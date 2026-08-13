Гильом из Сен-Тьерри

Гильо`м из Сен-Тьерри` (лат. Guillelmus de Sancto Theodorico, фр. Guillaume de Saint-Thierry) (ок. 1085, Люттих (совр. Льеж) — 08.09.1148, аббатство Синьи, Шампань) — средневековый богослов, мистик. Происходил из знатной семьи, учился в школе Ансельма Ланского; был знаком с Петром Абеляром. В 1113 или в 1115 вступил в бенедиктинское аббатство Сен-Никез (Св. Никасия) в Реймсе. В 1119—1120 был избран аббатом монастыря Сен-Тьерри близ Реймса. Примерно тогда же произошла 1-я встреча Г. и. С.-Т. с Бернардом Клервоским. По примеру Бернарда он изъявил желание присоединиться к членам ордена цистерцианцев, но Бернард отказал ему. Впоследствии Г. и. С.-Т. посвятил Бернарду Клервоскому трактат «De sacramento altaris» («О таинстве алтаря»), а позднее составил его Житие («Vita Sancti Bernardi»). В 1132 Г. и. С.-Т. участвовал в заседаниях генерального капитула ордена бенедиктинцев. Стремясь к более строгому, созерцательному образу жизни, в 1135 он отказался от должности аббата и перешел в новое аббатство Синьи, также находившееся в Реймсском диоцезе, где пробыл до конца дней своих и был погребен. Г. и. С.-Т. выступал против триадологических воззрений и учения об искуплении Абеляра, осуждая его интеллектуальную гордыню (сочинения «Disputatio adversus Petrum Abaelardum» («Рассуждение против Петра Абеляра») и «Disputatio catholicorum Patrum adversus dogmata Petri Abaelardi» («Рассуждение католических отцов против учения Петра Абеляра»)); в письме к Бернарду Клервоскому от 1138 побуждал последнего принять участие в суде над Абеляром на соборе в Сансе (1140). В 1140 выступил против учения Гильома из Конша ( трактат «De errorobus Guillelmi de Conchis ad Sanctum Bernadum» («[Послание] о заблуждениях Вильгельма из Конша к св. Бернарду [Клервоскому]»)). В 1144 Г. и. С.-Т. совершил поездку в обитель картузианцев Мон-Дьё близ Реймса, где написал сочинение о теории и практике созерцательной любви — «Epistola ad fratres de Monte Dei de vita solitaria» («Послание к братьям из Монте-Деи об уединенной жизни»). Среди сочинений Г. и. С.-Т.: «De natura et dignitate divini amoris» («О природе и достоинстве божественной любви»), «De contemplando Deo» («О необходимости созерцания Бога»), «Speculum fidei» («Зерцало веры», 1140—1144) и «Aenigma fidei» («Загадка веры», 1140—1144). В трактате «De natura corporis et animae libri duo» («Две книги о природе тела и души», 1138—1144) богослов изложил антропологическое учение на основе сочинений св. Григория Нисского, Немесия Эмесского, Клавдиана Мамерта, блаж. Августина и переводов Константина Африканского. Также Г. и. С.-Т. принадлежат комментарии на Песнь Песней («Expositio super Cantica Canticorum») и на Послание апостола Павла к Римлянам («Expositio in Epistolam ad Romanos»; посвящены проблеме благодати). Как и Бернард Клервоский, Г. и. С.-Т. отвергал рационализм Абеляра и богословов шартрской школы; полагал его причиной еретического истолкования Св. Троицы, понимания живого Бога в качестве отвлеченного принципа у Гильома из Конша. Г. и. С.-Т. стремился к мистическому обоснованию личного опыта духовной жизни, опираясь на авторитет Отцов Церкви, прежде всего блаж. Августина и св. Григория Нисского. Учение Г. и. С.-Т. о взаимной любви Бога и человека отличалось приверженностью к аналогии между способностями человеческой души и Лицами Св. Троицы. Хотя любовь к Творцу дарована Богом душе каждого человека, грехи изменяют ее должную направленность. Восстановление души через приближение к непостижимой тайне Св. Троицы является целью монашеской жизни. Мистический метод постижения триединого Бога Г. и. С.-Т. впоследствии нашел отражение в сочинениях Бонавентуры, католических мистиков Генриха Сузо и Яна ван Рейсбрука. Соч.: Opera omnia / Cura et studio P. Verdeyen. Turnhout, 1989—2011. Vol. 1—6. (Corpus christianorum. Continuatio Medievalis; 86—89B). Лит.: Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. / Пер. с фр. А. Д. Бакулова. М., 2004. С. 226—227; Шишков А. М. Вильгельм из Сен-Тьерри // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 493—495; Davy M. M. Théologie et mystique de Guillaume de Saint-Thierry. Paris, 1954; Déchanet J. M. Guillaume de Saint-Thierry: L’homme et son œuvre. Bruges; Paris, 1942; Verdeyen P. La théologie mystique de Guillaume de Saint-Thierry. Paris, 1990.