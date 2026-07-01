ГИЛБЕРТ УИЛЬЯМ ШВЕНК
ГИЛБЕРТ УИЛЬЯМ ШВЕНК - английский драматург, либреттист, поэт.
Учился в Илингской школе и Кингс-колледже в Лондоне. Член коллегии адвокатов (1863); в 1907 году получил звание рыцаря. В 1861 году дебютировал в журнале «Fun» юмористическими стихами, вошедшими позднее в поэтические сборники «Баллады Боба» («The Bab ballads», 1868) и «Новые баллады Боба» («More Bab ballads», 1873). Успех имели созданные совместно с композитором А. Салливеном остроумные, ироничные и злободневные оперетты: «Пираты Пензанса» («The pirates of Penzance», 1879) - пародия на викторианские пьесы о пиратах, «Терпение» («Patience»), в которой Гилберт высмеивал эстетизм прерафаэлитов, «Принцесса Ида» («Princess Ida», 1884), где мишенью стало женское образование, «Микадо» («The Mikado», 1885) - на сюжет из японской жизни, и др.; с 1882 года они ставились в лондонском театре «Савой».