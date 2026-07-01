Гильфердинг (нем. Hilferding), Рудольф

Гильфе`рдинг (нем. Hilferding), Рудольф (10.08.1877, Вена — 12.02.1941, Париж) — австрийский политический деятель, социал-демократ, экономист, теоретик австромарксизма. 1896—1901 изучал в Вене медицину, экономику и финансы, до 1906 работал педиатром. В 1906 переехал в Берлин, некоторое время преподавал экономику и историю экономики в центральной партийной школе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), был редактором теоретического журнала «Die Neue Zeit». В 1907—1915 — редактор центрального органа СДПГ, газеты «Vorwärts». В 1915—1918 — полевой врач австро-венгерской армии. Будучи противником политики руководства СДПГ, голосовавшего в рейхстаге за военные кредиты, вступил в созданную в 1917 Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ). В 1918—1922 — главный редактор центрального органа НСДПГ, газеты «Freiheit». В 1904—1923 вместе с М. Адлером выпускал «Marx-Studien» (Вена). После объединения двух социал-демократических партий член СДПГ. В 1922—1933 — член Правления СДПГ, участник партийных съездов в 1922—1931. В 1924—1933 — депутат рейхстага от СДПГ. В 1923 и в 1928—1929 — министр финансов страны. В 1924—1933 редактор теоретического журнала СДПГ «Die Gesellschaft». С 1933 в эмиграции, сначала в Швейцарии, с 1938 — во Франции. В 1933—1936 — редактор социал-демократического журнала «Zeitschrift für Sozialismus», выходившего в Чехословакии. Член президиума СДПГ в эмиграции. Автор Пражского манифеста (1934), призывавшего к вооруженному свержению национал-социалистического режима в Германии. В 1940 после оккупации Франции арестован, скончался в тюрьме гестапо в Париже. Основной труд Г. — «Финансовый капитал» (1910), в котором были проанализированы новые явления в развитии капиталистического общества, процессы концентрации капитала, ограничение свободной конкуренции, роль кредитов, акционерных обществ, биржи. В 1920-е выдвинул теорию «организованного капитализма», основанного на «замене капитали­стического принципа свободной конкуренции социалистическим принципом планомерного производства». Соч.: Финансовый капитал. М., 1959; Zwischen den Stühlen oder über die Unvereinbarkeit von Theorie und Praxis: Schriften Rudolf Hilferdings 1904—1940 / Cora Stephan (Hg.). Berlin, 1982. Лит.: Орлова М. И. Р. Гильфердинг: идея «организованного капитализма» // Новая и новейшая история , 2007. № 5; Smaldone W. Rudolf Hilferding. Bonn, 2000; Kurata M. Rudolf Hilferding und das Finanzkapital. Wien, 2009.