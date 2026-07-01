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ГИЛБЕРТ И ДЖОРДЖ
ГИЛБЕРТ И ДЖОРДЖ - английские художники-авангардисты.
Гилберт Прёш (Proesch) (родился 17.9.1943 года, Доломитовые Альпы, Италия) и Джордж Пассмор (Passmore) (родился 8.1.1942 года, Плимут, графство Девоншир) встретились в 1967 году во время обучения в Школе искусств Святого Мартина в Лондоне, с 1969 года в знак протеста против господствующего в Школе представления о скульптуре устраивали перформансы, в которых представляли собственные тела в качестве живых скульптурных произведений. С начала 1970-х годов работали главным образом в технике коллажа, создавая композиции из фрагментов чёрно-белых фотографий на метафизические и социальные темы.
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