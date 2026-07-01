ГИЛЬФЕРДИНГ РУДОЛЬФ
ГИЛЬФЕРДИНГ РУДОЛЬФ - германский государственный и политический деятель, один из лидеров и теоретиков австрийской и германской социал-демократии.
Из семьи еврейского торговца. В 1901 году окончил медицинский факультет Венского университета, в студенческие годы вступил в социал-демократическую партию. Параллельно с изучением медицины интересовался вопросами национальной экономии и финансов, один из видных представителей австромарксизма. По окончании университета переехал в Берлин, где до 1906 года работал педиатром. С 1904 года соиздатель журнала «Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus» (до 1923 года), сотрудничал в теоретическом органе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - журнале «Neue Zeit», в котором выступал со статьями по вопросам марксистской экономической теории. В 1906-1907 годах преподавал в партийной школе СДПГ в Берлине. В 1907-1915 годах редактор центрального печатного органа СДПГ газеты «Форвертс». В 1910 году опубликовал исследование «Финансовый капитал», в котором попытался дать научное объяснение новым явлениям в развитии капитализма.
Опираясь на положения, сформулированные в 1902 году британским экономистом Дж.А. Гобсоном в труде «Империализм», Гильфердинг подробно проанализировал процессы концентрации капитала, формирования финансового капитала и возрастание его влияния на экономическую и политическую жизнь отдельных стран и на процессы, происходящие в мире. Не отрицая в принципе необходимость замены капитализма социализмом, Гильфердинг заключил, что процессы, происходящие в капиталистическом обществе с его вступлением в империалистическую стадию, свидетельствуют о том, что капитализм ещё не исчерпал возможностей своего развития (в этом Гильфердинг расходился с теоретиками революционного марксизма, в частности с В.И. Лениным). С началом 1-й мировой войны занял центристскую позицию. В 1915-1918 годах служил врачом в австро-венгерской армии. В 1918 году вслед за Г. Гаазе, К. Каутским и Э. Бернштейном перешёл в Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ).
В 1918-1922 годах главный редактор центрального печатного органа НСДПГ газеты «Freiheit». Октябрьскую революцию 1917 года в России не принял, выступал с осуждением политики большевиков. После присоединения левого большинства НСДПГ к Коммунистической партии Германии (октябрь-декабрь 1920 года) стал одним из инициаторов воссоединения НСДПГ и СДПГ (сентябрь 1922 года). С 1924 года редактор теоретического органа СДПГ журнала «Gesellschaft» и один из главных теоретиков партии. Выступил с отрытой ревизией марксизма, сформулировал концепцию «организованного капитализма», сыгравшую значительную роль в окончательном переходе СДПГ на позиции «демократического социализма». В 1923, 1928-1929 годах министр финансов Германии. В 1924-1933 годах депутат рейхстага. После установления гитлеровской диктатуры в 1933 году эмигрировал в Швейцарию. Входил в состав зарубежного правления СДПГ. В 1934 году участвовал в подготовке «Пражского манифеста» СДПГ, в который под давлением левого крыла партии был включён призыв к революционному свержению нацистского режима. С 1938 года проживал в эмиграции во Франции. В феврале 1941 года, после капитуляции Франции, выдан правительством «Виши» германским оккупационным властям. Умер в тюрьме.