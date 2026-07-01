ГИЛЬЕН ХОРХЕ

ГИЛЬЕН ХОРХЕ - испанский поэт.

Окон­чил университет в Мад­ри­де (1913). С 1938 года в эмиг­ра­ции; в 1977 году вер­нул­ся в Ис­па­нию. Пре­по­да­вал в Сор­бон­не (1917-1923 годы), Окс­форд­ском (1929-1931 годы), Се­виль­ском (1932-1938 годы) и других университетах. Пе­ча­тал­ся с 1920 года. Один из ли­де­ров По­ко­ле­ния 1927 го­да .

Твор­че­ст­во Гильена, при­вер­жен­ца «чис­той по­эзии», от­ме­че­но лек­сическим и мет­рическим экс­пе­ри­мен­та­тор­ст­вом. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - по­этическая книга «Пес­но­пе­ние» («Cántico», 1928; пе­ре­ра­бо­та­на в 1936, 1945, 1950 годах), для ко­то­рой ха­рак­тер­но оп­ти­ми­стическое при­ятие ми­ро­зда­ния, при­зна­ние цен­но­сти ка­ж­до­го пред­ме­та и мгно­ве­ния. На­чи­ная с 1940-х годов в по­эзии Гильена уси­ли­ва­ет­ся со­ци­аль­но-кри­тическое на­ча­ло: по­этическая книга «Смя­те­ние» («Ma­re­mágnum», 1957). Сре­ди других со­чи­не­ний: по­этические кни­ги «Че­ст­во­ва­ние» («Home­naje», 1967), «И дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Y otros poemas», 1973), «Фи­нал» («Fi­nal», 1982); литературно-кри­тические эс­се.