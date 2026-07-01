ГИЛЬФЕРДИНГ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

ГИЛЬФЕРДИНГ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ - историк, филолог-славист, этнограф.

Родился в семье выходца из Саксонии, директора дипломатической канцелярии при наместнике Царства Польского . Получил домашнее образование, особый интерес проявил к изучению древних и новых языков. В 1852 году первым кандидатом окончил историко-филологический факультет Московского университета , в 1853 году защитил магистерскую диссертацию «Об отношении языка славянского к языкам родственным», в которой доказывал близость славянских языков к санскриту.

С 1852 года Гильфердинг служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. С 1856 года консул России в Боснии и Герцеговине , отстаивал интересы сербского населения, испытывавшего гнет турецких властей. Совершал частые поездки по Старой Сербии, Черногории, Македонии. С 1859 года столоначальник Азиатского департамента, с 1861 года служил в отделении государственной экономии Государственной канцелярии, с 1863 года являлся помощником статс-секретаря Государственного совета. Участвовал в работе Комитета по делам Царства Польского, подготовил проект преобразования учебных заведений в Польше с целью ослабить католическое влияние в массах. Гильфердинг выступил с рядом статей, в которых писал, что «польский вопрос» может быть разрешен не политическими методами, а социальными средствами и духовным сближением народов. С 1865 года служил в Главном комитете об устройстве сельского состояния, участвовал в разработке проектов, способствовавших ограждению интересов крестьян западных губерний от произвола местной администрации. В 1867 году Гильфердинг был избран председателем Санкт-Петербургского отделения Славянского благотворительного комитета, оказывал постоянную помощь студентам из славянских стран. Был сторонником активной пропаганды Православия среди славян, усилиями Гильфердинга был открыт православный храм в Праге.

В 1868 - начале 1869 годов совершил путешествие по Македонии и Западной Болгарии. В апреле-мае 1871 года ездил в Олонецкую губернию, где с исключительной для своего времени точностью записал тексты 318 былин. По инициативе Гильфердинга в Санкт-Петербурге в 1871 году состоялись выступления народных исполнителей былин. Описание путешествия, содержащее этнографические зарисовки, оставил в статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» (ВЕ. 1872. № 3). По результатам поездки был издан сборник «Онежские былины» (СПб., 1873), имевший огромный успех. Впервые Гильфердинг распределил былины не по сюжетам, а по репертуару сказителей, что позволило поставить вопрос о сказительской традиции и роли индивидуального творчества в фольклоре. Летом 1872 года Гильфердинг совершил 2-ю поездку в Олонецкую губернию, во время которой заразился тифом и скончался. Тело было перевезено из Каргополя в Санкт-Петербург и похоронено в санкт-петербургском Новодевичьем в честь Воскресения Господня женском монастыре.

По своим взглядам Гильфердинг был близок славянофилам, находился под сильным влиянием А.С. Хомякова. Исторические труды, отличающиеся полнотой материала, использованием новых источников, принесли Гильфердингу признание специалистов. Он проявил себя как этнограф, владевший даром острой наблюдательности и живого описания. Гильфердинг был увлечен идеей славянского единства на основе распространения Православия, русского языка и кириллицы. В 1854-1861 годах он опубликовал цикл статей «Письма об истории сербов и болгар», ставший основой классического труда «История сербов и болгар» (Собрание сочинений. СПб., 1868. Т. 1), крупные работы «История балтийских славян» (М., 1855) и «Борьба славян с немцами на Балтийском Поморье в Средние века» (СПб., 1861). В цикле очерков «Босния: Путевые заметки» и в книге «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (СПб., 1859) описал нравы, обычаи, быт и обряды южных славян, исторические достопримечательности, центры образования. Подготовленные к публикации материалы, собранные Гильфердингом в Боснии, Сербии и Македонии, получили высокую оценку, впоследствии часть их была опубликована другими исследователями. В работах по истории и литературе Чехии доказывал устойчивость кирилло-мефодиевской традиции в чешских землях (Очерк истории Чехии. СПб., 1862; Гус: Его отношение к Православной Церкви. СПб., 1871; Чешская литература // Поэзия славян. СПб., 1871). Предпринял попытку написать обобщающий труд по истории славян , но не окончил его, был опубликован лишь раздел «Древнейший период истории славян» (ВЕ. 1868. № 7, 9). Работы в области языкознания, в частности «Общеславянская азбука» (СПб., 1871), получили сдержанную оценку лингвистов. Признавая ряд верных наблюдений и замечаний Гильфердинга, академики В. Ягич и И.А. Бодуэн де Куртенэ отмечали поверхностность нек-рых этимологических гипотез, оспаривали целый ряд выводов.

Гильфердинг являлся членом-корреспондентом Санкт-Петербургской АН, действительным членом Российского географического общества (с 1858 года), возглавлял его этнографическое отделение (с 1870 года). За время поездок по Балканскому полуострову собрал коллекцию рукописей. В 1868 году передал 101 славянскую рукопись XIII-XVIII веков Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге (смотри описание: Отчет Императорской публичной библиотеки за 1868 год. СПб., 1869. С. 10-159), в 1873 году библиотека приобрела у его наследников 2-ю часть собрания, в составе которого находились славянские, греческие и восточные рукописи (смотри описание: Отчет Императорской публичной библиотеки за 1873 год. СПб., 1875. С. 12-19). 3-е собрание было приобретено известным коллекционером А.И. Хлудовым (смотри Хлудовы) (описание смотри: Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А.И. Хлудова. М., 1872) и ныне хранится в ОР ГИМ. Особое место среди рукописей, собранных Гильфердингом, занимают памятники, связанные с творчеством слав. первоучителей равноапостольных Кирилла (Константина) Философа и Мефодия и их ближайших учеников: «Македонский кириллический листок» (рубеж XI и XII веков), «Проглас к Евангелию» святого Кирилла (начало XIV века), полный список службы святому Мефодию святого Климента Охридского (конец XIII - начало XIV веков) и др.