Гильом (Гильем) IX Аквитанский

Гильо`м (Гильем) IX Аквита`нский (оксит. Guilhem de Peitieus, фр. Guillaume de Poitiers) (1071 — 1127) — герцог Аквитании (см. Гиень) граф Пуатье (1086—1127), считающийся первым трубадуром Окситании. Г. IX А. был единственным сыном герцога Гильома VIII Аквитанского и его третьей жены Хильдегарды Бургундской. В 15-летнем возрасте Г. IX А. унаследовал обширные и богатые владения отца, включавшие значительную часть Центральной и Юго-Зап. Франции. Герцоги Аквитании были гораздо могущественнее своих номинальных сеньоров — королей из династии Капетингов, а отдаленность их владений от Иль-де-Франса позволяла им проводить независимую политику. Г. IX А., в 1094 женившийся на Филиппе, дочери графа Тулузы, стремился отстоять права своей супруги на владения отца, устанавливая свой контроль над ними в 1098 и в 1114 (окончательно они были потеряны в начале 1120-х). Непростыми были отношения Г. IX А. и с соседями на севере — графами Анжу. В 1001 Г. IX А. отправился в крестовый поход, но действия его войск в Анатолии против турок-сельджуков не были успешными, и в 1002 он вернулся в свои владения. В отличие от благочестивой жены, Г. IX А. вел весьма свободный образ жизни, его двор привлекал современников богатством и изысканностью. Громкий скандал вызвала связь Г. IX А. с супругой одного из его вассалов, расстаться с которой герцог отказался, несмотря на отлучение от церкви , более того — женил своего сына и наследника (будущего Гильома X) на законной дочери любовницы. В начале 1120-х в качестве союзника Альфонсо I Арагонского участвовал в Реконкисте. Наибольшую известность принесли Г. IX А. его стихи — первые дошедшие до нас поэтические произведения на окситанском языке, яркие образцы куртуазной лирики трубадуров: несколько весьма фривольных «озорных стихотворений» и куртуазных кансон (песен), а также значительно отличающаяся по стилю «покаянная песнь», по некоторым предположениям, написанная Г. IX А. во время тяжелой болезни. Обширные владения Г. IX А. в 1137 перешли к его внучке Алиеноре Аквитанской, став после ее вступления во второй брак с будущим Генрихом II Плантагенетом частью так называемой Анжуйской империи. Ист.: Нострдам Ж. де. Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов, во времена графов Провансских процветших // Жизнеописания трубадуров / Сост. М. Б. Мейлах. М., 1993. С. 8—11, 361—364. Лит.: Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. статья Б. Пуришева, прим. Р. Фридман, Д. Чавчанидзе, М. Гаспарова, Л. Гинзбурга. М., 1974; Dillange M. Guillaume IX d’Aquitaine: le duc troubadour. La Creche, 2002; Fе`lix B. Guillaume le troubadour: duc d’Aquitaine fastueux et scandaleux. Bordeaux, 2002; Guilhem de Peitieus: duc d’Aquitaine et prince du trobar. Trobadas tenues a Bordeaux, Lormont, les 20—21 septembre 2013 et a Poitiers les 12—13 septembre 2014 / Dir. K. Bernard, L. de Goustine. Moustier Ventadour, 2015.