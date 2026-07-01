ГИЛЛЕСПИ ДИЗЗИ

ГИЛЛЕСПИ ДИЗЗИ - американский джазовый трубач и композитор.

Са­мо­стоя­тель­но нау­чил­ся иг­рать на тром­бо­не, тру­бе и фортепиано. С 1935 года ра­бо­тал в ор­ке­ст­ре Ф. Фэр­фак­са в Фи­ла­дель­фии, где по­лу­чил про­зви­ще Диз­зи (англ. - сби­ваю­щий с тол­ку, го­ло­во­кру­жи­тель­ный). В 1937 году пе­ре­ехал в Нью-Йорк, в со­ста­ве биг-бен­да Т. Хил­ла впер­вые га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе. В 1939-1941 годах иг­рал в биг-бен­де К. Кэл­лоу­эя, где прак­ти­ко­вал со­еди­не­ние джа­за и аф­ро­ку­бин­ской му­зы­ки. В 1940 году по­зна­ко­мил­ся с сак­со­фо­ни­стом Ч. Пар­ке­ром , вме­сте с ним в хо­де джем-сэшн (при уча­стии пиа­ни­ста Т. Мон­ка и других из­вест­ных му­зы­кан­тов) раз­ра­бо­тал но­вый джа­зо­вый стиль би­боп. В 1945 году сфор­ми­ро­вал свой пер­вый боп-ор­кестр. В даль­ней­шем ра­бо­тал в различных ан­самб­лях и джа­зо­вых ор­ке­ст­рах, ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал в США и Ев­ро­пе. В 1954 году по его ини­циа­ти­ве бы­ла соз­да­на тру­ба с рас­тру­бом, на­прав­лен­ным вверх под уг­лом 45°; этот ин­ст­ру­мент с не­обыч­ным зву­ком стал от­ли­чительным при­зна­ком имид­жа Гиллеспи.

Для его джа­зо­во­го сти­ля ха­рак­тер­ны рез­кие кон­тра­сты ме­ж­ду про­сты­ми ква­зи­фольк­лор­ны­ми ме­ло­дия­ми и раз­вёр­ну­ты­ми, слож­ны­ми по музыкальному язы­ку по­строе­ния­ми, ме­ж­ду раз­ны­ми ре­ги­ст­ра­ми, ди­на­мическими ню­ан­са­ми. Сре­ди зна­ме­ни­тых музыкальных тем («стан­дар­тов») - «Ночь в Ту­ни­се», «Con Alma», «Groovin’ High».