ГИЛЬОТИНА

ГИЛЬОТИНА - орудие для совершения казни путём отсечения головы.

Из­вест­на со сред­них ве­ков . На­зва­на по име­ни депутата Уч­ре­дительного со­б­ра­ния Ж.И. Гиль­о­те­на. Кон­ст­рук­ция Гильотины бы­ла раз­ра­бо­та­на хи­рур­гом А. Луи; пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась «луи­зет­той». 20.3.1792 года Гильотиа одоб­ре­на За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем как сред­ст­во при­ве­де­ния в ис­пол­не­ние смерт­ных при­го­во­ров. Во Фран­ции при­ме­ня­лась с 25.4.1792 года до от­ме­ны смерт­ной каз­ни 9.10.1981 года; по­след­ний раз ис­поль­зо­ва­лась 10.9.1977 года. Гильотиа при­ме­ня­лась так­же в других стра­нах, в т. ч. в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии.

Иллюстрации:

Гиль­о­ти­на. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)