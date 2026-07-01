ГИЛЬФЕРДИНГ РУДОЛЬФ

ГИЛЬФЕРДИНГ РУДОЛЬФ - германский государственный и политический деятель, один из лидеров и теоретиков австрийской и германской социал-демократии.

Из се­мьи еврейского тор­гов­ца. В 1901 году окон­чил медицинский факультет Вен­ско­го университета, в сту­ден­че­ские го­ды всту­пил в со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию. Па­рал­лель­но с изу­че­ни­ем ме­ди­ци­ны ин­те­ре­со­вал­ся во­про­са­ми национальной эко­но­мии и фи­нан­сов, один из вид­ных пред­ста­ви­те­лей ав­ст­ро­мар­ксиз­ма . По окон­ча­нии университета пе­ре­ехал в Бер­лин, где до 1906 года ра­бо­тал пе­ди­ат­ром. С 1904 года со­изда­тель журнала «Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des wis­sen­schaf­tli­chen Sozialismus» (до 1923 года), со­труд­ни­чал в тео­ре­тическом ор­га­не Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ) - журнале «Neue Zeit», в ко­то­ром вы­сту­пал со стать­я­ми по во­про­сам мар­кси­ст­ской эко­но­мической тео­рии. В 1906-1907 годах пре­по­да­вал в партийной шко­ле СДПГ в Бер­ли­не. В 1907-1915 годах ре­дак­тор центрального пе­чатно­го ор­га­на СДПГ газеты «Фор­вертс». В 1910 году опуб­ли­ко­вал ис­сле­до­ва­ние «Фи­нан­со­вый ка­пи­тал», в ко­то­ром по­пы­тал­ся дать на­учное объ­яс­не­ние но­вым яв­ле­ниям в раз­ви­тии ка­пи­та­лиз­ма.

Опи­ра­ясь на по­ло­же­ния, сфор­му­ли­ро­ван­ные в 1902 году британским эко­но­ми­стом Дж.А. Гоб­со­ном в тру­де «Им­пе­риа­лизм», Гильфердинг под­роб­но про­ана­ли­зи­ро­вал про­цес­сы кон­цен­тра­ции ка­пи­та­ла, фор­ми­ро­ва­ния фи­нан­со­во­го ка­пи­та­ла и воз­рас­та­ние его влия­ния на эко­но­мическую и по­ли­тическую жизнь отдельных стран и на про­цес­сы, про­ис­хо­дя­щие в ми­ре. Не от­ри­цая в прин­ци­пе не­об­хо­ди­мость за­ме­ны ка­пи­та­лиз­ма со­циа­лиз­мом, Гильфердинг за­клю­чил, что про­цес­сы, про­ис­хо­дя­щие в ка­пи­та­ли­стическом об­ще­ст­ве с его всту­п­ле­ни­ем в им­пе­риа­ли­стическую ста­дию, сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что ка­пи­та­лизм ещё не ис­чер­пал воз­мож­но­стей сво­его раз­вития (в этом Гильфердинг рас­хо­дил­ся с тео­ре­ти­ка­ми ре­во­люционного марк­сиз­ма, в ча­ст­но­сти с В.И. Ле­ни­ным). С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны за­нял цен­трист­скую по­зи­цию. В 1915-1918 годах слу­жил вра­чом в ав­ст­ро-венгерской ар­мии. В 1918 году вслед за Г. Гаа­зе, К. Ка­ут­ским и Э. Берн­штей­ном пе­ре­шёл в Не­за­ви­си­мую со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (НСДПГ).

В 1918-1922 годах главный ре­дак­тор центрального пе­чат­но­го ор­га­на НСДПГ газеты «Freiheit». Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года в Рос­сии не при­нял, вы­сту­пал с осу­ж­де­ни­ем по­ли­ти­ки боль­ше­ви­ков. По­сле при­сое­ди­не­ния ле­во­го боль­шин­ст­ва НСДПГ к Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (октябрь-декабрь 1920 года) стал од­ним из ини­циа­то­ров вос­со­еди­не­ния НСДПГ и СДПГ (сентябрь 1922 года). С 1924 года редактор тео­ре­тического ор­га­на СДПГ журнала «Gesellschaft» и один из главных тео­ре­ти­ков пар­тии. Вы­сту­пил с от­ры­той ре­ви­зи­ей мар­ксиз­ма, сфор­му­ли­ро­вал кон­цеп­цию «ор­га­ни­зо­ван­но­го ка­пи­та­лиз­ма», сыг­рав­шую зна­чительную роль в окон­ча­тель­ном пе­ре­хо­де СДПГ на по­зи­ции «де­мо­кра­ти­че­ско­го со­циа­лиз­ма». В 1923, 1928-1929 годах министр фи­нан­сов Гер­ма­нии. В 1924-1933 годах депутат рейхс­та­га . По­сле ус­та­нов­ле­ния гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры в 1933 году эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию. Вхо­дил в со­став за­ру­беж­но­го прав­ле­ния СДПГ. В 1934 году уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке «Праж­ско­го ма­ни­фе­ста» СДПГ, в ко­то­рый под дав­ле­ни­ем ле­во­го кры­ла пар­тии был вклю­чён при­зыв к ре­во­люционному свер­же­нию на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма. С 1938 года про­жи­вал в эмиг­ра­ции во Фран­ции. В феврале 1941 года, по­сле ка­пи­ту­ля­ции Фран­ции, вы­дан пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши» германским ок­ку­пационным вла­стям. Умер в тюрь­ме.