ГИЛЬДИЯ (ТАКЖЕ ЦЕХА, КОРПОРАЦИИ; НЕМ. GILDE, GILDE, GAFFEL, AMT, EINUNG, INNUNG, ZUNFT, ZECHE)

Профессиональное объединение купцов и ремесленников, защищавшее интересы и привилегии своих членов в Средневековье и раннее Новое время.

Институт развивается как аналог римских коллегий (collegium), созданных для централизованного сбора налогов, в контексте развития ремесла и торговли и общей урбанизации X-XI вв. (самый ранний известный устав принадлежит гильдии вормских рыбаков 1106 г.). Расцвет системы цехов и гильдий приходится на период позднего средневековья XIII—XIV вв.

Создание профессиональных корпораций было тесно связано с экономическими привилегиями и борьбой за власть с духовными и светскими князьями : в ряде городов происходили «цеховые революции», утверждающие авторитет купеческого и ремесленного сословий (Кельн, Флоренция, Базель и др.). С другой стороны, создание гильдий, обладающих определенной автономией и привилегиями, использовалось знатью как стимул для привлечения профессионалов и экономического развития городов (фрайбургский опыт 1120 г.). В начале раннего Нового времени в крупных городах происходит расслоение внутри гильдий на «старшие», «большие» и «младшие», «малые» гильдии и цеха (Флоренция, Перуджа, Париж, Лондон, Базель и др.).

Помимо определенных автономий и привилегий, цеховые системы предполагали централизованную систему обучения. Каждая корпорация имела свой устав и строгую трехчленную организацию. Ученик проходил обучение в течение нескольких лет, затем получал звание подмастерья и после сдачи самостоятельного проекта («шедевра») мог получить статус мастера. На исходе средневековья цеховая система замыкается, появляется слой «вечных подмастерьев», а также независимые союзы («братства») взаимопомощи, направленные против мастеров.

Цеховые объединения в полной мере отражали корпоративный дух Средневековья: каждая гильдия имела свой герб, особую форму одежды и святого патрона. Мастера не только распределяли обязанности между членами объединения и следили за качеством работы, но выступали духовными наставниками учеников. На городских праздниках часто проходили соревнования между различными корпорациями, члены которых также объединялись в союзы мейстерзингеров и принимали участие в театральных постановках.

В ее средневековом инварианте система гильдий и цехов приходит в упадок в XVI в., и на территории Священной Римской империи она была отменена указом Карла V в 1550 г. Однако корпорации сохранились в региональных вариациях, направленные в большей мере на защиту профессиональных прав. Во Франции и Швейцарии упраздненные в последней четверти XVIII в., гильдии возрождаются в начале XIX в. с тем, чтобы наряду с немецкими корпорациями окончательно исчезнуть в ходе развития свободной торговли. В России система гильдий была введена при Петре I и также существовала до начала XX в.

Иллюстрации:

Цеховые гербы.

Автор статьи: Лурье З. А.