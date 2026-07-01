ГИЛЛЕЛЬ СТАРШИЙ
ГИЛЛЕЛЬ СТАРШИЙ - один из наиболее влиятельных и известных иудейских законоучителей эпохи Второго Храма, деятельность которого оказала значительное влияние на формирование и развитие принципов герменевтической дедукции, а также галахичческой традиции в целом (смотри Галаха).
Родом из Вавилонии; согласно позднейшей традиции, принадлежал к царскому роду Давида; по мнению некоторых исследователей, в 10 году до н. э. - 10 году н. э. занимал пост главы Синедриона (наси). С деятельностью Гиллеля связана разработка герменевтических правил по истолкованию Торы и принципов дедукции галахических предписаний, введение новых регламентирующих норм в сфере гражданского права и экономической жизни. Согласно преданию, могила Гиллеля находится на горе Мерон (в Галилее, близ города Цфат).