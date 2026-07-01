ГИЛЬОМ ОВЕРНСКИЙ

ГИЛЬОМ ОВЕРНСКИЙ - французский богослов, сторонник христианского платонизма, представитель высокой схоластики, профессор богословия в Парижском университете (с 1225 года), епископ Парижский (с 1228 года).

По­ле­ми­зи­ро­вал с по­сле­до­ва­те­ля­ми Авер­ро­эса (Ибн Рушд), не при­зна­вав­ши­ми раз­ли­чия ме­ж­ду су­ще­ст­во­ва­ни­ем и сущ­но­стью; по­сту­ли­ро­вал на­ли­чие су­ще­го «по сущ­но­сти» (Бог) и «по со­при­ча­ст­но­сти» (всё со­тво­рён­ное). Уде­лял мно­го сил об­ли­че­нию ка­та­ров. Стре­мил­ся при­ми­рить мысль Ари­сто­те­ля и уче­ние Ав­гу­сти­на. При Гильоме Овернском на бо­го­слов­скую ка­фед­ру Па­риж­ско­го университета впер­вые бы­ли до­пу­ще­ны чле­ны ни­щен­ст­вую­щих мо­на­ше­ских ор­де­нов - фран­ци­скан­цы и до­ми­ни­кан­цы . Гильом овернский - ав­тор об­шир­но­го ком­пен­диу­ма «Бо­же­ст­вен­ное уче­ние» (лат. «Magisterium divinale», 1223-1240 годы), со­стоя­ще­го из 7 отдельных трак­та­тов.