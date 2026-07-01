ГИЛЛЕЛЬ СТАРШИЙ

ГИЛЛЕЛЬ СТАРШИЙ - один из наи­бо­лее влия­тель­ных и из­вест­ных иу­дей­ских за­ко­но­учи­те­лей эпо­хи Вто­ро­го Хра­ма, дея­тель­ность ко­то­ро­го ока­за­ла зна­чительное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние и раз­ви­тие прин­ци­пов гер­ме­нев­тической де­дук­ции, а так­же га­ла­хичческой тра­ди­ции в це­лом (смотри Га­ла­ха ).

Ро­дом из Ва­ви­ло­нии; со­глас­но позд­ней­шей тра­ди­ции, при­над­ле­жал к цар­ско­му ро­ду Да­ви­да ; по мне­нию не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей, в 10 году до н. э. - 10 году н. э. за­ни­мал пост гла­вы Си­нед­рио­на (на­си). С дея­тель­но­стью Гиллеля свя­за­на раз­ра­бот­ка гер­ме­нев­тических пра­вил по ис­тол­ко­ва­нию То­ры и прин­ци­пов де­дук­ции га­ла­хических пред­пи­са­ний, вве­де­ние но­вых рег­ла­мен­ти­рую­щих норм в сфе­ре гражданского пра­ва и эко­но­мической жиз­ни. Соглас­но пре­да­нию, мо­ги­ла Гиллеля на­хо­дит­ся на го­ре Ме­рон (в Га­ли­лее, близ города Цфат).