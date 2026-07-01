ГИЛЛЕСПИ ДИЗЗИ
ГИЛЛЕСПИ ДИЗЗИ - американский джазовый трубач и композитор.
Самостоятельно научился играть на тромбоне, трубе и фортепиано. С 1935 года работал в оркестре Ф. Фэрфакса в Филадельфии, где получил прозвище Диззи (англ. - сбивающий с толку, головокружительный). В 1937 году переехал в Нью-Йорк, в составе биг-бенда Т. Хилла впервые гастролировал в Европе. В 1939-1941 годах играл в биг-бенде К. Кэллоуэя, где практиковал соединение джаза и афрокубинской музыки. В 1940 году познакомился с саксофонистом Ч. Паркером, вместе с ним в ходе джем-сэшн (при участии пианиста Т. Монка и других известных музыкантов) разработал новый джазовый стиль бибоп. В 1945 году сформировал свой первый боп-оркестр. В дальнейшем работал в различных ансамблях и джазовых оркестрах, активно гастролировал в США и Европе. В 1954 году по его инициативе была создана труба с раструбом, направленным вверх под углом 45°; этот инструмент с необычным звуком стал отличительным признаком имиджа Гиллеспи.
Для его джазового стиля характерны резкие контрасты между простыми квазифольклорными мелодиями и развёрнутыми, сложными по музыкальному языку построениями, между разными регистрами, динамическими нюансами. Среди знаменитых музыкальных тем («стандартов») - «Ночь в Тунисе», «Con Alma», «Groovin’ High».