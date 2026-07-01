ГИЛЕЯ
ГИЛЕЯ - объединение русских футуристов.
Название происходит от древнегреческого обозначения территории Скифии за устьем Днепра. Группа начала складываться осенью 1909 года в ходе работы над первым сборником «Садок судей» (1910). Организатором был Д.Д. Бурлюк, идеологом - В.В. Хлебников. В «Гилею» входили В.В. Маяковский, В.В. Каменский, А.Е. Кручёных, Н.Д. Бурлюк, Е.Г. Гуро, Б.К. Лифшиц. Программный манифест - «Пощёчина общественному вкусу» (1912).
В начале 1913 года «Гилея» объединилась с обществом «Союз молодёжи»; совместно был выпущен альманах «Союз молодёжи» (1913, № 3). В декабре 1913 года в Санкт-Петербурге были поставлены спектакли «театра футуристов» - трагедия «Владимир Маяковский» Маяковского в оформлении П.Н. Филонова и И.С. Школьника, а также опера «Победа над Солнцем» (пролог Хлебникова, либретто Кручёных, музыка М.В. Матюшина, сценография К.С. Малевича). В декабре 1913 года объединение «Гилеи» и «Союза молодёжи» распалось. «Гилея» продолжала издательскую деятельность, выпуская сборники и альманахи. Прекратила существование в 1915 году.