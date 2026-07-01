Гильда Премудрый (VI в.)

Ги`льда Прему`дрый (VI в.) — бриттский церковный деятель, писатель. В более поздних ирландских, валлийских и бретонских источниках Г. представлен как аскет, ученик валлийского св. Ильтуда и основатель монастыря Сен-Жильда-де-Рюи (департамент Морбиан, Бретань). Как об авторитетном духовном наставнике о нем впервые упоминает Колумбан (ок. 600). В ирландских и валлийских анналах смерть Г. чаще всего датирована 570. День его памяти — 29 января. Основное сочинение Г. П. — обличительный и назидательный трактат «О погибели Британии» (De excidio Britanniae). В начале трактата сделан обзор истории бриттов в эпоху римского господства. После того как римляне покинули остров , жителям пришлось бороться с вторжениями варварских племен, особенно англосаксов. Под командованием Амвросия Аврелиана бриттам удалось нанести им поражение, но обстановка в разоренной стране оставалась неспокойной. По мнению Г. П., судьба народа бриттов определялась его нравственностью и покорностью христианским заповедям: в награду за благочестие и достойное поведение Бог дарует людям мир и процветание, тогда как голод, болезни и нашествия врагов являются карой за грехи и пороки. Основная часть трактата посвящена резкому обличению бриттских правителей и церковников, чье поведение грозит навлечь на страну новые несчастья. Трактат написан в пышном риторическом стиле, характерном для поздних латинских авторов (Авит Вьеннский, Эннодий Павийский). Время и место его создания остаются предметом дискуссий. Как правило, его датируют 1-й половиной VI в. (Т. Д. О’Салливан: между 515 и 530, Н. Ю. Чехонадская: между 500 и 520). Возможно, Г. П. трудился на севере Британии, хотя многие признаки указывают на южную часть острова (властители, которых обличает Г. П., в основном правили в Уэльсе). Средневековые авторы, начиная с Беды Достопочтенного, использовали сочинение Г. П. как важнейший источник сведений по истории бриттов в V—VI вв. Труд Г. П. сохраняет это значение и сегодня, хотя историки отмечают, что описания исторических событий в нем страдают неточностью и отсутствием подробностей. Сохранились фрагменты посланий Г. П., посвященных монашеской жизни и аскезе. Возможно, Г. П.принадлежит краткий пенитенциал «Предисловие Гильды о покаянии» (Praefatio Gildae de poenitentia). Соч.: О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды / Пер., вступ. ст., прим.: Н. Ю. Чехонадская. СПб., 2003. Лит.: Gildas: New Approaches / Ed. D. Dumville, M. Lapidge. Woodbridge, 1984; Kerlouegan F. Le «De excidio Britanniae» de Gildas: Les destinees de la culture latine dans l’ile de Bretagne au VIe siecle. Paris, 1987; O’Sullivan T. D. The «De excidio» of Gildas: Its Authenticity and Date. Leiden, 1978.