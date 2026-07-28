Гилянская республика

Гиля`нская респу`блика — провозглашена в июне 1920 в Реште, под влиянием Энзелийской операции (май). Муджахиды сформировали временное правительство , куда вошли дженгелийцы (лидер — Кучек-хан), левые радикалы (лидер — Эхсанолла), эмиссары Иранской коммунистической партии (лидер — Хайдар-хан), представители сельской бедноты и курдов-отходников (лидер — Халу Курбан). Его программа включала ликвидацию ранее заключенных Ираном договоров и соглашений, изгнание британцев, союз с Советской Россией. Разногласия относительно характера социально-экономических преобразований привели к тому, что в июле дженгелийцы покинули Решт, порвав с радикалами, которые скоро оттолкнули население массовыми реквизициями и атеистической пропагандой. В 1921 кризис попыталась разрешить коммунисты (в мае создан ревком, в августе объявлена Советская республика ). Однако в сентябре Кучек нанес по ним удар, вступив в переговоры с Кавам-ос-Салтанэ. Войска под командой Реза-хана (см. Реза-шах Пехлеви), вступив в Гилян, в ноябре заняли Решт и покончили с Г. р. Лит.: Генис В. Л. Красная Персия: Большевики в Гиляне. 1920—1921. Документальная хроника. М., 2000; Afary J. The Contentious Historiography of the Gilan Republic in Iran: a Critical Exploration // Iranian Studies. XXVIII (1995). P. 3—24; Chaqueri C. The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920—1921: Birth of the Trauma. Pittsburgh, 1994.