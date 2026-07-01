ГИЛЬОМ ДЕ РУБРУК

Монашество

О ранних годах жизни Гильома де Рубрука практически ничего неизвестно. Считается, что он родился около 1220 г. Вошел в историю как путешественник, побывавший в Золотой Орде.

Был участником 7-го крестового похода, который возглавил Людовик Французский. Оказался в плену, заплатил за свою свободу. Еще четыре года прожил на Святой земле.

В 1251 г. в Цезарее, где в это время находился король Людовик IX Французский, Р. встретился с Андре де Лонжюмо, поездка которого в Золотую Орду для ведения переговоров окончилась неудачей.

Спустя год, король Людовик поручил Р. провести переговоры с монголами. Для этого Р. должен был направиться в ставку хана Бату. Неудача Андре де Лонжюмо вынудила Р. отправиться в качестве миссионера, а не дипломата.

Поездка в Золотую Орду

Весной 1252 г. Р. во главе миссии отправился из Аккы в Константинополь. Здесь они провели почти год. Получив рекомендательные письма от императора Балдуина II, 7 мая 1253 г. Р. отбыл из Константинополя, пересек Черное море и вступил на землю в порту Солдайя. На повозке Р. двинулся к низовьям Волги, в ставку Батыя.

Двухмесячный переход завершился прибытием в ханский лагерь. Здесь Р.встретился с сыном Батыя Сартаком. Затем последовала встреча с Батыем. Однако слушать Батый Р. не стал и направил его в Каракорум к великому хану Мункэ.

Пройдя Волгу и Урал, Р. вышел к Сырдарье, прошел по горам Алатау. Виновал озера Балхаш, Алаколь, земли Монголии и 26 декабря оказался в ставке хана, откуда весь двор отбыл в Каракорум.

Сохранились сведения о нескольких аудиенциях у великого хана. Затем Р. отправился в Каракорум, где провел всю зиму. Здесь он собрал ценные сведения о китайцах, их нравах и обычаях, письменности.

В ходе переговоров хан Мункэ потребовал от Франции присягнуть на верность. 6 июня 1254 г. Р. начал свой путь домой. Спустя год, он прибыл в Фамагусту на Кипре, а уже в августе оказался в своем монастыре. О последующих годах жизни Р. практически ничего неизвестно. Умер он около 1293 г.

Итоги путешествия

Р. оставил после себя ценные описания путешествия: о Каспийском море, о китайском народе, о Центрально-азиатском нагорье и др. Дал описание стран Центральной и Восточной Азии.

Однако дипломатическая часть поездки не была столь результативной, поскольку монголы требовали принесения французами присяги на верность монголам.