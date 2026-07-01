Гильом из Пуатье

Гильо`м из Пуатье` (лат. Guillelmus Pictaviensis, фр. Guillaume de Poitiers, англ. William of Poitiers) (ок. 1020, Про, ныне Ле-Про, департамент Эр — после 1087) — нормандский хронист. Происходил из знатного нормандского рода. В молодости как рыцарь участвовал в военных кампаниях герцога Вильгельма Незаконнорожденного (1035—1087, с 1066 король Англии Вильгельм I Завоеватель), позднее стал клириком, ок. 1045—1051 учился в школе при соборе Пуатье. На протяжении многих лет служил капелланом герцога Вильгельма, в 1070-е, вероятно, впал в немилость и удалился в Нормандию, где служил архидиаконом собора Лизьё (ныне департамент Кальвадос). Г. и. П. известен прежде всего как автор жизнеописания Вильгельма Завоевателя на латинском языке, — «Деяния Вильгельма» (Gesta Guillelmi), написанного ок. 1071—1077. Г. и. П. задумывал свое сочинение как панегирик королю, ориентируясь на образцы античных авторов (Юлия Цезаря, Вергилия, Цицерона и др.); его отличает изощренный, часто сложный для восприятия стиль. «Деяния Вильгельма» впервые опубликовал в 1619 по дефектной (не имевшей начала и окончания) и не дошедшей до нас рукописи французский эрудит А. Дюшен (1584—1640). Несохранившиеся части сочинения можно реконструировать по цитатам и пересказам хронистов XII в. Вильгельма Мальмсберийского и Ордерика Виталия, знакомых с полным текстом «Деяний…». По словам Ордерика, Г. и. П. по неизвестным причинам оставил труд незаконченным. Г. и. П. изображал Вильгельма Завоевателя как идеального государя: доблестного, мудрого и милостивого даже к врагам. Несмотря на тенденциозность, «Деяния Вильгельма» — важнейший источник по английской и нормандской истории, а также истории средневекового военного дела. Кроме того, известно, что Г. и. П. сочинил ряд проповедей и стихотворных произведений (не сохранились). Соч.: The Gesta Guillelmi of William of Poitiers / Ed. R. H. C. Davis, M. Chibnall. Oxford, 1998. Лит.: Мереминский С. Г. Формирование традиции: английское историописание второй половины XI — первой половины XII веков. М., 2016; Albu E. The Normans in Their Histories. Woodbridge, 2001; Shopkow L. History and Community: Norman Historical Writing in the Eleventh and Twelfth Centuries. Washington, 1997.