» (1915) и др.

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли на­пи­сан­ные в жан­ре ме­муа­ров кни­ги «Мо­ск­ва и мо­ск­ви­чи» (1926), «За­пис­ки мо­ск­ви­ча» (1931), «Дру­зья и встре­чи» (1934); по­смерт­но опуб­ли­ко­ван­ные «Лю­ди те­ат­ра» (1941), «Мо­ск­ва га­зет­ная» (1960), со­дер­жа­щие све­де­ния о пи­са­те­лях ( Л.Н. Тол­стом , А.П. Че­хо­ве, И.А. Бу­ни­не, А.А. Бло­ке, В.Я. Брю­со­ве и др.), ху­дож­ни­ках, му­зы­кан­тах, куп­цах, а так­же о жиз­ни и бы­те Мо­ск­вы конца XIX - начала XX веков. Ав­тор ав­то­био­гра­фической книги «Мои ски­та­ния» (1928).