ГИЛЬДЕНШТЕДТ ИОГАНН АНТОН

ГИЛЬДЕНШТЕДТ ИОГАНН АНТОН - российский естествоиспытатель, путешественник, доктор медицины.

Aдъ­юнкт (1769) и профессор на­ту­раль­ной ис­то­рии (1771) Пе­тербургской АН, член Бер­лин­ско­го общества ис­пы­та­те­лей при­ро­ды (1774), член Эр­фурт­ской ака­де­мии (1779), пре­зи­дент Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва (1780-1781 годы).

По при­гла­ше­нию АН прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург для уча­стия в Ака­де­ми­чес­ких экс­пе­ди­ци­ях по изу­че­нию Рос­сии (1768). За вре­мя пу­те­ше­ст­вия 1768-1775 годов по­бы­вал в Ца­ри­цы­не, Ас­т­ра­ха­ни (1769), Киз­ля­ре, до­ли­нах рек Те­рек, Сун­жа, Ак­сай (1770), в Осе­тии, Ма­лой Ка­бар­де (1771), Ка­хе­ти, Моз­до­ке (1772), Боль­шой Ка­бар­де, Беш­тае (1773), Ор­ле, Ту­ле, Мо­ск­ве (1774). Ре­зуль­та­ты экс­пе­ди­ции Гильденштедта бы­ли из­да­ны П.С. Пал­ла­сом («Rei­sen durch Rußland und im caucasischen Ge­bürge», Bd 1-2, 1787-1791 годы; в 2002 году опу­бли­ко­ва­ны на руссском языке под названием «Пу­те­шест­вие по Кав­ка­зу в 1770-1773 годах»).

Гильденштедт пер­вым дал ха­рак­те­ри­сти­ку почв, рас­ти­тель­но­го и жи­вотно­го ми­ра южно-русских сте­пей, объ­яс­нил про­ис­хо­ж­де­ние чер­но­зё­ма, опи­сал ряд до то­го не­из­вест­ных по­зво­ноч­ных (сле­пыш, но­вый вид сус­ли­ка и др.) и рас­тений. По­сле воз­вра­ще­ния из пу­те­ше­ствия за­ни­мал­ся главным образом вра­чеб­ной прак­ти­кой и при­ве­де­ни­ем в по­ря­док сво­их за­пи­сей. Ав­тор ра­бот: «Рас­су­ж­де­ния о га­ва­нях или при­ста­нях на Азов­ском, Чёр­ном и Бе­лом мо­ре» (1776), «О га­ва­нях, ле­жа­щих при Кас­пий­ском мо­ре» (1777), «При­ме­ча­ния, слу­жа­щие к по­зна­нию до­мо­строи­тель­ст­ва и со­стоя­ния мест в Во­ро­неж­ской, Там­бов­ской и Азов­ской гу­бер­нии по реке До­ну» (1780), «Гео­гра­фи­че­ское и ста­ти­сти­че­ское опи­са­ние Гру­зии и Кав­ка­за» (1809).