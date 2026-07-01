ГИЛЬОМ IX

ГИЛЬОМ IX - герцог Аквитанский (1086-1126 годы), граф де Пуатье, первый провансский трубадур.

Пра­дед Ри­чар­да Льви­ное Серд­це. Один из пер­вых по­этов, пи­сав­ших на но­вых ев­ропейских язы­ках. Уча­ст­ник кре­сто­во­го по­хо­да (1101-1102 годы) и испанской Ре­кон­ки­сты в 1120-1123 годах. Твор­че­ст­во Гильома IX (со­хра­ни­лось 11 кан­сон) вклю­ча­ет сти­хо­тво­ре­ния, в ко­то­рых за­да­ны основные мо­ти­вы кур­ту­аз­но­го «лю­бов­но­го слу­же­ния» знат­ной да­ме, а так­же шут­ли­вые пес­ни, где те же мо­ти­вы под­вер­га­ют­ся па­ро­ди­ро­ва­нию.