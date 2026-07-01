ГИЛБЕРТ И ДЖОРДЖ

ГИЛБЕРТ И ДЖОРДЖ - английские художники-авангардисты.

Гил­берт Прёш (Proesch) (родился 17.9.1943 года, До­ло­ми­то­вые Аль­пы, Ита­лия) и Джордж Пас­смор (Passmore) (родился 8.1.1942 года, Пли­мут, граф­ст­во Де­вон­шир) встре­ти­лись в 1967 году во вре­мя обу­че­ния в Шко­ле ис­кусств Святого Мар­ти­на в Лон­до­не, с 1969 года в знак про­тес­та про­тив гос­под­ствую­ще­го в Шко­ле пред­став­ле­ния о скульп­ту­ре уст­раи­ва­ли пер­фор­ман­сы , в ко­то­рых пред­став­ля­ли собственные те­ла в ка­че­ст­ве жи­вых скульп­тур­ных про­из­ве­де­ний. С начала 1970-х годов ра­бо­та­ли главным образом в тех­ни­ке кол­ла­жа , соз­да­вая ком­по­зи­ции из фраг­мен­тов чёр­но-бе­лых фо­то­гра­фий на ме­та­фи­зические и со­ци­аль­ные те­мы.

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