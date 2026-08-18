Гильом Овернский

Гильо`м Ове`рнский (лат. Guillelmus Alvernus, Alvernensis, de Alvernia; фр. Guillaume d’Auvergne) (ок. 1190, Орийак, Овернь — 30.03.1249, Париж) — средневековый богослов, представитель высокой схоластики; епископ Парижский (с 1228). Происходил из незнатной семьи; учился в Париже. В 1223 стал каноником собора Парижской Богоматери; вероятно, в том же году получил степень магистра теологии. C 1225 — профессор теологии Парижского университета. После смерти Парижского епископа Бартелеми (20 октября 1227) Г. О. оспорил каноничность выборов его преемника, проведенных капитулом, и обратился с апелляцией к папе Григорию IX (1227—1241). Папа отменил решение капитула и назначил новым епископом Г. О. (епископское рукоположение состоялось 10 апреля 1228). Первые годы пребывания Г. О. на епископской кафедре ознаменовались конфликтами как с канониками капитула, так и с преподавателями университета и королевскими чиновниками. Впо­следствии он стал одним из советников французского короля Людовика IX Святого (1226—1270), был членом регентского совета, который управлял королевством в отсутствие короля, возглавившего 7-й крестовый поход (1248—1254). При Г. О. к преподаванию в университете были допущены представители нищенствующих орденов — доминиканцев и францисканцев. Главным сочинением Г. О. является компендиум «Magisterium divinale» («Божественное учение», 1223—1240); также ему принадлежит около 20 трактатов по различным вопросам богословия (о благодати, о евхаристии, о молитве и др.). Оставаясь приверженцем традиционного августинистского богословия, Г. О. одним из первых предпринял попытку включить в теологическую систему августинизма теории Аристотеля, а также арабских и еврейских философов: аль-Фараби, аль-Газали, Ибн Сины (Авиценны), Ибн Гебироля, Маймонида. Полемизировал с последователями Ибн Рушда (Аверроэса), не признававшими различия между существованием и сущностью. На различении сущности и существования Г. О. основывал доказательства существования Бога, постулируя наличие сущего «по сущности» (Бог) и «по сопричастности» (все сотворенное). Г. О. разделял предметные области богословия и философии с признанием за последней собственных законов и объектов исследования. Он предвосхитил некоторые идеи, развитые в дальнейшем Альбертом Великим и Фомой Аквинским (рассмотрение философии как автономной дисциплины), Иоанном Дунсом Скотом (учение о бытии и божественной свободе), Уильямом Оккамом (концепция абсолютного могущества Бога). Лит.: Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. / Пер. с фр. А. Д. Бакулова. М., 2004. С. 313—320; Шишков А. М. Вильгельм Овернский // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 499—500; Autour de Guillaume d’Auvergne († 1249): Etudes réunies / Sous la dir. F. Morenzoni, J.-Y. Tilliette. Turnhout, 2005; Marrone S. P. William of Auvergne and Robert Grosseteste: New Ideas of Truth in the Early XIIIth Century. Princeton, 1983; Teske R. J. Studies in the Philosophy of William of Auvergne, Bishop of Paris (1228—1249). Milwaukee (Wiscons.), 2006; Valois N. Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris (1228—1249): Sa vie et ses ouvrages. Paris, 1880 (reprint —1962).