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ГИЛЬОМ IX
ГИЛЬОМ IX - герцог Аквитанский (1086-1126 годы), граф де Пуатье, первый провансский трубадур.
Прадед Ричарда Львиное Сердце. Один из первых поэтов, писавших на новых европейских языках. Участник крестового похода (1101-1102 годы) и испанской Реконкисты в 1120-1123 годах. Творчество Гильома IX (сохранилось 11 кансон) включает стихотворения, в которых заданы основные мотивы куртуазного «любовного служения» знатной даме, а также шутливые песни, где те же мотивы подвергаются пародированию.
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