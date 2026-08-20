ГИЛЬГАМЕШ

ГИЛЬГАМЕШ - шумерский и аккадский мифоэпический герой.

Гильгамеш - ак­кад­ское имя; шу­мер­ский ва­ри­ант, по-ви­ди­мо­му, вос­хо­дит к фор­ме Биль­га-мес, что, воз­мож­но, зна­чит «пре­док-ге­рой». Ряд тек­стов, опуб­ли­ко­ван­ных в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия, по­зво­ля­ют счи­тать Гильгамеша ре­аль­ной ис­то­рической лич­но­стью - пя­тым пра­ви­те­лем I ди­на­стии го­ро­да Урук в Шу­ме­ре (конец XXVII - начало XXVI веков до н. э.). Оче­вид­но, вско­ре по­сле смер­ти Гильгамеш был обо­же­ст­в­лён: его имя с де­тер­ми­на­ти­ва­ми (зна­ка­ми-оп­ре­де­ли­те­ля­ми) бо­же­ст­ва встре­ча­ет­ся в тек­стах из Фа­ры (XXVI век до н. э.). В «цар­ском спи­ске» III ди­на­стии Ура Гильгамеш вы­сту­па­ет уже как ми­фический ге­рой: про­дол­жи­тель­ность его жиз­ни 126 лет, его отец - де­мон (ли­ла). В эпических тек­стах Гильгамеш - сын урук­ско­го пра­ви­те­ля Лу­галь­бан­ды и бо­ги­ни Нин­сун (воз­мож­но, ис­то­рический Гильгамеш был сы­ном пра­ви­те­ля и жри­цы, пред­став­ляв­шей бо­ги­ню в об­ря­де свя­щен­но­го бра­ка). Со 2-го тысячелетия до н. э. Гильгамеш стал счи­тать­ся судь­ёй в за­гроб­ном ми­ре, за­щит­ни­ком от де­мо­нов. В официальном куль­те Гильгамеш не иг­рал за­мет­ной ро­ли (тем не ме­нее к Гильгамешу воз­во­дит свой род ос­но­ва­тель III ди­на­стии Ура Ур-Нам­му).

Со­хра­ни­лось пять шу­мер­ских эпических пе­сен о Гильгамеше: 1) «Гиль­га­меш и Ага» - о по­бе­де Гильгамеша над пра­ви­те­лем сою­за северных го­ро­дов Шу­ме­ра во гла­ве с Ки­шем ; 2) «Гиль­га­меш и го­ра бес­смерт­ных» - ис­то­рия по­хо­да Гильгамеша в го­ры за кед­ра­ми, что­бы об­рес­ти «слав­ное имя», борь­ба и убий­ст­во чу­до­ви­ща - хра­ни­те­ля кед­ров Ху­ва­вы (Хум­ба­бы) и гнев бо­га Эн­ли­ля за это; 3) «Гиль­га­меш и не­бес­ный бык» - пло­хо со­хра­нив­ший­ся текст об убий­ст­ве Гильгамешем не­бес­но­го бы­ка - чу­до­ви­ща, на­слан­но­го на Урук бо­ги­ней Инан­ной; 4) «Гиль­га­меш, Эн­ки­ду и под­зем­ный мир» - по прось­бе Инан­ны Гильгамеш уби­ва­ет ис­по­лин­скую пти­цу Ан­зуд и вол­шеб­ную змею, по­се­лив­ших­ся в чу­дес­ном де­ре­ве ху­луппу, по­са­жен­ном бо­ги­ней в са­ду. Из кор­ней это­го де­ре­ва Гильгамеш де­ла­ет «пук­ку и мик­ку» (ба­ра­бан и ба­ра­бан­ные па­лоч­ки?), ко­то­рые про­ва­ли­ва­ют­ся в под­зем­ный мир. Эн­ки­ду (в шу­мерской тра­ди­ции - слу­га Гильгамеша) бе­рёт­ся их дос­тать, но, не вы­пол­нив ма­гических на­ка­зов Гильгамеша, ос­та­ёт­ся там на­все­гда. Гильгамешу уда­ёт­ся моль­ба­ми вы­звать дух Эн­киду, и тот рас­ска­зы­ва­ет Гильгамешу о мрач­ной и без­на­дёж­ной жиз­ни в под­зем­ном цар­ст­ве; 5) «Гиль­га­меш в под­зем­ном цар­ст­ве» (или «Смерть Гиль­га­ме­ша») - Гильгамеш при­но­сит в под­зем­ный мир да­ры вла­ды­чи­це под­зем­но­го цар­ст­ва Эреш­ки­галь.

Наи­бо­лее раз­ра­бо­тан ак­кад­ский эпос о Гильгамеше. Со­хра­ни­лось три вер­сии боль­шой эпической по­эмы (ран­няя дош­ла в за­пи­си 1-й четверти 2-го тысячелетия до н. э., но вос­хо­дит, ви­ди­мо, к по­след­ней тре­ти 3-го тысячелетия до н. э.; наи­бо­лее пол­ная вер­сия, при­пи­сы­вае­мая урук­ско­му за­кли­на­те­лю Син­ли­ке­ун­нин­ни, дош­ла в за­пи­сях VII-VI веков до н. э. - по­эма «О всё ви­дав­шем» - од­но из вы­даю­щих­ся по­этических про­из­ве­де­ний древневосточной литературы. Из­ло­же­на в 12 пес­нях-«таб­ли­цах», из них по­след­няя - до­слов­ный пе­ре­вод с шу­мер­ско­го 2-й час­ти пес­ни «Гиль­га­меш, Эн­ки­ду и под­зем­ный мир» и ком­по­зи­ци­он­но с по­эмой не свя­за­на). Что­бы про­ти­во­сто­ять буй­но­му и свое­нрав­но­му вла­ды­ке Гильгамешу, по прось­бе бо­гов и людей бо­ги­ня Ару­ру соз­да­ёт ди­ко­го че­ло­ве­ка Эн­ки­ду. Он жи­вёт в сте­пи и не по­доз­ре­ва­ет о сво­ём пред­на­зна­че­нии. Гильгамеш в сво­их ви­де­ни­ях уз­на­ёт, что ему су­ж­де­но иметь дру­га. Ко­гда в Урук при­хо­дит из­вес­тие, что в сте­пи поя­вил­ся не­кий мо­гу­чий муж, ко­то­рый за­щи­ща­ет жи­вот­ных и ме­ша­ет охо­тить­ся, Гильгамеш по­сы­ла­ет в степь блуд­ни­цу, по­ла­гая, что, ес­ли ей уда­ст­ся со­блаз­нить Эн­ки­ду, зве­ри его по­ки­нут. Так и слу­ча­ет­ся. По­том про­исхо­дит встре­ча и по­еди­нок Гильгамеша и Эн­киду, ни тот ни дру­гой не мо­гут одер­жать по­бе­ды, и это де­ла­ет их друзь­я­ми. Гильгамеш и Эн­ки­ду со­вер­ша­ют вме­сте мно­же­ство под­ви­гов (сра­жа­ют­ся с чу­до­ви­щем Хум­ба­бой, хра­ни­те­лем гор­ных кед­ров, с чу­до­вищ­ным бы­ком, на­слан­ным на Урук бо­ги­ней Иш­тар за от­каз Гильгамеша раз­делить её лю­бовь). По во­ле бо­гов Эн­ки­ду уми­ра­ет (ви­ди­мо, вме­сто Гильгамеша). Тот, по­тря­сён­ный смер­тью дру­га, бе­жит в пус­ты­ню. Он тос­ку­ет о лю­би­мом дру­ге и впер­вые ощу­ща­ет, что и сам он смер­тен. Под­зем­ным пу­тём бо­га солн­ца Ша­ма­ша он про­хо­дит сквозь ок­ру­жаю­щую оби­тае­мый мир гря­ду гор, по­се­ща­ет чу­дес­ный сад и пе­ре­прав­ля­ет­ся че­рез во­ды смер­ти на ост­ров, где оби­та­ет Ут-на­пиш­ти - един­ст­вен­ный че­ло­век, об­рет­ший бес­смер­тие. Гильгамеш хо­чет знать, как тот по­лу­чил бес­смер­тие. Ут-на­пиш­ти рас­ска­зы­ва­ет ис­то­рию Все­мир­но­го по­то­па, оче­вид­цем ко­то­ро­го он был и по­сле ко­то­ро­го по­лу­чил из рук бо­гов веч­ную жизнь, но пре­ду­пре­ж­да­ет, что боль­ше со­вет бо­гов ни­ко­гда не со­бе­рёт­ся. По прось­бе же­ны, по­жа­лев­шей Гильгамеша, Ут-на­пиш­ти от­кры­ва­ет ге­рою тай­ну цвет­ка веч­ной мо­ло­до­сти. С тру­дом Гильгамеш дос­та­ёт цве­ток, но не ус­пе­ва­ет им вос­поль­зо­вать­ся: по­ка он ку­пал­ся, змея ута­щи­ла цве­ток и сра­зу же, сбро­сив ко­жу, по­мо­ло­де­ла. Гильгамеш воз­вра­ща­ет­ся в Урук и на­хо­дит уте­ше­ние, лю­бу­ясь ви­дом со­ору­жён­ной во­круг го­ро­да сте­ны.

Лейт­мо­тив по­эмы - не­дос­ти­жи­мость для смерт­ных уча­сти бо­гов, тщет­ность че­ло­ве­че­ских уси­лий в по­пыт­ках об­рести бес­смер­тие. В кон­це эпо­са под­чёр­ки­ва­ет­ся, что един­ст­вен­но дос­туп­ное че­ло­ве­ку бес­смер­тие - па­мять о его слав­ных де­лах.

Об­раз эпического Гильгамеша на­шёл от­ра­же­ние в ак­кад­ском искусстве XXIV-XXII веков до н. э., осо­бен­но в глип­ти­ке. Скульп­ту­ры Гильгамеша и Эн­ки­ду ох­ра­ня­ли вход во дво­рец ас­си­рий­ско­го ца­ря Сар­го­на II (VIII век до н. э.).

Издания:

Эпос о Гиль­га­ме­ше («О все ви­дав­шем») / Перевод с ак­кадского И.М. Дья­ко­но­ва. М.; Л., 1961;

Ancient Near Eastern texts, relating to the Old Testament / Ed. J.B. Pritchard. Princeton, 1969;

По­эзия и про­за древ­не­го Вос­то­ка. М., 1973;

Das Gilgamesch-Epos / Hrsg. A. Schott, W. von Soden. Stuttg., 1994.

Иллюстрации:

Гиль­га­меш. Рельеф на воротах дворца Саргона IIв Дур-Шаррукине. VIII век до н. э. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ;

«Гиль­га­меш и кедр». От­тиск пе­ча­ти ак­кад­ско­го вре­ме­ни. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)