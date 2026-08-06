ГИЛЬДА ПРЕМУДРЫЙ (лат. Gildas Sapiens)

Британский монах VI в., автор сочинения «О погибели Британии» (De Excido Britanniae) – единственного повествовательного источника о процессе завоевания Англии германскими племенами.

Мало что известно о жизни этого ученого человека, а большую часть сведений о нем мы получили из житийной литературы. Три традиции освещают для нас жизнь этого книжника: валлийская, ирландская и бретонская. Каждая противоречит друг другу, и, более того, отстоит от времени жизни Гильды на несколько столетий.

Постараемся сконцентрироваться на тех деталях жизни автора «О погибели Британии», которые нам известны и вызывают наименьшие сомнения. Родился Гильда около 500 г. на Британских островах. Получил хорошее по тем неспокойным временам образование, которое позволило ему цитировать не только Библию, но и классических авторов, таких как Вергилий и Овидий. Был свидетелем драматичной борьбы между романизированными бриттами и англо-саксами. Именно эта борьба отразилась в его сочинении. Был женат. Во второй половине VI в. был вынужден, переселится вместе с другими бриттами в Арморику (Бретань). Судя по всему, в Бретани Гильда основал монастырь Рюи, где и умер около 570 г.

«О погибели Британии» - сочинение, которое с трудом можно отнести к определенному жанру. Это короткое произведение, где в жалостливой манере говорится о человеческих грехах и последствиях грешной жизни – завоевании острова варварами англо-саксами. Гильда не ставил перед собой цели подробно и методично изложить историю завоевания Британии, но лишь крупными эмоциональными мазками обличал греховность бриттов, в качестве примеров наказаний за которую используя исторический материал.

Сочинение Гильды стало одним из источников мифов о короле Артуре. В его произведении военачальник Амвросий Аврелиан руководит сопротивлением бриттов и одерживает ряд значимых побед, в том числе, и при горе Бадон. Ценность сочинения Гильды в том, что оно помогает лучше понять столь «темный» для нас период английского раннего Средневековья, о котором нам известно, к сожалению, очень немного.

Исторические источники:

Гильда Премудрый. О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды / Пер., вступ. статья и примечания Н. Ю. Чехонадской. СПб., 2003.

Иллюстрация:

Гравюра с изображением Гильды, выполненная Уильямом Маршалом (XVII в.)