ГИЛЕЯ

ГИЛЕЯ - объединение русских футуристов.

На­зва­ние про­ис­хо­дит от древнегреческого обо­зна­че­ния тер­ри­то­рии Ски­фии за усть­ем Днеп­ра. Груп­па на­ча­ла скла­ды­вать­ся осе­нью 1909 года в хо­де ра­боты над пер­вым сборником «Са­док су­дей» (1910). Ор­га­ни­за­то­ром был Д.Д. Бур­люк, идео­ло­гом - В.В. Хлеб­ни­ков. В «Гилею» вхо­ди­ли В.В. Мая­ков­ский , В.В. Ка­мен­ский, А.Е. Кру­чё­ных, Н.Д. Бур­люк, Е.Г. Гу­ро, Б.К. Лиф­шиц. Про­грамм­ный ма­ни­фест - «По­щё­чи­на об­ще­ст­вен­но­му вку­су» (1912).

В начале 1913 года «Гилея» объ­е­ди­ни­лась с обществом «Со­юз мо­ло­дё­жи»; со­вме­ст­но был вы­пу­щен альманах «Со­юз мо­ло­дё­жи» (1913, № 3). В декабре 1913 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ли по­став­ле­ны спек­так­ли «те­ат­ра фу­ту­ри­стов» - тра­ге­дия «Вла­ди­мир Мая­ков­ский» Мая­ков­ско­го в оформ­ле­нии П.Н. Фи­ло­но­ва и И.С. Школь­ни­ка, а так­же опе­ра «По­бе­да над Солн­цем» (про­лог Хлеб­ни­ко­ва, либ­рет­то Кру­чё­ных, музыка М.В. Ма­тю­ши­на , сце­но­гра­фия К.С. Ма­ле­ви­ча ). В декабре 1913 года объ­е­ди­не­ние «Гилеи» и «Сою­за мо­ло­дё­жи» рас­па­лось. «Гилея» про­дол­жа­ла из­дательскую дея­тель­ность, вы­пус­кая сбор­ни­ки и аль­ма­на­хи. Пре­кра­ти­ла су­щест­во­ва­ние в 1915 году.

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