Гильберт Порретанский

Ги`льберт Поррета`нский (лат. Gislebertus (Gilbertus) Porretanus, фр. Gilbert de la Porree) (Гильберт из Пуатье, лат. Gislebertus (Gilbertus) Pictaviensis, фр. Gilbert de Poitiers) (после 1085, Пуатье — 1154, Пуатье) — французский католический богослов, философ. Учился первоначально в Пуатье у Илария из Пуатье, затем в Шартре, где изучал «свободные искусства» (грамматику, риторику, диалектику), а также платоновскую философию; позднее в Лане у известного богослова и экзегета Ансельма Ланского изучал богословие и толкование Священного Писания. Преподавал в кафедральных школах в Шартре (не позднее 1124) и Париже (примерно с 1137—1141). В 1142 был избран епископом г. Пуатье, занимал эту кафедру до конца жизни. В 1146—1148 был обвинен в ереси (в том числе св. Бернардом Клервоским), на церковном соборе в Реймсе (1148) отказался от некоторых своих утверждений и не был официально осужден. Идеи Г. П. повлияли на некоторых католических богословов-схоластов 2-й половины XII в., в частности Иоанна Солсберийского и Алана Лилльского. Среди основных сочинений Г. П. — глоссы, комментарии и проповеди (sermones) на различные книги Библии (Псалтирь, Книгу пророка Иеремии, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла, Апокалипсис, Песнь Песней). Значительное влияние на философскую и богословскую мысль Средневековья оказали его комментарии к сочинениям Боэция («О Троице», «О предикации трех Лиц», «Каким образом субстанции могут быть благими», «О двух природах и одном Лице Христа»). Наряду с Пьером Абеляром Г. П. принадлежал к числу наиболее оригинальных западноевропейских мыслителей XII в. Многие элементы его учения уходят корнями в труды представителей патристики, причем не только западной (блаж. Августин, Боэций), но и восточной (через посредство Илария Пиктавийского), поэтому для Г. П. характерен необычный для того времени синтез западной и восточной богословской традиций. Учение Г. П. и его последователей сыграло важную роль в истории западноевропейских средневековых философии и богословия, способствовав распространению особой формы платонизма — «реализма сущностей». Соч.: Patrologia Latina. T. 64. Col. 1247—1412; Prolegomena and Com-mentary on Psalms (1; 2) / Ed. M. Fontana // Logos. 1930. Vol. 13. P. 283—301; The Commentaries on Boethius by Gilbert of Poitiers / Ed. N. M. Haring. Toronto, 1966. Лит.: Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. / Пер. с фр. А. Д. Бакулов. М., 2004. С. 198—203; Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисова. М., 1997. С. 108—109; Gammersbach S. Gilbert von Poitiers und seine Prozesse im Urteil der Zeitgenossen. Koln, 1959; Gilbert de Poitiers et ses contemporains: Aux origines de la Logica modernorum / ed. J. Jolivet, A. de Libera. Napoli, 1987; Maioli B. Gilberto Porretano: Dalla grammatica speculativa alla metafisica del concreto. Roma, 1979; Schmidt M. A. Gottheit und Trinitat nach dem Kommentar des Gilbert Porreta zu Boethius: De Trinitate. Basel, 1956; Van Elswijk H. C. Gilbert Porreta: Sa vie, son oeuvre, sa pensee. Leuven, 1966.