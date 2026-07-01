ГИЛЬДЕЙСКАЯ РЕФОРМА 1824

ГИЛЬДЕЙСКАЯ РЕФОРМА 1824 года - реформа торгово-промышленного обложения в Российской империи, изменившая установленные Жалованной грамотой городам 1785 года права купечества, вхо­див­ше­го в гиль­дии ку­пе­че­ские, а так­же пре­дос­та­вив­шая кре­сть­я­нам пра­во за­ни­мать­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью на­ря­ду с ме­ща­на­ми и куп­ца­ми.

Под­готов­ле­на министром фи­нан­сов Е.Ф. Кан­криным . При об­су­ж­де­нии в Государственном со­ве­те про­ект ре­фор­мы встре­тил оп­по­зи­цию: М.М. Спе­ран­ский, И.В. Ту­тол­мин, С.Н. Сал­ты­ков и др. не со­гла­си­лись с из­лиш­ней рег­ла­мен­та­ци­ей тор­го­во-промышленной дея­тель­но­сти и её вы­со­ким на­ло­го­об­ло­же­ни­ем. По­сле не­боль­ших из­ме­не­ний про­ект был ут­вер­ждён императором Алек­сан­дром I 14(26) но­яб­ря. Ре­фор­ма раз­ре­ша­ла куп­цам 2-й гиль­дии за­ни­мать­ся за­гра­нич­ным тор­гом, куп­цам 3-й гиль­дии - вла­деть фаб­ри­ка­ми и за­во­да­ми, не тре­бо­вав­ши­ми вло­же­ния боль­шо­го ка­пи­та­ла, а куп­цам 1-й гиль­дии, те­ряв­шим мо­но­по­лию на за­гра­нич­ную тор­гов­лю, - за­пре­ща­ла пе­ре­хо­дить во 2-ю гиль­дию в те­че­ние 3 лет. Гиль­дей­ские пла­те­жи куп­цов 3-й гиль­дии бы­ли по­ни­же­ны, что час­тич­но вос­пол­ня­лось пла­той за до­пол­нительные лав­ки. Кре­сть­я­не, при ус­ло­вии оп­ла­ты про­мы­сло­вых сви­де­тельств, по­лу­ча­ли пра­во на за­ня­тия тор­гов­лей и промышленным про­изводством в раз­ме­рах 5 раз­ря­дов городских пред­при­ни­ма­те­лей: куп­цов всех трёх гиль­дий, тор­гую­щих ме­щан и ре­мес­лен­ни­ков. Од­на­ко раз­ни­ца в стои­мо­сти оп­ла­ты сви­де­тельств бы­ла вы­со­ка (кре­сть­я­не 1-го ро­да долж­ны бы­ли пла­тить на 18% боль­ше, чем куп­цы 1-й гиль­дии, 2-го ро­да - на 25%, 3-го ро­да - на 82%, 4-го ро­да - на 25-275%). Для мел­ких тор­гов­цев из сель­ских жи­те­лей ус­та­нав­ли­ва­лась пла­та за сви­де­тель­ст­ва 5-го и 6-го ро­дов (40 и 25 рублей со­от­вет­ст­вен­но). Гиль­дей­ская по­шли­на с объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла бы­ла сни­же­на. Вы­со­кая це­на на про­мы­сло­вые сви­де­тель­ст­ва пер­во­на­чаль­но при­ве­ла к за­мед­ле­нию рос­та мел­ко­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и вы­зва­ла мас­со­вый про­тест кре­сть­ян­ских пред­при­ни­ма­те­лей.

В 1826 году от­ме­не­ны сви­де­тель­ст­ва 5-го и 6-го ро­дов, мел­кие тор­гов­цы из кре­сть­ян ос­во­бо­ж­де­ны от об­ло­же­ния; по­шли­ны с тор­гую­щих ме­щан умень­ше­ны на­по­ло­ви­ну, а с кре­сть­ян со сви­де­тель­ст­ва­ми 4-го ро­да - на треть. В 1827 году це­ны кре­сть­ян­ских сви­де­тельств при­рав­не­ны к стои­мо­сти ку­пе­че­ских сви­де­тельств со­от­вет­ст­вую­щих гиль­дий.

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