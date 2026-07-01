ГИЛБЕРТ УИЛЬЯМ ШВЕНК

ГИЛБЕРТ УИЛЬЯМ ШВЕНК - английский драматург, либреттист, поэт.

Учил­ся в Илинг­ской шко­ле и Кингс-кол­лед­же в Лон­до­не. Член кол­ле­гии ад­во­ка­тов (1863); в 1907 году по­лу­чил зва­ние ры­ца­ря. В 1861 году де­бю­тиро­вал в журнале «Fun» юмо­ри­стическими сти­ха­ми, во­шед­ши­ми позд­нее в по­этические сборники «Бал­ла­ды Бо­ба» («The Bab ballads», 1868) и «Но­вые бал­ла­ды Бо­ба» («More Bab ballads», 1873). Ус­пех име­ли соз­дан­ные совместно с ком­по­зи­то­ром А. Сал­ли­ве­ном ост­ро­ум­ные, иро­нич­ные и зло­бо­днев­ные опе­рет­ты : «Пи­ра­ты Пен­зан­са» («The pirates of Penzance», 1879) - па­ро­дия на вик­то­ри­ан­ские пье­сы о пи­ра­тах, «Тер­пе­ние» («Patience»), в ко­то­рой Гилберт вы­смеи­вал эс­те­тизм пре­ра­фа­эли­тов , «Прин­цес­са Ида» («Princess Ida», 1884), где ми­ше­нью ста­ло жен­ское об­ра­зо­ва­ние , «Ми­ка­до» («The Mikado», 1885) - на сю­жет из японской жиз­ни, и др.; с 1882 года они ста­ви­лись в лон­дон­ском те­ат­ре «Са­вой».