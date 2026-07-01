ГИЛЬОМ ОВЕРНСКИЙ
ГИЛЬОМ ОВЕРНСКИЙ - французский богослов, сторонник христианского платонизма, представитель высокой схоластики, профессор богословия в Парижском университете (с 1225 года), епископ Парижский (с 1228 года).
Полемизировал с последователями Аверроэса (Ибн Рушд), не признававшими различия между существованием и сущностью; постулировал наличие сущего «по сущности» (Бог) и «по сопричастности» (всё сотворённое). Уделял много сил обличению катаров. Стремился примирить мысль Аристотеля и учение Августина. При Гильоме Овернском на богословскую кафедру Парижского университета впервые были допущены члены нищенствующих монашеских орденов - францисканцы и доминиканцы. Гильом овернский - автор обширного компендиума «Божественное учение» (лат. «Magisterium divinale», 1223-1240 годы), состоящего из 7 отдельных трактатов.