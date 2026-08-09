ГИЛЬДЕНШТЕДТ ИОГАНН АНТОН
ГИЛЬДЕНШТЕДТ ИОГАНН АНТОН - российский естествоиспытатель, путешественник, доктор медицины.
Aдъюнкт (1769) и профессор натуральной истории (1771) Петербургской АН, член Берлинского общества испытателей природы (1774), член Эрфуртской академии (1779), президент Вольного экономического общества (1780-1781 годы).
По приглашению АН приехал в Санкт-Петербург для участия в Академических экспедициях по изучению России (1768). За время путешествия 1768-1775 годов побывал в Царицыне, Астрахани (1769), Кизляре, долинах рек Терек, Сунжа, Аксай (1770), в Осетии, Малой Кабарде (1771), Кахети, Моздоке (1772), Большой Кабарде, Бештае (1773), Орле, Туле, Москве (1774). Результаты экспедиции Гильденштедта были изданы П.С. Палласом («Reisen durch Rußland und im caucasischen Gebürge», Bd 1-2, 1787-1791 годы; в 2002 году опубликованы на руссском языке под названием «Путешествие по Кавказу в 1770-1773 годах»).
Гильденштедт первым дал характеристику почв, растительного и животного мира южно-русских степей, объяснил происхождение чернозёма, описал ряд до того неизвестных позвоночных (слепыш, новый вид суслика и др.) и растений. После возвращения из путешествия занимался главным образом врачебной практикой и приведением в порядок своих записей. Автор работ: «Рассуждения о гаванях или пристанях на Азовском, Чёрном и Белом море» (1776), «О гаванях, лежащих при Каспийском море» (1777), «Примечания, служащие к познанию домостроительства и состояния мест в Воронежской, Тамбовской и Азовской губернии по реке Дону» (1780), «Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа» (1809).