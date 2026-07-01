ГИЛЬДЕЙСКАЯ РЕФОРМА 1824
ГИЛЬДЕЙСКАЯ РЕФОРМА 1824 года - реформа торгово-промышленного обложения в Российской империи, изменившая установленные Жалованной грамотой городам 1785 года права купечества, входившего в гильдии купеческие, а также предоставившая крестьянам право заниматься предпринимательской деятельностью наряду с мещанами и купцами.
Подготовлена министром финансов Е.Ф. Канкриным. При обсуждении в Государственном совете проект реформы встретил оппозицию: М.М. Сперанский, И.В. Тутолмин, С.Н. Салтыков и др. не согласились с излишней регламентацией торгово-промышленной деятельности и её высоким налогообложением. После небольших изменений проект был утверждён императором Александром I 14(26) ноября. Реформа разрешала купцам 2-й гильдии заниматься заграничным торгом, купцам 3-й гильдии - владеть фабриками и заводами, не требовавшими вложения большого капитала, а купцам 1-й гильдии, терявшим монополию на заграничную торговлю, - запрещала переходить во 2-ю гильдию в течение 3 лет. Гильдейские платежи купцов 3-й гильдии были понижены, что частично восполнялось платой за дополнительные лавки. Крестьяне, при условии оплаты промысловых свидетельств, получали право на занятия торговлей и промышленным производством в размерах 5 разрядов городских предпринимателей: купцов всех трёх гильдий, торгующих мещан и ремесленников. Однако разница в стоимости оплаты свидетельств была высока (крестьяне 1-го рода должны были платить на 18% больше, чем купцы 1-й гильдии, 2-го рода - на 25%, 3-го рода - на 82%, 4-го рода - на 25-275%). Для мелких торговцев из сельских жителей устанавливалась плата за свидетельства 5-го и 6-го родов (40 и 25 рублей соответственно). Гильдейская пошлина с объявленного капитала была снижена. Высокая цена на промысловые свидетельства первоначально привела к замедлению роста мелкого предпринимательства и вызвала массовый протест крестьянских предпринимателей.
В 1826 году отменены свидетельства 5-го и 6-го родов, мелкие торговцы из крестьян освобождены от обложения; пошлины с торгующих мещан уменьшены наполовину, а с крестьян со свидетельствами 4-го рода - на треть. В 1827 году цены крестьянских свидетельств приравнены к стоимости купеческих свидетельств соответствующих гильдий.