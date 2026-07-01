Гилянские восстания

Гиля`нские восста`ния XVI—XVII вв. — массовые движения в Гиляне против господства Сефевидов. 1-е (1592) вызвано превращением области при Аббасе I в личное владение шаханшаха, с введением централизованной администрации и новой податной системы. 2-е (1629) стало продолжением 1-го. После смерти Аббаса (январь) ряд представителей крупной гилянской знати провозгласил государем потомка ханов Бийе-Пас, Калинджар-султана, с тронным именем Адиль-шах («Справедливый шах»; у официальных хронистов — Гариб-шах, «Чужеземный шах»). Их ополчение разгромило правительственные войска, заняло Решт, Фумен и Лахиджан, где разрушило богатые дома, казенные склады и базары, изгнав или истребив сторонников Сефевидов и пополнив свои ряды городской беднотой (апрель). Однако при Кучесфахане оно потерпело поражение от воинства соседних ханов и лояльных шахской власти землевладельцев-гилянцев, во главе с Сару Талышским (июнь). Бежавший Адиль-шах был схвачен и казнен, но крестьянская война в горных лесах продолжалась еще длительное время. Ист.: Абд-ал-Фаттах Фумани Гилани. Тарих-и Гилан. Тегеран, 1970. Лит.: Петрушевский И. П. Народное восстание в Гиляне в 1629 г. // Ученые записки Ученые записки Института востоковедения АН СССР. III (1951); Пайандэ М. Кийам-е Гариб-шах-е Гилани. Тегеран, 1978.