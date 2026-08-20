ГИЛЬГАМЕШ
ГИЛЬГАМЕШ - шумерский и аккадский мифоэпический герой.
Гильгамеш - аккадское имя; шумерский вариант, по-видимому, восходит к форме Бильга-мес, что, возможно, значит «предок-герой». Ряд текстов, опубликованных в последние десятилетия, позволяют считать Гильгамеша реальной исторической личностью - пятым правителем I династии города Урук в Шумере (конец XXVII - начало XXVI веков до н. э.). Очевидно, вскоре после смерти Гильгамеш был обожествлён: его имя с детерминативами (знаками-определителями) божества встречается в текстах из Фары (XXVI век до н. э.). В «царском списке» III династии Ура Гильгамеш выступает уже как мифический герой: продолжительность его жизни 126 лет, его отец - демон (лила). В эпических текстах Гильгамеш - сын урукского правителя Лугальбанды и богини Нинсун (возможно, исторический Гильгамеш был сыном правителя и жрицы, представлявшей богиню в обряде священного брака). Со 2-го тысячелетия до н. э. Гильгамеш стал считаться судьёй в загробном мире, защитником от демонов. В официальном культе Гильгамеш не играл заметной роли (тем не менее к Гильгамешу возводит свой род основатель III династии Ура Ур-Намму).
Сохранилось пять шумерских эпических песен о Гильгамеше: 1) «Гильгамеш и Ага» - о победе Гильгамеша над правителем союза северных городов Шумера во главе с Кишем; 2) «Гильгамеш и гора бессмертных» - история похода Гильгамеша в горы за кедрами, чтобы обрести «славное имя», борьба и убийство чудовища - хранителя кедров Хувавы (Хумбабы) и гнев бога Энлиля за это; 3) «Гильгамеш и небесный бык» - плохо сохранившийся текст об убийстве Гильгамешем небесного быка - чудовища, насланного на Урук богиней Инанной; 4) «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» - по просьбе Инанны Гильгамеш убивает исполинскую птицу Анзуд и волшебную змею, поселившихся в чудесном дереве хулуппу, посаженном богиней в саду. Из корней этого дерева Гильгамеш делает «пукку и микку» (барабан и барабанные палочки?), которые проваливаются в подземный мир. Энкиду (в шумерской традиции - слуга Гильгамеша) берётся их достать, но, не выполнив магических наказов Гильгамеша, остаётся там навсегда. Гильгамешу удаётся мольбами вызвать дух Энкиду, и тот рассказывает Гильгамешу о мрачной и безнадёжной жизни в подземном царстве; 5) «Гильгамеш в подземном царстве» (или «Смерть Гильгамеша») - Гильгамеш приносит в подземный мир дары владычице подземного царства Эрешкигаль.
Наиболее разработан аккадский эпос о Гильгамеше. Сохранилось три версии большой эпической поэмы (ранняя дошла в записи 1-й четверти 2-го тысячелетия до н. э., но восходит, видимо, к последней трети 3-го тысячелетия до н. э.; наиболее полная версия, приписываемая урукскому заклинателю Синликеуннинни, дошла в записях VII-VI веков до н. э. - поэма «О всё видавшем» - одно из выдающихся поэтических произведений древневосточной литературы. Изложена в 12 песнях-«таблицах», из них последняя - дословный перевод с шумерского 2-й части песни «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» и композиционно с поэмой не связана). Чтобы противостоять буйному и своенравному владыке Гильгамешу, по просьбе богов и людей богиня Аруру создаёт дикого человека Энкиду. Он живёт в степи и не подозревает о своём предназначении. Гильгамеш в своих видениях узнаёт, что ему суждено иметь друга. Когда в Урук приходит известие, что в степи появился некий могучий муж, который защищает животных и мешает охотиться, Гильгамеш посылает в степь блудницу, полагая, что, если ей удастся соблазнить Энкиду, звери его покинут. Так и случается. Потом происходит встреча и поединок Гильгамеша и Энкиду, ни тот ни другой не могут одержать победы, и это делает их друзьями. Гильгамеш и Энкиду совершают вместе множество подвигов (сражаются с чудовищем Хумбабой, хранителем горных кедров, с чудовищным быком, насланным на Урук богиней Иштар за отказ Гильгамеша разделить её любовь). По воле богов Энкиду умирает (видимо, вместо Гильгамеша). Тот, потрясённый смертью друга, бежит в пустыню. Он тоскует о любимом друге и впервые ощущает, что и сам он смертен. Подземным путём бога солнца Шамаша он проходит сквозь окружающую обитаемый мир гряду гор, посещает чудесный сад и переправляется через воды смерти на остров, где обитает Ут-напишти - единственный человек, обретший бессмертие. Гильгамеш хочет знать, как тот получил бессмертие. Ут-напишти рассказывает историю Всемирного потопа, очевидцем которого он был и после которого получил из рук богов вечную жизнь, но предупреждает, что больше совет богов никогда не соберётся. По просьбе жены, пожалевшей Гильгамеша, Ут-напишти открывает герою тайну цветка вечной молодости. С трудом Гильгамеш достаёт цветок, но не успевает им воспользоваться: пока он купался, змея утащила цветок и сразу же, сбросив кожу, помолодела. Гильгамеш возвращается в Урук и находит утешение, любуясь видом сооружённой вокруг города стены.
Лейтмотив поэмы - недостижимость для смертных участи богов, тщетность человеческих усилий в попытках обрести бессмертие. В конце эпоса подчёркивается, что единственно доступное человеку бессмертие - память о его славных делах.
Образ эпического Гильгамеша нашёл отражение в аккадском искусстве XXIV-XXII веков до н. э., особенно в глиптике. Скульптуры Гильгамеша и Энкиду охраняли вход во дворец ассирийского царя Саргона II (VIII век до н. э.).
Издания:
Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / Перевод с аккадского И.М. Дьяконова. М.; Л., 1961;
Ancient Near Eastern texts, relating to the Old Testament / Ed. J.B. Pritchard. Princeton, 1969;
Поэзия и проза древнего Востока. М., 1973;
Das Gilgamesch-Epos / Hrsg. A. Schott, W. von Soden. Stuttg., 1994.
Иллюстрации:
Гильгамеш. Рельеф на воротах дворца Саргона IIв Дур-Шаррукине. VIII век до н. э. Лувр (Париж). Архив БРЭ;
«Гильгамеш и кедр». Оттиск печати аккадского времени. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ.