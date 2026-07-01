ГИЛЬЕН ХОРХЕ
ГИЛЬЕН ХОРХЕ - испанский поэт.
Окончил университет в Мадриде (1913). С 1938 года в эмиграции; в 1977 году вернулся в Испанию. Преподавал в Сорбонне (1917-1923 годы), Оксфордском (1929-1931 годы), Севильском (1932-1938 годы) и других университетах. Печатался с 1920 года. Один из лидеров Поколения 1927 года.
Творчество Гильена, приверженца «чистой поэзии», отмечено лексическим и метрическим экспериментаторством. Наиболее значительное сочинение - поэтическая книга «Песнопение» («Cántico», 1928; переработана в 1936, 1945, 1950 годах), для которой характерно оптимистическое приятие мироздания, признание ценности каждого предмета и мгновения. Начиная с 1940-х годов в поэзии Гильена усиливается социально-критическое начало: поэтическая книга «Смятение» («Maremágnum», 1957). Среди других сочинений: поэтические книги «Чествование» («Homenaje», 1967), «И другие стихотворения» («Y otros poemas», 1973), «Финал» («Final», 1982); литературно-критические эссе.