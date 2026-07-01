Гильфердинг, Александр Федорович

Гильферди`нг, Александр Федорович (02[14].07.1831, Варшава — 20.06[02.07].1872, Каргополь Олонецкой губ.) — русский славист, дипломат, собиратель фольклора. Родился в семье чиновника и дипломата И. Ф. Гильфердинга. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1852). Первой научной работой Г. стала статья «О сродстве славянского языка с санскритом» (1853). Защитил магистерскую диссертацию «Об отношениях языка славянского к другим родственным». Член-корреспондент Петербургской академии наук (1856). В 1856—1861 служил российским консулом в Боснии. В 1859 опубликовал книгу «Босния, Герцеговина, старая Сербия». В 1861 перешел на службу в Санкт-Петербург в Государственную канцелярию, где занимался разработкой проектов реформ в Царстве Польском и проекта преобразования ведомства народного просвещения. В 1870-е начал собирать русский фольклор . Летом 1871 предпринял поездку в Олонецкую губернию, в ходе которой записал 318 былин. Скончался в ходе следующей экспедиции по собиранию севернорусских былин. Записанные им материалы в 1873 были изданы в собрании «Онежские былины». Соч.: Собрание сочинений. СПб., 1868—1874. Т. 1—3; Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года. СПб., 1894—1900.