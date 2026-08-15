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ГИЛЬОТИНА
ГИЛЬОТИНА - орудие для совершения казни путём отсечения головы.
Известна со средних веков. Названа по имени депутата Учредительного собрания Ж.И. Гильотена. Конструкция Гильотины была разработана хирургом А. Луи; первоначально называлась «луизеттой». 20.3.1792 года Гильотиа одобрена Законодательным собранием как средство приведения в исполнение смертных приговоров. Во Франции применялась с 25.4.1792 года до отмены смертной казни 9.10.1981 года; последний раз использовалась 10.9.1977 года. Гильотиа применялась также в других странах, в т. ч. в нацистской Германии.
Иллюстрации:
Гильотина. Архив БРЭ.
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