Гильом из Мёрбеке

Гильо`м из Мёрбеке (Гийом, Вильгельм, Вильем; лат. Guillelmus de Moerbeke, a Moerbeka, Moerbecanus, Moerbekensis; фр. Guillaume de Moerbeke) (ок. 1215, Мёрбеке, ныне Мурбеке — между 1284 и 26.10.1286, Коринф, Греция) — средневековый переводчик философских, научных и медицинских трудов с греческого языка на латынь, латинский (католический) архиепископ Коринфа. Монах-доминиканец; учился, вероятно, в Париже или в Кёльне. В 1260 посетил миссии доминиканцев в Фивах (Греция) и Никее (Малая Азия). По возвращении в Италию стал капелланом и исповедником в папской курии . Общался с рядом ученых (оптиками Иоанном Пеккамом и Витело, астрономом и математиком Иоанном Кампаном из Новары, естествоиспытателем Роцеллом из Ареццо), переписывался с богословом Фомой Аквинским, который вдохновил его на перевод корпуса сочинений Аристотеля. В 1272 Г. и. М. была поручена пропаганда 9-го крестового похода в Савойе и во Франции. В 1274 как советник папы Григория X участвовал в работе II Лионского собора и в подготовке Лионской унии. 9 апреля 1278 папа Николай III назначил Г. и. М. архиепископом Коринфа. Г. и. М. принадлежат переводы с греческого языка практически всех сочинений Аристотеля (до него переводы Аристотеля на латынь делались с арабского языка), а ряд существовавших уже к тому времени аристотелевских переводов был им отредактирован и исправлен («Физика», «Вторая Аналитика», возможно «Никомахова этика»). Г. и. М. приписываются переводы произведений других античных авторов (Александра Афродисийского, Иоанна Филопона, Архимеда, Герона Александрийского, Гиппократа, Галена, Прокла, Платона (комментарии на «Тимея» и «Парменида») и др.). Переводы Г. и. М. постепенно вытеснили все ранее употреблявшиеся и стали считаться образцовыми. Его переводы Аристотеля способ­ствовали более полному усвоению западноевропейской мыслью философского и естественнонаучного наследия этого философа. В то же время своими переводами Прокла Г. и. М. повлиял на развитие средневекового неоплатонизма. Лит.: Шишков А. М. Вильгельм из Мёрбеке // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 491—492; Boese H. Wilhelm von Moerbeke als übersetzer der Stoicheiosis theologike des Proclus. Heidelberg, 1985; Grabmann M. Guglielmo di Moerbeke, il traduttore d. operedi Aristotele. Roma, 1946; Guillaume de Moerbeke: Recueil d’études à l’occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286) / éd. J. Brams, W. Vanhamel. Leuven, 1989.